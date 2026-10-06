Falsificarea medicamentelor, o infracțiune împotriva drepturilor de proprietate intelectuală care pune în pericol sănătatea publică

„Falsificarea medicamentelor nu reprezintă doar o infracțiune împotriva drepturilor de proprietate intelectuală. Ea pune în pericol sănătatea publică și viețile consumatorilor”, a subliniat comisarul european pentru sănătate în cadrul unei dezbateri în plenul Parlamentului European privind acest fenomen care ia amploare în mediul online.

Oliver Varhelyi anunță că Executivul European pledează pentru consolidarea mecanismelor de cooperare care și-au demonstrat deja eficiența: „Pentru a întări aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în întreaga Uniune Europeană, Eurojust și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și-au reînnoit acordul de cooperare.”

Potrivit acestuia, există deja un răspuns coordonat la problema medicamentelor ilegale și falsificate: „Acesta combină, pe de o parte, consolidarea lanțurilor legale de aprovizionare și, pe de altă parte, combaterea comercializării medicamentelor ilegale prin mecanisme de verificare, aplicarea legislației, controale vamale și măsuri de protecție în mediul online. Directiva privind medicamentele falsificate, care a modificat Codul comunitar referitor la medicamentele de uz uman, a fost adoptată în 2011 pentru a împiedica pătrunderea medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare.”

Astfel, cetățenii pot identifica farmaciile și comercianții online care funcționează legal datorită logo-ului comun al Uniunii Europene pentru farmaciile online. Acesta contribuie la o mai mare transparență a comerțului digital și îi ajută pe oameni să recunoască vânzătorii autorizați.

„Cu toate acestea, logo-urile și etichetele nu sunt suficiente, prin ele însele, pentru a combate rețelele infracționale. De aceea, cooperarea în aplicarea legislației este esențială. La nivelul Uniunii Europene, măsurile de aplicare a Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) permit tragerea la răspundere a platformelor online pentru produsele ilegale comercializate prin intermediul lor, inclusiv pentru medicamentele ilegale și falsificate”, mai informează înaltul oficial european.

„Site-urile înșelătoare, vânzătorii ilegali, platformele de comerț online și rețelele transfrontaliere complexe îi pot face pe oameni să creadă că achiziționează medicamente din surse legitime. Consecințele pot fi grave. Un medicament falsificat poate conține o substanță greșită, o doză incorectă sau poate să nu conțină deloc substanța activă. Dincolo de pericolul pentru fiecare persoană în parte, există și riscul erodării încrederii în întregul nostru sistem de garantare a siguranței medicamentelor”, a semnalat comisarul european în discursul său.