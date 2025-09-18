ROMÂNIA
Federația Patronală a Farmaciilor din România devine prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton
Sectorul farmaceutic românesc își unește forțele într-un moment crucial pentru sănătatea publică, în care accesul pacienților la medicamente și servicii farmaceutice devine tot mai dificil.
Federația Patronală a Farmaciilor din România își anunță constituirea legală, în baza Legii dialogului social, în scopul reprezentării patronale a farmaciilor comunitare cu capital autohton.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, 60 de membri, 13% cotă de piață, peste 1,1 miliarde euro cifră de afaceri și 1.100 de farmacii active la nivel național sunt acum sub umbrela FPFR, oferind o voce legitimă în dialogul cu autoritățile, cu obiectivul de a contribui la un cadru de reglementare echilibrat, sustenabil și orientat către pacient.
„Farmaciile comunitare cu capital românesc reprezintă un pilon esențial al sistemului de sănătate, confruntându-se astăzi cu provocări majore. Prin lansarea FPFR, alături de activitatea constantă a AFFR, ne asigurăm că vocea farmaciștilor și a antreprenorilor din farmacie va fi auzită la masa deciziilor, propunând soluții concrete, bazate pe experiența practică, pentru acces, calitate și inovație în servicii farmaceutice, pentru siguranța pacientului”, a transmis Bogdan Chiriac, președintele FPFR.
FPFR va consolida și completa activitatea din ultimii ani a Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), oferind o reprezentare completă a membrilor săi și o abordare integrată a rolului farmaciei în sistemul de sănătate.
Cele două entități vor acoperi întregul spectru al profesiei și patronatului farmaceutic și vor desfășura activități complementare, specifice profilului lor:
- AFFR continuă să fie vocea profesiei de farmacist, punând pe agenda publică provocările sistemului farmaceutic și promovând rolul esențial al profesiei în sănătatea pacienților.
- FPFR, membră a Confederației Patronale Concordia, devine vocea patronatului farmaciilor românești, cu recunoaștere la nivel național și european.
Împreună, cele două entități acoperă temele esențiale ale domeniului farmaceutic: de la profesia de farmacist, până la antreprenorul din farmacie, de la interesul pacientului, până la politicile publice de sănătate, arată sursa citată.
Conform comunicatului, „farmaciile independente cu capital românesc sunt coloana vertebrală a serviciilor farmaceutice comunitare, într-o piață în schimbare accelerată și adesea neuniform reglementată”.
Astfel, FPFR își asumă obiective clare pentru a contribui la modernizarea sistemului național de sănătate:
- Un dialog deschis și implicat la nivel guvernamental pentru reprezentarea reală a intereselor farmaciilor comunitare autohtone;
- Stabilitate și predictibilitate fiscală pentru societățile farmaceutice;
- Includerea farmaciei în domeniul eligibil pentru fonduri europene și formarea continuă a profesioniștilor, pentru dezvoltare și inovare;
- Promovarea unor politici publice și sustenabile care recunosc farmacia și farmacistul ca parte esențială a sistemului de îngrijire primară;
- Schimburi de bune practici naționale și internaționale în domeniul serviciilor farmaceutice decontate, integrate și sustenabile;
- Realizarea de studii de piață și de impact pentru dezvoltarea sectorului.
FPFR invită societățile farmaceutice autohtone interesate să se alăture acestei inițiative și pune la dispoziție un portal pe care îl pot accesa: https://federatiafarmaciilor.ro/ .
Ambasadorul României în Israel subliniază importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România
Ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid, a participat, miercuri 17 septembrie 2025, la reuniunea anuală de Comemorare a Holocaustului din România, în Ierusalim la Yad Vashem – Memorialul Victimelor Holocaustului, desfășurată în prezența Președintelui Statului Israel Isaac Herzog.
Evenimentul organizat de către Yad Vashem și Uniunea Evreilor Originari din România a fost dedicat în acest an memoriei evreilor români deportați în Transnistria în timpul administrației românești din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, arată un comunicat MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Conform datelor istorice, din 150 mii de evrei români deportați, aproximativ 60% au fost exterminați. În cadrul reuniunii a fost adus omagiul victimelor Holocaustului cu participarea supraviețuitorilor și urmașilor supraviețuitorilor deportaților din Transnistria. Ambasadorul României a depus o coroană de flori în semn de omagiu, din partea României.
În cadrul discursului inaugural al evenimentului, președintele Statului Israel a făcut un apel la păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului din România „pentru ca lumea să nu uite niciodată ce s-a întâmplat, generație după generație” și a elogiat contribuția evreilor originari din România la construcția Israelului.
