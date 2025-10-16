Farmaciile, pilon cheie în noua strategie națională de prevenție. Implicarea lor, salutată de decidenți europeni și naționali

Oficiali europeni și experți din domeniul sănătății au subliniat, în cadrul sesiunii speciale „Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului”, organizată de Alianța pentru Farmacii și Farmaciști din România (AFFR), cu sprijinul Parlamentului European, la Bruxelles, rolul esențial pe care îl vor juca farmaciile în viitoarea strategie națională de prevenție, ce va fi lansată până la sfărșitul anului. Implicarea acestora în lanțul serviciilor de vaccinare și screening a fost salutată de decidenți, fiind considerată un pas decisiv spre creșterea accesului populației la servicii medicale de bază și prevenție.

„Farmaciile vor putea oferi pacienților servicii de screening și prevenție, alături de medicii de familie și specialiști, ca parte din strategia națională de prevenție ce va fi lansată până la sfărșitul anului, contribuind astfel la creșterea accesului populației la vaccinare”, se arată în comunicatul oficial al AFFR, remis CaleaEuropeana.ro.

Astfel, farmaciile vor fi integrate în strategia națională de screening și prevenție, care va aduce un cadru unitar de implementare pentru afecțiuni precum bolile cardiovasculare, oncologie, diabet, screening neonatal și sănătate mintală. Strategia va fi realizată în colaborare cu experții din domeniu.

De asemenea, farmaciile și farmaciștii vor oferi servicii de vaccinare decontate prin CNAS pacienților, odată cu adoptarea noii legislații. Nu doar vaccinul anti-gripal, ci și cel HPV vor fi disponibile în farmacii, potrivit anunțului făcut de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

