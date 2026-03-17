“Fereastră de oportunitate unică”: UE și R. Moldova au lansat negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare. Chișinăul primește și 189 de milioane de euro din Planul de Creștere

Republica Moldova a lansat marți negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare la Uniunea Europeană, marcând o etapă majoră în parcursul său european, a anunțat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

Anunțul a fost făcut la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă comune cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și ministrul afacerilor Europene din Cipru, Marilena Raouna, la finalul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale al UE. Potrivit oficialului moldovean, au fost deschise negocierile tehnice și pentru ultimele trei grupuri de capitole: competitivitate și creștere incluzivă, agenda verde și conectivitate, precum și resurse, agricultură și coeziune.

„Este un pas important și pragmatic, care ne permite să continuăm să avansăm în procesul de aderare, în timp ce consensul politic necesar pentru deschiderea formală a clusterelor continuă să fie construit la nivelul statelor membre”, a declarat Cristina Gherasimov.

Aceasta a subliniat că negocierile nu reprezintă doar un proces tehnic, ci vor aduce schimbări concrete pentru cetățeni, de la o economie mai puternică și infrastructură modernă, până la un mediu mai curat, standarde alimentare mai sigure și servicii publice de calitate.

Potrivit oficialului, faptul că Republica Moldova negociază în prezent pe toate cele 33 de capitole reprezintă o recunoaștere a progreselor realizate și a încrederii partenerilor europeni. Obiectivul strategic rămâne aderarea până în 2030, astfel încât, „atunci când momentul politic va permite, să nu existe obstacole tehnice în calea aderării”.

În același timp, Cristina Gherasimov a atras atenția că reformele sunt implementate într-un context dificil, marcat de provocări de securitate și atacuri hibride, care încearcă să submineze încrederea cetățenilor și parcursul european al țării.

„Menținerea ritmului în negocieri devine esențială. Iar politica de extindere trebuie să fie capabilă să producă rezultate”, a afirmat aceasta, adăugând că deschiderea oficială a tuturor capitolelor ar transmite un semnal clar privind caracterul „predictibil și ireversibil” al integrării europene.

La rândul său, ministrul cipriot Marilena Raouna a declarat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova „politic, financiar și tehnic” în procesul de aderare, subliniind că extinderea reprezintă „o investiție colectivă în pace, stabilitate și prosperitate”.

Comisarul european Marta Kos a evidențiat „progresul real” realizat de Chișinău în implementarea reformelor și a anunțat deblocarea a aproape 200 de milioane de euro din Planul de Creștere, după îndeplinirea majorității reformelor asumate.

„R. Moldova este nu doar unul dintre statele cu rezultate, ci cel mai performant în acest domeniu”, a spus oficialul european, adăugând că noile capitole deschise vor contribui la creșterea economică, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și sprijinirea comunităților rurale.

Într-o postare separată pe X, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a precizat că Republica Moldova primește 189 de milioane de euro în cadrul Planului de Creștere după ce a reușit să implementeze 24 de reforme cheie.

Today, as part of the Moldova Growth Plan, we are delivering €189 million following the successful completion of 24 key reforms. Moldova is advancing reforms at record speed, boosting investor confidence and reshaping its future. pic.twitter.com/Mo9W016e1w — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2026

Lansarea negocierilor tehnice pe toate capitolele marchează intrarea Republicii Moldova într-o etapă avansată a procesului de aderare, în care reformele sunt monitorizate în detaliu și aliniate la standardele europene. Autoritățile de la Chișinău vor continua implementarea reformelor și îndeplinirea criteriilor stabilite, în vederea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare.