Federica Mogherini, dialog strategic cu ministrul de externe al Chinei Wang Yi: ,,Este pentru prima oară când ministrul chinez de externe participă la un Consiliu pentru Afaceri Externe și cred că asta spune multe despre nivelul intensității schimburilor și a cooperării noastre care a atins un nivel fără precedent”

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate Federica Mogherini a avut, astăzi, o întrevedere cu ministrul de externe chinez Wang Yi ca parte a dialogului strategic bilateral UE-China pentru pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie, unde se va discuta consolidarea politicii de cooperare a blocului cu China, precum și înaintea Summit-ului dintre cele două părți care va avea loc la începutul lui aprilie, la Bruxelles. De asemenea, înaltul demnitar chinez se va întâlni cu toți cei 28 de miniștri de externe din statele membre, fiind prima oară când participă la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe, informează Mogherini într-o postare pe Twitter.

,,Este pentru prima oară când ministrul chinez de externe participă la un Consiliu pentru Afaceri Externe și cred că acest lucru spune multe despre nivelul intensității schimburilor și a cooperării noastre care a atins acum, aș spune, un nivel fără precedent”, comenta Mogherini.

.@FedericaMog: EU🇪🇺 committed to strengthening a principled & pragmatic partnership w/ China🇨🇳 Learn more about the areas for cooperation discussed during today’s EU-China Strategic Dialogue with Chinese FM Wang Yi here pic.twitter.com/Ftv7vTkrST

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) March 18, 2019