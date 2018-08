Financial Times: Comisia Europeană vrea să amendeze Facebook, YouTube şi Twitter dacă nu elimină conținutul extremist în decurs de o oră

Comisia Europeană intenţionează să oblige companii din domeniul online precum Facebook, YouTube şi Twitter să identifice şi să elimine propaganda teroristă şi violenţa extremistă, neconformarea fiind urmată de amenzi, informează Financial Times, potrivit The Next Web.

Comisia Europeană va abandona abordarea voluntară prin care companiile active pe Internet elimină mesajele, înregistrările video şi audio care au conţinut asociat terorismului, optând pentru reglementări mai dure, conform unui proiect legislativ care va fi prezentat în septembrie.

Julian King, comisarul european pentru Securitatea Uniunii, a declarat pentru Financial Times că Bruxellesul „nu a observat progrese suficiente” din partea companiilor din domeniul tehnologiei informaţionale în sensul eliminării materialelor care au conţinut terorist, astfel că „vor fi implementate măsuri mai dure pentru protejarea cetăţenilor” europeni.

„Nu ne putem permite să ne relaxăm sau să fim inactivi faţă de un fenomen atât de obscur şi distructiv”, a spus Julian King.

Deşi detaliile proiectului legislativ sunt încă în curs de elaborare, un oficial european de rang înalt a explicat că probabil va fi impusă o limită de o oră pentru ca platformele online să şteargă materialele considerate de autorităţi ca având caracter terorist. Noua reglementare ar fi o premieră la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care până acum companiile online aveau propriile reguli şi nu aveau responsabilitate juridică pentru conţinutul difuzat de utilizatori.

Julian King a explicat că proiectul de lege, care va avea nevoie de aprobarea Parlamentului European şi a Consiliului UE, va contribui la clarificarea situaţiei legale pentru platformele online, urmând să se aplice tuturor website-urilor, indiferent de mărime.

Companiile au început să se folosească tot mai mult de capacitățile inteligenței artificiale pentru a identifica, în mod automat, conținutul extremist, care promovează terorismul, și să-l elimine rapid acolo unde este cazul, notează sursa citată. Totuși, se pare că în ciuda eforturilor lor, între lunile martie și iunie 2018, suporterii și membrii ISIS au urcat peste 1.300 de video-uri pe YouTube care au strâns mai mult de 163.000 de vizualizări. Totodată, mai mult de 24% dintre acele filmulețe postate au rămas pe YouTube vreme câteva ore. Suficient de mult timp pentru ca video-urile să fie descărcate și distribuite prin social media.

