Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge, între 23 și 27 septembrie, la cea de-a 12-a ediție. Cinci zile, 65 de evenimente și peste 150 de invitați

Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) ajunge, între 23 și 27 septembrie, la cea de-a 12-a ediție, care se anunță cea mai amplă de până acum. Timp de cinci zile, Piața Unirii din Cluj-Napoca va găzdui 65 de evenimente, aproape 52 de ore de program, 50 de lansări de carte și peste 70 de cărți prezentate, alături de mai mult de 150 de invitați – autori, moderatori și vorbitori. Programul este completat de 66 de standuri expoziționale, cu 20 mai multe decât anul trecut.

Tema ediției din acest an, „Ne întoarcem la rădăcini!”, invită la redescoperirea legăturii cu locurile, poveștile și oamenii care ne-au format, într-un moment în care lectura are nevoie, mai mult ca oricând, de un loc central în viețile noastre.

Cinci zile de festival, un oraș plin de cărți

Festivalul se deschide miercuri, 23 septembrie, de la ora 09:30, cu Marșul Lecturii: pornim, împreună cu mii de copii și tineri, din fața Universității Babeș-Bolyai, de la Grupul Statuar „Școala Ardeleană” și ajungem împreună, cu cărțile preferate în mână, în Piața Unirii. Este un gest simbolic prin care spunem, încă o dată, că un oraș care citește este un oraș care are viitor.

Seara, Usha Akella (SUA), invitata specială a acestei ediții, va participa la un dialog cu Ioana Rus despre identitate, migrație și puterea culturii de a crea comunități.

Joi, 24 septembrie, seara e dedicată rădăcinilor în sensul cel mai personal al cuvântului: trei scriitori, Cristina Demetrescu, Ruxandra Burcescu și Iulian Bocai, vorbesc despre trecut, memorie și lumile din care venim, în cadrul întâlnirii „Rădăcinile nu ne lasă să plecăm”.

La ora 20:00, o poveste foarte aproape de sufletul echipei FICT: relansarea romanului „Anuță dragă”, de Bianca Tămaș (Editura Librex), despre iubire, puterea feminină și poveștile care ne țin aproape de casă.

Vineri, 25 septembrie, scriitoarea britanică Louise Fein va participa la un dialog cu Bianca Tămaș despre cuvintele cărora le-a fost frică de noi, rădăcinile cenzurii, memoria și puterea poveștilor interzise.

Sâmbătă, 26 septembrie, istoricul Marius Turda (Marea Britanie) susține o conferință despre rădăcini și moșteniri identitare și lansează două volume de referință. Tot sâmbătă, scriitorul Igor Bergler deschide o discuție despre ce ar trebui să fie, de fapt, literatura: adevăr sau minciună, mărturie sau imaginație. Traducătorul francez Jean Poncet va vorbi despre scriitorii români traduși în spațiul francofon, iar seara se va încheia cu Mișcarea Editorială Echinox și lansarea antologiei locale „Umbra muntelui Heniu”, de Dinu Flămând.

Duminică, 27 septembrie, e ziua FICT-ul Copiilor, iar festivalul se închide, de la ora 18:00, cu un dialog poetic neobișnuit, „Furnici și lotuși”, între Usha Akella și Ruxandra Cesereanu și cu o seară de umor, „Alta scurtă!”, alături de comedianți amatori și profesioniști din Cluj. Închiderea oficială a FICT 2026 are loc la ora 20:00.

FICT-ul Copiilor

Duminică, tot Piața Unirii devine, pentru o zi, teritoriul celor mici. De la ora 09:30, în Curtea interioară a FICT, copiii se joacă alături de personaje de poveste cu Magic Puppet, descoperă atelierul de caligrafie susținut de Scribant Distribution, se pictează pe față și se joacă la Păcălici, învață arta împâslirii la FairyLand, fac kinetoterapie pediatrică alături de SaraCobzaru și participă la jocurile educaționale gândite împreună cu Nadia Comanici, „Magie prin empatie” și „Connect-360″. În Lounge, pe tot parcursul zilei, au loc lansări de cărți pentru copii, iar la prânz, între 12:10 și 13:00, cei mici se pot bucura de un concert KIDS SING ACADEMY, dedicat copiilor între 5 și 10 ani. De la 13:00 la 13:30 cei mici se pot bucura de un atelier de lectură interactivă: Povestea lavandei, mireasma blândă pentru un somn lin, susținut de Kids City.

Programul complet al FICT 2026 poate fi văzut aici.

Toate evenimentele FICT sunt gratuite și au loc în Piața Unirii, Cluj-Napoca, între 23 și 27 septembrie. Festivalul este realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) a fost conceput în anul 2013 cu scopul de a susține cultura română. În timp, FICT a devenit mai mult decât un festival, fiind în prezent o umbrelă sub care au loc diferite evenimente care au în centru cartea și care se desfășoară fie cu recurență, fie ocazional, în funcție de diferite nevoi culturale.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania are loc în fiecare an, toamna, adunând cele mai importante edituri naționale. În cadrul acestuia au loc zeci de evenimente, printre care se numără lansări de carte, întâlniri cu scriitori români și internaționali, dezbateri pe teme de actualitate, concerte, spectacole de teatru, recitaluri de poezie. Festivalul reunește astfel, an de an, diverse laturi ale artei într-un proiect unic european, contribuind direct la stimularea interesului pentru cultură și lectură.

FICT are un caracter educativ, științific, cultural și social, având ca scop promovarea cercetării științifice, a culturii române, a spiritului civic, susținerea publicațiilor științifice de specialitate, a materialelor de popularizare și organizarea de manifestări științifice.