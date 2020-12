Filmul ”colectiv”, în regia lui Alexander Nanau, a fost desemnat cel mai bun documentar al anului de către Academia Europeană de Film

Filmul ”colectiv”, în regia lui Alexander Nanau, a fost desemnat sâmbătă seara cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film, în cadrul unei ceremonii desfăşurate online din cauza pandemiei şi dominată de filmul danez ”Another Round”, de Thomas Vinterberg, potrivit Agerpres.

De altfel, ”colectiv” este și propunerea României la Premiile Oscar 2021, pentru secțiunea ”Cel mai bun lungmetraj internaţional”, anterior numită ”Cel mai bun film străin”. Este pentru prima oară când propunerea României în cursa pentru premiile Academiei Americane de Film este un film documentar.

”Este o mare onoare. Aş vrea să le mulţumesc membrilor Academiei. Protagonistul nostru este un jurnalist independent care are curajul să dezvăluie corupţia. Este important că cinematografia europeană îşi îndreaptă privirea spre jurnalismul de investigaţie. Vă mulţumesc”, a declarat regizorul Alexander Nanau, într-o intervenţie virtuală în cadrul galei, după anunţarea premiului.

Alexander Nanau: “It’s a great honour. I’d like to thank the Academy members. Our protagonist is an independent journalist who has the courage to step up against corruption. It’s important that European cinema turns its eye towards investigative journalism. Thank you.” #efa2020 pic.twitter.com/ocukG7dN89

