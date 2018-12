Financial Times l-a desemnat pe miliardul filantrop George Soros drept Personalitatea Anului 2018: ”Un etalon al democraţiei liberale şi al societăţii deschise”

Miliardarul George Soros a fost desemnat “personalitatea anului 2018” de renumitul cotidian financiar britanic Financial Times, informează AFP.

“Alegerea “personalităţii anului” de către Financial Times reflectă în mod normal realizările. Însă persoana selectată în acest an are legătură şi cu valorile pe care George Soros le reprezintă”, a precizat cotidianul financiar, potrivit Agerpres.

În vârstă de 88 de ani, George Soros este considerat “părintele industriei fondurilor speculative” dar şi un ” un etalon al democraţiei liberale şi al societăţii deschise” care a utilizat filantropia pentru a combate “autoritarismul rasismul şi intoleranţa”, subliniază FT.

Născut în Ungaria, miliardarul George Soros este renumit pentru că în 1992 a făcut profit de un miliard de lire de pe urma pariurilor pe lira sterlină. În ultimii ani, Soros a devenit ţapul ispăşitor al naţionaliştilor şi al partizanilor teoriei conspiraţiei, atât în Europa cât şi în SUA, care îl acuză în special de susţinerea imigraţiei ilegale prin intermediul acţiunilor sale umanitare.

Anul trecut, George Soros a decis să transfere 18 miliarde de dolari către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care devine astfel una din cele mai mari organizaţii filantropice din lume. După ce va prelua cea mai mare parte din averea lui Soros, Fundaţia pentru o Societate Deschisă va deveni una din cele mai mari organizaţii filantropice din lume şi a doua din SUA, în funcţie de active, după Bill and Melinda Gates Foundation.

