Connect with us

ROMÂNIA

Farmaciile, pilon cheie în noua strategie națională de prevenție. Implicarea lor, salutată de decidenți europeni și naționali

Published

29 seconds ago

on

© AFFR

Oficiali europeni și experți din domeniul sănătății au subliniat, în cadrul sesiunii speciale „Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului”, organizată de Alianța pentru Farmacii și Farmaciști din România  (AFFR), cu sprijinul Parlamentului European, la Bruxelles, rolul esențial pe care îl vor juca farmaciile în viitoarea strategie națională de prevenție, ce va fi lansată până la sfărșitul anului. Implicarea acestora în lanțul serviciilor de vaccinare și screening a fost salutată de decidenți, fiind considerată un pas decisiv spre creșterea accesului populației la servicii medicale de bază și prevenție. 

„Farmaciile vor putea oferi pacienților servicii de screening și prevenție, alături de medicii de familie și specialiști, ca parte din strategia națională de prevenție ce va fi lansată până la sfărșitul anului, contribuind astfel la creșterea accesului populației la vaccinare”, se arată în comunicatul oficial al AFFR, remis CaleaEuropeana.ro

Astfel, farmaciile vor fi integrate în strategia națională de screening și prevenție, care va aduce un cadru unitar de implementare pentru afecțiuni precum bolile cardiovasculare, oncologie, diabet, screening neonatal și sănătate mintală. Strategia va fi realizată în colaborare cu experții din domeniu.

De asemenea, farmaciile și farmaciștii vor oferi servicii de vaccinare decontate prin CNAS pacienților, odată cu adoptarea noii legislații. Nu doar vaccinul anti-gripal, ci și cel HPV vor fi disponibile în farmacii, potrivit anunțului făcut de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. 

Citiți și: Ministrul Sănătății: 37 de molecule noi introduse pe lista medicamentelor compensate în primele 100 de zile de mandat

Implicarea farmaciștilor va crește accesul la vaccinare, așa cum o arată studiile de caz din alte țări europene.

© AFFR

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, membru în Comisiile BUDG, SANT și JURI, care a găzduit sesiunea, alături de Ștefan Mușoiu, membru al Parlamentului European, a vorbit despre crearea unei „Europe a Sănătății, la care vor contribui și farmaciile implicate, profesioniste, digitalizate.

„Una dintre inițiativele pentru care Victor Negrescu și-a anunțat susținerea este un program de retenție a farmaciștilor în mediul rural, finanțat prin programul Youth for Health, în condițiile în care numărul farmaciștilor este în scădere și sunt necesare măsuri de creștere a atractivității pentru profesie, mai ales în zonele rurale și izolate. De asemenea, la nivel european, adoptarea noului cod al medicamentelor, care va fi transpus și în România, este una dintre cele mai importante inițiative, care recunoaște și rolul esențial al farmacistului în monitorizarea și tratarea afecțiunilor.”

© AFFR

Ștefan Mușoiu, membru al Parlamentului European:

„Am o mare satisfacție că am facilitat acest dialog la nivel european, alături de colegul meu, Victor Negrescu, cu atât mai mult cu cât ne-am bucurat și de prezența notabilă a Roxanei Mînzatu, Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, la evenimentul pe care l-am găzduit în Parlamentul European. Am convingerea că investiția în programe de prevenție, în educația și informarea corectă a populației, în creșterea accesului la vaccinare este o prioritate pe care trebuie să o susținem fără echivoc. Sesiunea dedicată farmaciei este un bun exemplu care arată că, prin dialog deschis și colaborare între instituții, organizații profesionale și specialiști, putem iniția schimbări cu un impact major asupra sistemul de sănătate publică și a populației.”

 

© AFFR

Bogdan Chiriac, Președinte, Asociația Farmaciei și Farmaciștilor din România:

„Suntem cu adevărat impresionați de deschiderea și susținerea pe care liderii din Parlamentul European, Ministrul Sănătății, reprezentanții organizațiilor profesionale au aratat-o în discuțiile despre potențialul farmaciei de a deveni un partener strategic în prevenție și a contribui la creșterea siguranței sănătății pacientului.

În numele colegilor mei de la AFFR, aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor și participanților la conferință, pentru contribuția lor deosebită la succesul sesiunii noastre, pentru dialogul deschis și viziunea constructivă pe care le-au împărtășit.”

Anunțul Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind introducerea farmaciei ca furnizor de servicii de vaccinare și screening decontate prin Casa de Asigurări ne-a confirmat că vocea farmaciei a fost auzită. Farmaciștii vor putea să susțină, cu responsabilitate și profesionalism, nevoile de prevenție și vaccinare la nivel national și să fie astfel recunoscuți ca profesioniști în sănătate dedicați pacienților.”

