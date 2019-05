Filă de istorie. Acum 33 de ani, drapelul Uniunii Europene, simbol al unității și solidarității, era pentru prima dată arborat în fața sediului Comisiei Europene

Acum 33 de ani, drapelul Uniunii Europene, simbol al unității și solidarității, a fost arborat pentru prima dată în fața Comisiei Europene.

”A fost o zi ploiasă, dar soarele a apărut la un moment dat pentru a-i permite Sandrei Kim, câștigătoarea Eurovision din acel an, să cânte <<J’aime la vie>>”, a scris Comisia Europeană într-un mesaj pe Twitter, care este însoțit de un video ce arată momentul istoric al arborării drapelului.

On this day in 1986, the EU flag was first raised in front of our headquarters.

It was a rainy day in Brussels but the sun shone just long enough for Sandra Kim to sing ”J’aime la vie”, the winner of Eurovision that year.

pic.twitter.com/zZbKwBXM6S

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 29, 2019