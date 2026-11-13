„Fără surprize, vă rog”, îi transmite Friedrich Merz lui Donald Trump înainte de probabila întâlnire a președintelui SUA cu Vladimir Putin, în China

Cancelarul German Friedrich Merz a făcut apel la președintele american Donald Trump să nu creeze surprize în cadrul discuțiilor despre Ucraina, preconizate a avea loc săptămâna viitoare în China, alături de președintele rus Vladimir Putin.

„Unii dintre cei de aici, din Dublin, se tem că acest lucru s-ar putea transforma într-un <<al doilea moment Anchorage>> (n.r. întâlnirea dintre Trump și Putin, din Alaska, din august 2025)”, a declarat Merz în contextul reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern care are loc în capitala irlandeză, conform Reuters, citat de The Guardian.

„Prin urmare, doresc să transmit foarte clar mesajul nostru către Statele Unite: vă rog, fără surprize. Continuați să faceți parte din <<Echipa Europa>> și din <<Echipa Ucraina>>”, a mai spus cancelarul german.

Merz a mai spus că Europa nu are nevoie să discute cu Rusia despre arhitectura de securitate europeană, o nouă cerință a Rusiei în cadrul oricărui proces de pace privind Ucraina.

La începutul lunii noiembrie, președintele american lăsa să se înțeleagă că s-ar putea întâlni cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul rus Vladimir Putin, la summitul APEC din China.

Pe 21 octombrie, Kremlinul a anunțat pregătiri pentru o reuniune trilaterală, prima care ar aduce împreună la aceeași masă cele trei țări.

Anterior, Wall Street Journal a relatat că președintele rus a solicitat o întâlnire cu cei doi omologi ai săi pentru a discuta o soluție favorabilă Moscovei la conflictul din Ucraina, în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) din 18 și 19 noiembrie de la Shenzhen, un oraș important din sudul Chinei.

O eventuală întâlnire între cei trei lideri stârnește îngrijorare la Kiev, unde există temeri că Ucraina ar putea fi sacrificată în cadrul unui acord negociat între marile puteri.

„Ceea ce ar putea discuta China, Rusia și Statele Unite nu a fost încă clar stabilit până acum. Chiar nu vrem ca aceasta să se transforme în Ialta 2, 3, 4, cu o reîmpărțire a sferelor de influență”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la finalul lunii octombrie.

Acesta a reiterat avertismentele cu privire la ideile avansate de Rusia privind o nouă arhitectură de securitate în Europa, contextul reluării discuțiilor ruso-ucrainene, mediate de SUA și desfășurate la Abu Dhabi.

Uniunea Europeană a respins pe mai multe voci succesiunea priorităților fixată de Moscova, punctând că Europa nu are nevoie de o nouă arhitectură de securitate, iar discuțiile privind Ucraina trebuie să se concentreze în primă fază pe obținerea unui armistițiu înainte de a avansa oricare alte propuneri.

Citiți și: Securitatea tuturor națiunilor europene este indisolubil legată de securitatea Ucrainei și de încheierea unei păci juste și durabile, subliniază Antonio Costa: Principiile Actului Final de la Helsinki rămân relevante și astăzi

Potrivit declarațiilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ale emisarului american Jared Kushner, europenii trebuie să se afle la masa discuțiilor viitoare, deși Moscova pare că a condiționat prezența de încetarea sprijinului european destinat Ucrainei.

Există discuții cu privire la persoana sau echipa care va reprezenta Europa, printre numele vehiculate în acest sens fiind Antonio Costa și Kaja Kallas.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, s-a arătat dispusă să facă parte din echipa de negociere, precizând că, dacă va fi nominalizată, nu se va „reprezenta pe sine însăși”, ci va fi obligată să respecte orice mandat care i-ar fi încredințat de către cele 27 de state membre.