 

© AFFR

Răzvan Munteanu, Vicepreședinte, Federația Patronală a Farmaciștilor din România

„Suntem într-un moment în care avem oportunitatea unică de a redefini rolul farmaciei comunitare ca pilon de bază pentru creșterea accesului la servicii de sănătate. Antreprenorii români din farmacie sunt dedicați creșterii atractivității față de profesia de farmacist și alocării de resurse pentru integrarea cu succes a farmaciei în programele de sănătate publică. Suntem deschiși să continuăm dialogul în toate inițiativele importante din sănătate, la care autoritățile ne vor invita să ne alăturăm.

Mulțumim partenerilor din Parlamentului European, ministrului Rogobete, tuturor invitaților noștri, pentru că ne-au ajutat să facem din sesiunea AFFR un eveniment memorabil.”

 

 

Detalii despre conferință, aicihttps://shorturl.at/LJqVK. Despre AFFR

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor (AFFR) reprezintă circa 1100 de farmacii din toată țara, cu acoperire geografică la nivel national, dintre care o treime se află în mediul rural. Membri noștri sunt afaceri cu capital 100% românesc, care angajează un număr total de 5.800 de profesioniști și administrează 36 de societăți farmaceutice.

Misiunea noastră este să lucrăm in beneficiul pacienților, să dezvoltăm servicii adaptate nevoilor lor și să redăm prestigiul profesiei de farmacist, investind continuu în dezvoltarea profesională a colegilor noștri.

AFFR este partener de dialog pentru instituțiile publice și consiliile consultative din domeniul sănătății. Suntem membri ai Federației Internaționale Farmaceutice (FIP), organizație neguvernamentală fondată în 1912, care reprezintă milioane de farmaciști și cercetători din peste 150 de țări. Pentru mai multe detalii, vizitati www.affr.ro.

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ROMÂNIA

A fost lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”. ICI București contribuie la implementarea sa

Published

1 hour ago

on

October 16, 2025

By

© ICI București/ Facebook

TRENCADIS CORP SRL (Lider), TECHNOHUB SRL, MINDWORKS SRL, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”.

Potrivit unui comunicat al ICI București, proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF), cod apel PCIDIF/159/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1 – Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați, în cadrul Acțiunii 1.1, Măsura 1.1.2, în baza contractului de finanțare nr. 390059 din 16.09.2025 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC), prin OIC – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 (PoCIDIF).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 51.674.408,28 lei, din care:

  • Valoarea totala nerambursabilă: 40.557.219,51 lei
  • Valoare eligibilă nerambursabilă (UE): 32.556.932,90 lei
  • Valoare eligibilă nerambursabilă (buget național): 8.000.286,61 lei

Proiectul se implementează în regiunea Sud-Est pe o durată de 36 luni, respectiv în perioada 16 septembrie 2025 – 15 septembrie 2028.

Obiectivul general al proiectului este de consolida infrastructura CDI și capacitatea de inovare a partenerilor pentru a avansa, pe baza tehnologiilor inovative multidisciplinare (informatică, inteligență artificială, securitate cibernetică, electronică și comunicații, fizică, chimie, biologie), dincolo de stadiul actual în domeniul identificării epavelor și a balizării acestora, spre o rețea inteligentă (“smart”) de senzori, elemente de comunicații și software de analiză care să permită dezvoltarea unei noi generații de produse și tehnologii IoT în domeniul traficului fluvial.

Prin colectarea și asigurarea disponibilității acestor informații, sistemele actuale de management al traficului pe ape vor deveni mai eficiente și vor permite gestionarea traficului într-un mod mai eficient și sigur.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1. Cercetarea, proiectarea, realizarea și testarea pe o perioadă de 27 luni de activități de cercetare industrială a unui prototip de laborator în domeniul identificării epavelor și a balizării acestora.
  • OS2. Proiectarea, realizarea, testarea și evaluarea pe o perioadă de 9 luni de activități de dezvoltare experimentală a unui prototip utilizabil comercial RoSIBEFD care oferă colectarea de informații privind poziția epavelor și accesul la date într-o platformă software dedicată.
  • OS3. Creșterea nivelului de colaborare CDI și transferul tehnologic între membrii consorțiului (5 parteneri) realizate în cadrul a 7 sub-activități comune de tip CDI pe parcursul a 36 de luni.
  • OS4. Realizarea unei investiții inițiale în regiunea Sud-Est pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI de către IMM-urile participante.

