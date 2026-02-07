INTERNAȚIONAL
Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa
Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think-tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA (Make America Great Again) din Europa, pentru a răspândi pozițiile Washingtonului și a contracara ceea ce sunt percepute ca amenințări la libertatea de exprimare, relatează Financial Times.
Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, Sarah Rogers, a călătorit în decembrie în Europa pentru a întâlni think-tank-uri influente de dreapta și a discutat cu figuri cheie din partidul populist Reform UK al lui Nigel Farage despre alocarea unui fond pentru promovarea valorilor americane, potrivit a trei surse care cunosc subiectul.
Finanțarea era legată de sărbătorirea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, care va avea loc mai târziu în acest an, au precizat sursele.
Această inițiativă este probabil să stârnească nemulțumire printre aliații Washingtonului, în special guvernele de centru-stânga, precum Partidul Laburist din Marea Britanie, care se vor îngrijora că fondurile guvernului SUA sunt folosite pentru a submina politicile lor, mai arată sursa citată.
Un oficial american a precizat că programul reprezintă o reinterpretare a proiectelor anterioare ale Departamentului de Stat, care direcționau finanțare către cauze specifice în străinătate, și că se va concentra probabil pe inițiative bazate în Londra, Paris, Berlin și Bruxelles.
Administrația Trump a urmărit reducerea drastică a asistenței externe americane, iar tăierile au afectat în special programele de sprijin pentru buna guvernare, drepturile omului și democrație.
Eforturile lui Rogers vin într-un context în care Casa Albă a criticat aliați tradiționali din Europa.
Cel mai recent, Comisia juridică a Camerei Reprezentanților, dominată de republicani, a dat publicității un raport provizoriu în care acuză Comisia Europeană că ar fi forțat platformele de social media să cenzureze conținut american și ar fi interferat în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.
Publicarea raportului a avut loc în ajunul unei audieri organizate de comisia prezidată de aliatul președintelui Donald Trump, Jim Jordan, intitulată „Amenințarea Europei la adresa libertății de exprimare și a inovației americane, partea a II-a”. Executivul european a calificat acuzațiile din acest document drept „complet nefondate” și o „absurditate totală”.
Raportul este intitulat „Amenințarea cenzurii străine, partea a II-a: campania desfășurată de Europa de-a lungul unui deceniu pentru a cenzura internetul global și modul în care aceasta afectează libertatea de exprimare a americanilor în Statele Unite”. Documentul se bazează inclusiv pe documente nepublice prezentate comisiei americane, care ar arăta că aceste presiuni au fost aplicate în mod repetat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale Uniunii Europene. Cele mai agresive măsuri de cenzură ar fi fost adoptate, potrivit raportului, în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur de scrutin, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu, descris ca populist și puțin cunoscut. Decizia instanței constituționale a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată desfășurată pe platforma TikTok.
România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare, a transmis miercuri și președintele Nicușor Dan, într-o reacție la controversatul document.
Acest raport evidențiază relațiile tensionate dintre Statele Unite conduse de administrația Trump și Uniunea Europeană, inclusiv prin prisma criticilor formulate în strategia de securitate națională a SUA și a nemulțumirilor exprimate de Washington cu privire la investigațiile și amenzile pe care Comisia Europeană le aplică giganților tehnologici americani pentru nerespectarea Actului unic privind serviciile digitale și pe care SUA le consideră o formă de cenzură. Tonul a fost dat în urmă cu un an, pe scena Conferinței de Securitate de la München, de vicepreședintele american J.D. Vance, care a lansat critici dure la adresa unor decizii recente din Europa, citând anularea alegerilor prezidențiale din România, și avertizând că amenințarea principală pentru democrația europeană nu vine dinspre Rusia sau China, ci din interior, printr-o renunțare treptată la valorile fundamentale comune cu Statele Unite.
Noua strategia de securitate națională a Statelor Unite, dată publicității la finele anului trecut, marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali. Administrația Trump descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, și acuză Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani.
Potrivit strategiei, politica generală pentru Europa a Statelor Unite ar trebui să prioritizeze sprijinirea Europei pentru a se putea baza pe propriile forțe și pentru a funcționa ca un grup de națiuni suverane aliniate, inclusiv prin asumarea responsabilității principale pentru propria apărare, fără a fi dominată de vreo putere adversă. Strategia de securitate americană are ca obiectiv “cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”. Astfel, Donald Trump și-a anunțat susținerea explicită pentru premierul maghiar Viktor Orban la alegerile din Ungaria din luna aprilie, în vreme ce think tank-ul conservator american Heritage Foundation, apropiat de administrația Trump, l-a cooptat pe fostul președinte polonez Andrzej Duda în echipa sa.
Nemulțumirea Washingtonului a fost amplificată suplimentar de decizia Comisiei Europene de a amenda platforma X cu 120 de milioane de euro, acțiune care a provocat reacții dure partea oficialilor americani, care au acuzat UE că subminează securitatea SUA. Un alt punct culminant al acestei dispute a fost acțiunea administrației Trump de a interzice accesul în SUA pentru cinci europeni, inclusiv fostul comisar european pentru piață internă Thierry Breton, acuzați de presiuni pentru cenzurarea opiniilor americane online. Breton este considerat arhitectul legislației UE privind serviciile digitale și după plecarea din funcție s-a remarcat printr-o poziție dură față de ceea ce consideră imixtiuni americane în suveranitatea europeană. El a arătat spre precedentul creat în România pentru a evoca o posibilă anulare a rezultatelor alegerilor din Germania din 2025, în cazul în care acestea nu s-ar fi desfășurat corect.