A elogiat de asemenea memoria lui Elie Wiesel, respectiv contribuția acestuia la descoperirea și păstrarea istoriei tragice a deportărilor și exterminărilor din Transnistria.
Ambasadorul României Radu Ioanid a expus istoria deportărilor și exterminării evreilor români din Basarabia și Bucovina în Transnistria, ca parte semnificativă a Holocaustului din România condusă de regimul Antonescu.
În același timp, ambasadorul României a subliniat importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România.
De asemenea, acesta a subliniat eforturile autorităților din România de păstrare a memoriei Holocaustului, în cadrul legislativ și educațional destinat combaterii antisemitismului, inclusiv a proiectului unui muzeu al Holocaustului la București.
Prezența președintelui Isaac Herzog la reuniunea dedicată Comemorării Holocaustului din România de la Yad Vashem reconfirmă soliditatea relațiilor speciale dintre România și Statul Israel și atenția acordată memoriei Holocaustului, a combaterii negaționismului Holocaustului și a antisemitismului și, nu în ultimul rând, a importanței comunității israelienilor originari din România.
COMISIA EUROPEANA
Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar
Premierul Ilie Bolojan se va deplasa luni, la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu comisarii europeni pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, și pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă organizată la finalul ședinței de Guvern.
“Premierul se va întâlni luni, la Bruxelles, cu comisarul pe economie și productivitate, domnul Dombrowskis. Va avea întâlnire și prânz de lucru cu domnul Kubilius, comisar european pe apărare, și va avea, de asemenea, o întâlnire de lucru cu doamna vicepreședintă Roxana Mînzatu”, a transmis Dogioiu, la Palatul Victoria.
Ea a menționat, întrebată în acest sens, că în programul prim-ministrului nu apare și o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ulterior, purtătorul de cuvânt a precizat că șefa executivului european nu se va afla luni la Bruxelles, ea fiind într-o deplasare în Statele Unite ale Americii.
Totodată, întrebată cu ce listă de proiecte va merge premierul la Bruxelles pentru Programul SAFE și dacă Portul Constanța va fi inclus, Ioana Dogioiu a răspuns că proiectele vor fi cunoscute după ce va fi aprobată lista finală a lor, cel mai probabil “în cursul lunii noiembrie”.
“Ele sunt deocamdată în curs de negociere. Pe parte de infrastructură civilă, că asta bănuiesc că vă interesează, din informațiile mele, da, portul Constanța este, deocamdată, printre proiectele aflate în negociere, la fel precum capetele de autostradă A7 și A8”, a spus ea.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară, la Antena 3, că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu responsabilii europeni pe tema creditelor angajate de România și a deficitului bugetar.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Potrivit alocărilor provizorii anunțate recent de Comisia Europeană, România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești
Ministerul Finanțelor urmează să semneze în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru a sprijini lucrările la Autostrada 1, tronsonul între Sibiu și Pitești, a anunțat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe ce a avut loc la Palatul Victoria.
Guvernul a adoptat memorandumul pentru aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții.
Suma amintită mai sus reprezintă cofinanțarea aferentă fondurilor de coeziune ale UE.
Potrivit purtătoarei de cuvânt, finanțarea se va acorda în tranșe de maximum 10 tranșe egale, câte 50 de milioane de euro fiecare.
Primul împrumut în valoare de 500 de milioane de euro urmează să fie semnat în octombrie, când președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, se va afla la București.
Ioana Dogioiu a mai anunțat că un al doilea contrat de valoare similară ar putea fi semnat în cursul anului 2026.
Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 secțiuni ce traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.
În scopul implementării proiectului, Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează:
- Secțiunea 1: Sibiu – Boița, cu o lungime de 14,15 km;
- Secțiunea 2: Boița – Cornetu, cu o lungime de 30,35 km;
- Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni, cu o lungime de 37,40 km;
- Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,86 km;
- Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești, cu o lungime de 30,35 km.
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol”
Kallas: Exercițiul militar Zapad-2025 nu demonstrează un angajament pentru detensionare și pace și reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Polonia semnează un acord cu Ucraina pentru a-și dezvolta expertiza în utilizarea dronelor
Noile prevederi pentru modernizarea Politicii de Coeziune aduc flexibilitate crescută, stimulente financiare și condiții de cofinanțare mai avantajoase pentru investiții în prioritățile strategice ale UE
