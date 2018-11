Filmele finaliste pentru Premiul LUX 2018 vor rula gratuit, pe 10 noiembrie, la Cinema PRO. Află programul proiecțiilor

Biroul Parlamentului European în România organizează pe 10 noiembrie, în București, ziua filmelor LUX, ocazie cu care vor fi proiectate cele trei filme finaliste pentru Premiul LUX 2018: Styx Film (regia: Wolfgang Fischer), Cealaltă parte a tuturor lucrurilor (The Other Side of Everything – regia: Mila Turajlić) și Femeie în război (Woman At War – regia: Benedikt Erlingsson).

Toate cele trei filme au în centru personaje feminine și toate trei pun în discuție sensul și importanța acțiunilor individuale în aceste vremuri dificile. “Styx” este odiseea unei femei solitare împinsă de împrejurări să-și asume soarta unor refugiați în pericol de moarte. “Cealaltă parte a tuturor lucrurilor” este o portretizare delicată a unei femei, al cărei trecut reprezintă chiar trecutul țării sale și al Europei în ansamblu, iar “Femeie în război” este o saga despre ecologie și o chemare la rezistența civilă pentru salvarea naturii și pentru lupta împotriva încălzirii globale.

Inițiat în anul 2007 de Parlamentul European, Premiul LUX pentru film european urmărește stimularea dezbaterilor pe tema valorilor europene şi a problemelor sociale actuale și sprijină circulația filmelor europene. Premiul LUX contribuie, astfel, la îmbogățirea patrimoniului cinematografic și cultural al Europei. Filmele abordează cu inteligență teme de actualitate și reflectă ceea ce se petrece în Europa în prezent. Ele prezintă personaje care deschid ochii asupra lumii din jurul lor, pentru a înțelege realitatea, precum și societățile și comunitățile cărora le aparțin.

Câștigătorul Premiului LUX, ediția 2018, va fi anunțat în data de 14 noiembrie, la sesiunea plenară a Parlamentului European, la Strasbourg.

Calendarul proiecțiilor la Cinema PRO, București, 10 noiembrie 2018:

– 16:00 Proiecție “Femeie în război” (2018), regia: Benedikt Erlingsson, producție Islanda, Franța, Ucraina (101 min.)

– 18:00 Proiecție “Cealaltă parte a tuturor lucrurilor” (2017), regia: Mila Turajlić, producție: Serbia, Franța, Qatar (104 min.)

– 20:00 Proiecție “STYX” (2018), regia: Wolfgang Fischer, producție: Germania, Austria (94 min.)

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

