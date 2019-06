Festivalul Filmului European (FFE) debuteză pe 11 iunie la București ca o platformă de înţelegere a societăţii contemporane și a direcției în care se îndreaptă Europa

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a declarat că autoritățile de la București trebuie să aibă ” o poziție de țară, o poziție a României” referitoare la situația politică din Republica Moldova, și nu o poziție a președintelui, a premierului sau a Ministerului Afacerilor Externe, informează Digi24.

”Eu cred că normalitatea este cooperarea interinstituţională. Şi încă de la preluarea mandatului am spus că din partea premierului României există toată deschiderea de a avea cooperare, de a conlucra atât cu Administraţia Prezidenţială, cât şi cu Parlamentul României pe obiectivele importante pentru ţară. Şi cred că acest lucru este important, pentru că, dincolo de lupta politică, România are obiective în care are nevoie să existe această cooperare. Preşedinţia rotativă în care, este adevărat, nu prea am cooperat, dar avem o Preşedinţie de succes. Avem obiective, să cooperăm, să avem o poziţie de ţară, sper în cel mai scurt timp, referitoare la Republica Moldova”, a declarat premierul la TVR1.

”O să vorbesc şi cu Ministerul de Externe, o să vorbesc şi la Administraţia Prezidenţială, cu domnul preşedinte, aici nu cred că trebuie să avem o poziţionare faţă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova a premierului, a preşedintelui, a Ministerului Afacerilor Externe, cred că trebuie să venim cu poziţia României. Şi cred că pot fi mult mai multe lucruri în care avem nevoie de această cooperare interinstituţională. Este adevărat că se apropie campania pentru prezidenţiale şi întotdeauna în timpul campaniei pentru prezidenţiale lucrurile nu sunt tocmai calme, dar şi până acum să nu uităm că sunt premierul României căruia i s-a cerut cel mai des demisia”, a mai spus Dăncilă.

Afirmațiile premierul României vin în contextul în care ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a precizat că ”soluția este să ne întoarcem la electorat atunci când lucrurile se încurcă. Alegerile anticipate din 6 septembrie nu ar fi o problemă”, a mai spus șeful diplomației române, în contextul în care Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia au salutat formarea noului guvern de la Chișinău.

”Din punct de vedere diplomatic, nu există o instituție a recunoașterii guvernelor. Singura modalitate este recunoașterea statelor în dreptul internațional. Fiecare stat are dreptul să își aleagă guvernul. Noi suntem preocupați pentru că există o situație explozivă la ora actuală la Chișinău. Trebuie găsite modalități de a se depăși această situație”, a explicat Meleșcanu.

Duminică, Curtea Constituțională a Republicii Moldova l-a suspendat pe Igor Dodon din funcția de președinte, a dizolvat Parlamentul și a invalidat guvernul condus de Maia Sandu, numit sâmbătă, dar și alegerea Zianidei Greceanîi în funcția de președinte al Parlamentului.

De asemenea, toate deciziile adoptate sâmbătă de majoritatea parlamentară, formată din socialiști și Blocul ACUM, au fost declarate neconstituționale.

Pavel Filip, în calitate de președinte interimar a anunțat că dizolvă Parlamentul, iar algerile anticipate vor avea loc pe 6 septembrie.

Luni, ambele guverne s-au reunit în ședințe separate – Executivul Filip la sediul Guvernului de la Chișinău, Executivul Sandu în clădirea Parlamentului – și ambele au dat asigurări că cetățenii Republicii Moldova nu vor avea de suferit.

Armata Republicii Moldova s-a delimitat de jocurile politice de la Chișinău, precizând că se subordonează doar ordinii constituționale și că își va continua în mod obișnuit activitatea și nu se va implica în criza politică.

Statele Unite și Uniunea Europeană au declarat că sunt gata să coopereze cu guvernul legitim de la Chișinău, în vreme ce Rusia a salutat formarea noului guvern în Republica Moldova și s-a declarat deschisă cooperării cu acesta în vederea restabilirii unor relații bilaterale reciproc avantajoase.

Reacții au venit și din partea NATO și a Consiliului Europei. Alianța Nord-Atlantică a cerut respectarea pe deplin a statului de drept pentru depășirea crizei politice din Republica Moldova. Consiliul Europei a solicitat de urgență opinia Comisiei de la Veneția în legătură cu ultimele decizii ale Curții Constituționale din Republica Moldova.

România, prin președintele Klaus Iohannis și guvernul Dăncilă, a făcut apel la respectarea democrației și a statului de drept, dar și la respectarea procesului democratic și a voinței cetățenilor Republicii Moldova.