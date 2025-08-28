“Fiecare zi este o nouă dovadă a intențiilor criminale ale Rusiei”, denunță consilierul prezidențial Luminița Odobescu noile atacuri rusești asupra Ucrainei

Consilierul prezidențial Luminița Odobescu a denunțat joi noua serie de atacuri rusești împotriva Ucrainei, manifestând solidaritatea României cu țara vecină afectată de conflict.

“Fiecare zi este o nouă dovadă a intențiilor criminale ale Rusiei. O dovedește, o dată în plus, atacurile de azi noapte asupra Kievului, soldate cu morți și răniți“, a scris Odobescu, pe X, după ce atacurile au avariat sediile Delegației UE la Kiev și ale British Council.

“Suntem alături de Ucraina!“, a continuat ea.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.

Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.

Noul atac al Rusiei a avut loc după ce președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk s-au aflat miercuri la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pentru a reafirma sprijinul european pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.

Republica Moldova a marcat cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, are loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.