Continue Reading

ROMÂNIA

ICI București și ACEM au organizat un webinar dedicat practicilor și politicilor în domeniul inteligenței artificiale

Published

4 hours ago

on

October 16, 2025

By

© ICI București

ICI București a participat miercuri, 15 octombrie 2025, la webinarul organizat împreună cu AECM (European Association of Guarantee Institutions), în cadrul grupurilor de lucru dedicate Digitalizării și Comunicării & Marketingului, cu tema „Artificial Intelligence & Guarantee Institutions: policy and practice”.

Evenimentul, desfășurat online, a reunit experți europeni în domeniul finanțelor, al serviciilor de garantare și al tehnologiilor emergente, oferind o perspectivă amplă asupra modului în care inteligența artificială (AI) transformă practicile instituțiilor de garantare, reglementările și accesul IMM-urilor la finanțare.

În deschiderea sesiunii, Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a transmis un mesaj subliniind rolul strategic al institutului în promovarea cercetării aplicate și a inovației digitale în România și la nivel european. Acesta a accentuat importanța colaborării internaționale pentru dezvoltarea unor soluții de AI sigure, etice și adaptate nevoilor societății, precum și angajamentul ICI București de a sprijini ecosistemele de afaceri prin tehnologie și cunoaștere.

Reprezentanții ICI București au oferit o prezentare dedicată securității cibernetice, punând accent pe provocările și soluțiile actuale în contextul utilizării inteligenței artificiale în sectorul financiar. Intervenția a completat abordarea multidisciplinară a evenimentului, care a inclus și o perspectivă asupra AI în servicii financiare și un studiu de caz concret din Austria.

Webinarul s-a încheiat cu o sesiune interactivă de Q&A, oferind participanților oportunitatea de a schimba opinii și experiențe privind aplicarea tehnologiilor de AI în domeniul garanțiilor și al serviciilor financiare.

Continue Reading

ENERGIE

România face un pas important spre independența sa energetică, anunță Bogdan Ivan: A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice

Published

4 hours ago

on

October 16, 2025

By

© Guvernul României

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că România face un pas important spre consolidarea independenței sale energetice, odată cu adoptarea legii care permite repornirea a șapte hidrocentrale strategice.

„România face un pas important spre independența sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării”, a scris Bogdan Ivan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

 

Potrivit ministrului, prin această lege vor fi reluate lucrările la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga un total de 214 MW de energie sigură în sistemul național.

Este vorba despre Răstolița (35,3 MW), Bumbești–Livezeni (65,2 MW), Surduc–Siriu – Nehoiașu (55 MW), Pașcani – Siret (9,4 MW), Cerna–Belareca (14,7 MW), Cornetu–Avrig/Căineni (26,5 MW) și Cerna Motru–Tismana II – Baraj Vaja (8 MW).

„Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung”, a concluzionat ministrul Bogdan Ivan.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
ROMÂNIA29 seconds ago

Farmaciile, pilon cheie în noua strategie națională de prevenție. Implicarea lor, salutată de decidenți europeni și naționali
COMISIA EUROPEANA2 minutes ago

UE lansează foaia de parcurs pentru apărare 2030 axată pe inițiativa anti-dronă, scuturi aeriene și spațiale, Eastern Flank Watch, coaliții de capabilități și o zonă unică de mobilitate militară
COMISIA EUROPEANA12 minutes ago

„Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată”. Comisia Europeană prezintă Pactul pentru Mediterana, axat pe trei piloni: Deschidem un nou capitol
ROMÂNIA1 hour ago

A fost lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”. ICI București contribuie la implementarea sa
U.E.1 hour ago

Germania pregătește un plan de acțiune împotriva războiului hibrid al Rusiei: Încearcă să ne destabilizeze, dar Putin calculează greșit. Nu ne vom lăsa intimidați
PARLAMENTUL EUROPEAN2 hours ago

Deputații europeni propun noi măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale
EUROBAROMETRU2 hours ago

Televizorul și Facebook, sursele de informare preferate de români în chestiuni sociale și politice. 55% declară că sunt expuși frecvent la dezinformare
U.E.2 hours ago

Premierul slovac Robert Fico blochează din nou adoptarea de noi sancțiuni europene contra Rusiei și cere noi concesii
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 hours ago

Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune
COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Comisia Europeană va prezenta o nouă agendă a UE pentru orașe. Ursula von der Leyen: Pulsul Europei se simte în comunitățile locale

COMISIA EUROPEANA3 days ago

Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
U.E.3 days ago

Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
U.E.1 week ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI2 weeks ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA2 weeks ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 weeks ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip

Trending