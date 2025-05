“Fake news-ul” cu cocaina pe masa lui Macron, Merz și Starmer, demontat de Franța: “Când unitatea europeană devine incomodă, un șervețel pentru suflat nasul arată cum precum drogurile”

Palatul Élysée a demontat luni afirmațiile nefondate potrivit cărora președintele Franței ar fi avut asupra sa un pachet de cocaină în timpul vizitei sale în Ucraina, în vreme ce pe rețelele de socializare s-au viralizat “știri false” cu privire un astfel de zvon, relatează Politico Europe.

Zvonurile au apărut după ce Macron a fost filmat scoțând discret un obiect alb, mototolit, de pe o masă, în timp ce se afla alături de cancelarul german Friedrich Merz și de premierul britanic Keir Starmer, în trenul cu destinația Kiev.

Pe contul oficial de X, Palatul Élysée a explicat categoric: obiectul era un șervețel.

“Este un șervețel. Pentru suflat nasul”, a postat instituția, alături de o altă fotografie cu liderii europeni, însoțită de un subtitlu: “Aceasta este unitatea europeană. Pentru a construi pacea”.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025