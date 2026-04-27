„Fiecare viață protejată contează”. Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel: Vaccinarea, un drept care le oferă protecție copiilor și pe care părinții nu îl pot restrânge

Prevenția și educația medicală continuă reprezintă fundamentul unei comunități sănătoase. În acest context, Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, în parteneriat cu Senatul României – Comisia pentru Sănătate, a organizat luni, 27 aprilie 2026, la Palatul Parlamentului, dezbaterea cu tema „Fiecare viață protejată contează”, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeană.

Evenimentul, prilejuit de Săptămâna Mondială a Imunizării (24–30 aprilie), a reunit decidenți din sistemul sanitar, medici de familie și specialiști în boli infecțioase, cu obiectivul comun de a identifica soluții practice pentru creșterea acoperirii vaccinale și siguranța pacienților.

Eforturile medicilor din prima linie necesită, însă, o viziune clară la nivel de stat și o susținere legislativă coerentă. Prezent la deschiderea evenimentului, Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu – Cercel a subliniat necesitatea consolidării politicilor de sănătate publică, explicând că vaccinarea oferă copiilor protecție împotriva unor boli infecțioase cu potențial letal, iar părinții nu le pot restrânge acest drept.

Educația profesioniștilor despre și pentru prevenție începe încă de pe băncile facultății de medicină, a subliniat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga. Vaccinurile sunt printre primele intervenții medicale care funcționează atât de bine încât au ajuns să fie contestate, a adăugat acesta.

Prof. Univ. Dr. Alexandra Stănescu a precizat că „Medicul de familie este prima linie în ceea ce privește prevenția. Totul pleacă de la noi. Gândim din perspectiva familiei și a vulnerabilităților ei, iar de aici construim strategia de prevenție, începând cu educația postuniversitară a medicilor rezidenți.”

Dr. Silvia Gatscher, Organizația Mondială a Sănătății România: „În urma unui studiu realizat în colaborare de Organizația Mondială a Sănătății România și Institutul Național de Sănătate Publică privind barierele în calea vaccinării copiilor, a fost implementat un program de instruire destinat medicilor de familie, asistenților medicali, lucrătorilor sanitari comunitari și altor furnizori de servicii de sănătate. Acesta a condus la o creștere de 20% a acoperirii vaccinale la nivel național și de până la 25% în județul Timiș, unul dintre județele participante la instruiri. Deși nivelul de 67% rămâne semnificativ sub recomandările Organizația Mondială a Sănătății, rezultatele indică un progres clar și subliniază importanța și necesitatea continuării inițiativei la nivel național.”

Dincolo de strategiile naționale, cabinetul medicului de familie rămâne spațiul în care se construiește, pas cu pas, încrederea în actul medical. Pe parcursul sesiunilor științifice, experții în boli infecțioase și vaccinare au adus în prim-plan provocările comunicării directe cu pacienții.

În acest sens, Dr. Valeria Herdea a arătat cum dialogul deschis și bazat pe dovezi științifice poate combate eficient ezitarea la vaccinare. Evidențiind importanța crucială a primelor 1000 de zile din viața copilului, Dr. Raluca Ghionaru a explicat cum perioada de sarcină reprezintă o fereastră esențială pentru protecția nou-născutului și sugarului, prin vaccinarea maternă.

Succesul programelor de imunizare depinde, în egală măsură, de o abordare multidisciplinară și de colaborarea permanentă între specialități.

Discutând despre noile perspective în controlul bolilor infecțioase, Prof. Univ. Dr. Anca Streinu-Cercel a atras atenția asupra evoluției bolilor prevenibile și asupra riscurilor asociate scăderii ratelor de vaccinare.

Totodată, As. Univ. Dr. Claudia-Felicia Pop a subliniat că exemplul personal este foarte important, iar pacienții capătă încredere atunci când medicul este vaccinat.

Evenimentul organizat de Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie reamintește faptul că vaccinurile apropie și protejează comunități întregi.