INTERNAȚIONAL
SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord până în iunie, spune Zelenski: „Alegerile sunt mai importante pentru ei. Să nu fim naivi”
Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului până în luna iunie, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează Politico Europe.
Cele două echipe de negociere plănuiesc să se întâlnească în Statele Unite, cel mai probabil peste o săptămână, la Miami, în contextul în care președintele Donald Trump speră la o victorie politică înaintea sezonului electoral din toamna anului 2026
„Alegerile sunt cu siguranță mai importante pentru ei. Să nu fim naivi”, a spus Zelenski.
Liderul ucrainean și-a exprimat îngrijorarea că, în acest context, Trump ar putea încheia un acord cu Rusia, lăsând Ucraina în afara negocierilor privind propriul statut.
„Dacă vor exista acorduri bilaterale între Rusia și Statele Unite, punctele care vizează Ucraina nu pot contraveni Constituției Ucrainei și legislației ucrainene și nu ar trebui discutate fără Ucraina”, a spus Zelenski.
Presiunile pentru organizarea unei întâlniri cresc și pe alte planuri, în contextul în care atacurile continue ale Rusiei asupra rețelei energetice a Ucrainei obligă centralele electrice să își reducă producția, în timp ce temperaturile minime nocturne au scăzut până la minus 20 de grade Celsius.
„Rusia a lansat încă 400 de drone și aproximativ 40 de rachete în noaptea de sâmbătă. Principalele ținte au fost rețeaua energetică, instalațiile de producere a energiei și stațiile de distribuție”, a transmis Volodimir Zelenski pe rețeaua X.
Wherever the security situation allows, rescue and repair operations continue at the sites of Russian strikes. Last night’s attack involved more than 400 drones and around 40 missiles of various types. The main targets were the energy grid, generation facilities, and distribution… pic.twitter.com/KrFE60Q0xy
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2026
Citiți și: SUA, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri după discuții „productive”, afirmă emisarul special american Steve Witkoff
Ucraina dorește să pună capăt războiului, a afirmat el, dar are nevoie de un plan clar.
„Astfel încât toată lumea să înțeleagă ce urmăresc părțile, în ce moment și în ce etape. Pentru ca războiul să nu se prelungească. Dacă rușii sunt cu adevărat pregătiți să pună capăt războiului, atunci este foarte important să se stabilească condițiile”, a spus el.
Mai mult, Zelenski a avertizat că Rusia ar putea alege calea diplomației, dar preferă să continue atacurile.
„Este esențial ca toți cei care susțin negocierile trilaterale să reacționeze la acest lucru. Moscova trebuie lipsită de capacitatea de a folosi frigul ca instrument de presiune împotriva Ucrainei”, a adăugat președintele ucrainean.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.
„Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Continui să solicit Consiliului European să înceapă și formal negocierile pe clustere”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
De asemenea, Victor Negrescu a declarat că aprobarea planului de creștere deschide noi oportunități pentru proiecte comune între România și Republica Moldova.
„Mă bucur să constat că avem, odată cu aprobarea planului de creștere, tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova pe subiecte de interes comun. Iată că amendamentul meu la regulamentul european, prin care propuneam includerea proiectelor transfrontaliere, funcționează”, a spus acesta.
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: “Ucrainenii care își sacrifică viața pentru pace merită acest premiu”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că este recunoscătoare pentru faptul că a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, subliniind însă că ucrainenii care au revenit acasă după ce au fost prizonieri de război în Rusia sunt cei care merită acest premiu.
„Apreciez, bineînțeles, acest lucru. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră, că apreciază curajul și reziliența noastră, dar sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu. Astăzi m-am uitat la ucrainenii care au revenit acasă din Rusia și aceștia sunt oamenii care merită Premiul pentru Pace”, a afirmat Maia Sandu în timpul emisiunii Cutia neagră a postului TV8.
Lidera de la Chișinău a adăugat că „oamenii care își sacrifică viața pentru pace, pentru că vor să readucă pacea în țara lor, în satele lor, în orașele lor și pe continentul nostru. Aceștia sunt oamenii care merită cel mai mult acest lucru. În primul rând, merită pacea și sperăm să o aibă cât mai curând”.
Maia Sandu a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și presiuni politice.
Arild Hermstad a declarat că a decis să o nominalizeze pe Maia Sandu pentru rolul său în apărarea democrației într-un context marcat de amenințări hibride. „Am nominalizat-o pe președinta Moldovei, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost pe frontul democrației în Europa”, a afirmat parlamentarul într-o postare pe o rețea de socializare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa
SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord până în iunie, spune Zelenski: „Alegerile sunt mai importante pentru ei. Să nu fim naivi”
Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova
Maia Sandu, despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: “Ucrainenii care își sacrifică viața pentru pace merită acest premiu”
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false
Ministrul Sănătății anunță continuarea consolidării rețelei de centre de expertiză pentru bolile rare, cu un nou centru la Craiova și recertificarea celui de la Timișoara
Donald Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc
Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești
Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale (Raport UNICEF). Consilierul prezidențial pentru educație subliniază necesitatea unor politici educaționale dedicate
Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
ROMÂNIA1 week ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
ROMÂNIA1 week ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
COMISIA EUROPEANA3 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA6 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA5 days ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio