Festivalul Strada de C’Arte sărbătorește 15 ani de cultură urbană și dialog. Cea de-a XV-a ediție aduce lansări de carte, dezbateri, expoziții, concerte și spectacole

Ajuns la cea de-a XV-a ediție, Festivalul Strada de C’Arte sărbătorește cincisprezece ani de cultură urbană, întâlniri și dialog. Din 2011 și până astăzi, festivalul a transformat spațiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și zonele din jurul acesteia într-un loc de întâlnire pentru cititori, scriitori, artiști, cercetători și publicul de toate vârstele, reunind lansări de carte, întâlniri cu scriitori, dezbateri, expoziții, concerte, spectacole de teatru și film, lecturi publice, ateliere și tururi ghidate.

Ediția aniversară din 2026 continuă acest parcurs și păstrează spiritul care a definit festivalul în cei 15 ani, printr-un program construit în jurul întâlnirii dintre public, carte și celelalte forme ale culturii.

Miercuri, 23 septembrie

11:00 – 13:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Calea Victoriei 88

Dezbatere: Cum recunoști o știre falsă?, sub egida revistei BCU „Carol I”

Festivalul Strada de C’Arte – ediția a XV-a își deschide porțile prin dezbaterea „Cum recunoști o știre falsă?”, dedicată elevilor și modului în care aceștia se raportează la informația din mediul online. Pornind de la exemple concrete de știri false, elevii vor descoperi cum să distingă informațiile credibile de cele înșelătoare și cum să privească informația din mediul online cu mai multă atenție și spirit critic.

Moderatori

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi — Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

Flaviu George Predescu — Scriitor, jurnalist și moderator cultural

Invitați

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu – Decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Prof. Carmen Ion – fondatoarea Festivalului Boovie

Cristina Tatu – Director General Adjunct AGERPRES

13:00 – 15:00 – Sala de Consiliu, Boteanu 1

Masă Rotundă – Festivalul Boovie: de la literatură la film

Universul Boovie ajunge la Strada de C’Arte într-o masă rotundă dedicată creativității, expresivității și inițiativei elevilor. Alături de Carmen Ion, Octavian Popa și reprezentanții Grow Up Project, echipele câștigătoare din București vor aduce în prim-plan experiența lor în cadrul Festivalului Boovie și felul în care lectura, imaginația și lucrul în echipă se transformă în proiecte creative.

14:00 – 16:00 – Salon „Carol I”, Dem I. Dobrescu 1

Colocviul Național Ioan Bianu: 170

La 170 de ani de la nașterea lui Ioan Bianu, întâlnirea aduce în atenție activitatea și moștenirea sa culturală, precum și rolul important pe care l-a avut în dezvoltarea bibliotecilor românești. Discuția oferă un prilej de a redescoperi personalitatea lui Ioan Bianu și locul său în istoria culturii și a cărții românești.

Moderator

Prof. univ. dr. habil. Ioan Cristescu —Director General, Muzeul Național al Literaturii Române

Invitați

Conf. univ. dr. Ioan Milică — Director General, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi — Director General, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

Prof. univ. dr. Laura Bădescu – Directorul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”

Dr. Cristian Anița – Director General Arhivele Naționale ale României

Conf. univ. dr. habil. Alexandru Nicolae – Prodecan Facultatea de Litere București

Dr. Titus Lateș – Bibliotecar la Filiala de Istorie, Filosofie și Teologie Ortodoxă a BCU „Carol I” și cercetător științific la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Maria Andreia Fanea – Bibliotecar la Filiala de Drept, Administrație și Afaceri a BCU „Carol I”

18:00 – 20:00 – Galateca, C. A. Rosetti 2-6

Vernisaj SDC 15 Flashback & Live Jazz by Cătălina Beța

SDC 15 Flashback propune o incursiune în cele 14 ediții anterioare ale Festivalului Strada de C’Arte, prin fotografii și materiale video care readuc în atenție oameni și momente din istoria festivalului. Vernisajul va fi susținut de Mireille Rădoi, Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, și va fi urmat de Live Jazz by Cătălina Beța într-un cadru dedicat întâlnirii dintre memorie, cultură și muzică.

Joi, 24 septembrie

12:00 – 13:00 – Salon „Carol I”, Dem I. Dobrescu 1

Vernisajul expoziției Bizanț după Bizanț. Imnul Acatist al Maicii Domnului reflectat în vechi tipărituri

Expoziția aduce în atenția publicului o selecție de vechi tipărituri care ilustrează tradiția și circulația Imnului Acatist al Maicii Domnului, oferind o perspectivă asupra patrimoniului cultural și spiritual păstrat în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și ale Bibliotecii Sfântului Sinod. Expoziția este curatoriată de Arhim. Policarp Chițulescu și dr. Andreea Badea.

16:00 – 17:00 – Rampa de creație, Dem I. Dobrescu 1

Festivalul Strada de C’Arte continuă tradiția întâlnirilor dedicate poeziei prin „Strada cuvintelor”, un moment în care cuvântul rostit aduce autorii mai aproape de public. Poezia devine, astfel, punctul de întâlnire dintre autori și public, într-un eveniment cu Horia Gârbea și Mihaela Stanciu, moderat de Flaviu Predescu, dedicat lecturii, dialogului și universului poetic.

Moderator: Flaviu Predescu

Invitați

Horia Gârbea și Mihaela Stanciu

17:00 – 18:00 – Sala de Consiliu, Boteanu 1

„De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, își prezintă cel de-al 17-lea număr în cadrul Festivalului Strada de C’Arte. Întâlnirea, moderată de Mireille Rădoi, director general al BCU „Carol I”, și Flaviu Predescu, este dedicată noii ediții a revistei și dialogului cultural pe care aceasta îl propune cititorilor săi.

18:00 – 19:00 – Foaierul de Lectură, Boteanu 1

Volumul „Sper că m-ai uitat”, semnat de Flaviu Predescu, reunește o selecție poetică din perioada 1999–2019, oferind o perspectivă asupra unui parcurs de două decenii prin poezie. În curs de apariție în 2026 la Editura Școala Ardeleană. Volumul va fi prezentat într-o întâlnire moderată de Vasile G. Dâncu, un prilej de dialog despre poezie și traseul literar al autorului.

19:00 – 20:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Calea Victoriei 88

Spectacolul de teatru „Bună ziua, Diana! Bună ziua, Cella!”, cu Aida Economu și Natalia Cebanu, aduce în fața publicului o întâlnire imaginară între două personaje, pornind de la felul în care literatura poate deschide conversații peste timp. Text și regie: Aida Economu. Muzică și sound design: Dani Ionescu.

20:30 – 22:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Calea Victoriei 88

Cu ocazia Festivalului Strada de C’Arte, publicul este invitat să descopere Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” prin tururi ghidate, devenite parte din programul fiecărei ediții a festivalului.

Vineri, 25 septembrie

11:00 – 13:00 –Salon „Carol I”, Dem I. Dobrescu 1

Volumul „Human-Led, AI-Enabled: A Practical Guide to Thriving in the AI Era”, semnat de Mohammed Benzakour, propune o perspectivă practică asupra modului în care inteligența artificială poate deveni un instrument pentru muncă, fără a înlocui judecata și decizia umană. Cartea va fi prezentată într-o întâlnire moderată de Mireille Rădoi, Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, cu sprijinul CES Bucharest, avându-l ca invitat special pe Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în informatică – ICI București.

15:00 – 16:00 – Salon „Carol I”, Dem I. Dobrescu 1

O întâlnire dedicată limbii franceze și poveștilor pe care aceasta le face posibile. Moderat de Nadia Tunsu, Reprezentant AUF Roumanie, evenimentul îi va avea ca invitați pe lectorii Wachofi Ghifar și Hariq Zouhir, care vor împărtăși experiențe personale legate de limba franceză, urmate de activități interactive prin care participanții vor descoperi asemănări, diferențe și expresii surprinzătoare dintre franceză și română.

Moderator: Nadia Tunsu – Reprezentant AUF Roumanie

Invitați: Wachofi Ghifar și Hariq Zouhir

15:00 – 19:00 – Sala de Consiliu, Boteanu 1

În cadrul Festivalului Strada de C’Arte, conferința omagială „Nouă Decenii de Sociologie Românească” revine asupra personalității lui Dimitrie Gusti și asupra contribuției sale la dezvoltarea sociologiei în România. Întâlnirea va fi moderată de Simona Maria Stănescu și Vladimir Pripp.

Moderatori: Simona Maria Stănescu și Vladimir Pripp

16:00 – 17:00 – Foaierul de Lectură, Boteanu 1

Lansarea volumului „Hoteluri bucureștene în cărți poștale de epocă”, semnat de Nicolae Lupu și publicat la Editura Vremea, propune o incursiune în istoria hotelurilor bucureștene prin intermediul cărților poștale de epocă. Volumul readuce în atenție zece hoteluri care au făcut parte din istoria orașului și oferă o perspectivă asupra Bucureștiului de altădată.

Moderator: Silvia Colfescu – Director General, Editura Vremea

Invitați

Prof. univ. dr. Nicolae Lupu – Academia de Studii Economice din București

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi – Director General, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

Călin Ile – Președinte de onoare, Federația Industriei Hoteliere din România

Dr. Toma Roman Jr. – Director al Muzeului ASE

Valentin Ștefan – Director General al Poștei Române

18:00 – 19:00 – Spațiul Boema, C. A. Rosetti 2-6

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și Arhivele Naționale ale României aduc în fața publicului expoziția „Contribuțiile Familiei Regale la fondarea și extinderea Fundațiunii Universitare”, o incursiune în istoria instituției și în rolul pe care Familia Regală l-a avut în formarea și dezvoltarea sa.

19:00 – 20:00 – Galateca, C. A. Rosetti 2-6

Seria lansărilor de carte continuă în spațiul Galateca, cu volumul „Din râs în plâns”, de Corina Băcanu Călărașu.

19:00 – 22:00 – Statuia Regelui Carol I, Calea Victoriei 88

UFe și-a dedicat viața muzicii, iar pasiunea pentru vinil și pentru descoperirea unor sound-uri noi se reflectă într-un stil care traversează numeroase genuri. De la afro-latin, dub și drum’n’bass până la funk, blues, hip-hop și rock’n’roll, muzica sa aduce împreună influențe dintre cele mai diverse. Când nu caută groove-uri uitate, îl găsim în studio, unde își creează propriile producții.

20:30 – 22:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Calea Victoriei 88

În cea de-a treia zi a Festivalului Strada de C’Arte, seria tururilor ghidate continuă la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, oferind publicului prilejul de a descoperi istoria și frumusețea unuia dintre reperele culturale ale Bucureștiului.

Sâmbătă, 26 septembrie

11:00 – 12:00 – Sala de Consiliu, Boteanu 1

MOVELIBRARY

Doina Banciu, Florin Filip, Agnes Erich, Dragoș Neagu, Mireille Rădoi

Invitați: Claudia Nicolae și Sorin Ivan

15:00 – 17:00 – Salon „Carol I”, Dem I. Dobrescu 1

Seria întâlnirilor literare continuă cu lansarea volumului „Gagici miștoace, scorpii celebre & Tipi Fabuloși”, de Excelsa Exarhu. Despre carte și universul său vor dialoga Tomița Florescu și Ioan Cristescu, într-o întâlnire moderată de Mireille Radoi, Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

18:00 – 20:00 – Statuia Regelui Carol I, Calea Victoriei 88

Un dialog viu între poezie, muzică și arte vizuale, într-un show multimedia semnat de grupul poetic MARFĂ și Mike Godoroja & Blue Spirit. Evenimentul îi reunește pe Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherghuț, Dan Pleșa și Bogdan O. Popescu, într-un spectacol care aduce poezia în dialog cu muzica și imaginea. Invitați speciali: Florin Iaru.

20:00 – 21:00 – Statuia Regelui Carol I, Calea Victoriei 88

În jurul Statuii Regelui Carol I, unul dintre reperele istorice ale inimii Bucureștiului, Vlad Codescu și Roxana Iancu propun un atelier în aer liber, în care spațiul urban devine parte din experiență. Participanții sunt invitați să descopere un alt fel de a privi și de a trăi orașul.

21:00 – 23:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Calea Victoriei 88

Proiecție filme documentare, Marcel Iureș prezintă: Enigmele României (episoadele Misterul Yachtului Ostara și Minunea de la Maglavit)

Jockey Cub Român – Tradiția Continuă

În Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, publicul este invitat la o proiecție din seria „ Enigmele României”, prezentată de Marcel Iureș, cu episoadele „Misterul Yachtului Ostara” și „Minunea de la Maglavit”. Programul continuă cu „Jockey Club Român – Tradiția continuă”. Documentare produse de John Florescu, Dan Drăghicescu, Chainsaw Film.

Duminică, 27 septembrie

11:00 – 12:00 – Foaierul de Lectură, Boteanu 1

Festivalul Strada de C’Arte îi aduce pe cei mici și pe tineri mai aproape de lumea cărților și a poveștilor, printr-o serie de activități dedicate lecturii, imaginației și creației literare. Programul este coordonat de Petre Crăciun, scriitor și Director al Editurii Zorio.

12:00 – 13:00 – Galateca, C. A. Rosetti 2-6

Ultima zi a festivalului propune o întâlnire cu Anca Ghinea, autoarea volumului „Creatori în acțiune: ghid de creativitate”, apărut la Editura Creator. O conversație despre creativitate, idei și curajul de a le transforma în realitate, moderată de Izabela Mândoiu.

15:00 – 17:00 – Statuia Regelui Carol I, Calea Victoriei 88

Festivalul Strada de C’Arte își încheie cea de-a XV-a ediție cu atelierul de Artă ecvestră, coordonat de Filimon Iordache și Marilena Hristache. Un moment care aduce în prim-plan eleganța și tradiția artei ecvestre, într-un cadru emblematic pentru cultura bucureșteană.