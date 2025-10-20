COMUNICATE DE PRESĂ
Finanțare de peste 15 milioane de euro pentru performanța cercetării doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Cercetarea doctorală și postdoctorală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va beneficia de 15 miliarde de euro.
În cadrul apelului PS/688/PS_P3/OP4/ESO4.7/PS_P3_ESO4.7_A6 – Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și competențe transversale prin consolidarea educației doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a ocupat primul loc în competiția de proiecte, obținând la evaluare 99 de puncte.
Proiectul cu titlul „Inovație în cercetare și practică clinică: Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și transversale prin consolidarea formării doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie pentru dezvoltarea abordărilor integrate de chirurgie minim invazivă și medicină de precizie” are valoarea de 75.520.761,60 lei.
Potrivit unui comunicat al UMFCD, proiectul confinanțat de Uniunea Europeană se va finaliza în decembrie 2029.
„Poziția Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București în fruntea clasamentelor internaționale are ca fundament cercetarea medicală de vârf desfășurată în universitatea noastră, studenții doctoranzi fiind parte a echipelor de cercetare. Sunt deosebit de bucuros că, prin acest proiect, vom oferi doctoranzilor un sprijin suplimentar în formarea pentru cercetare la un nivel performant, atât din punctul de vedere al pregătirii curriculare, cât și prin dezvoltarea infrastructurii moderne de cercetare. Este un demers valoros pentru studenții doctoranzi, demers care se situează pe coordonatele binecunoscute ale universității noastre: Inițiere, Evoluție, Excelență”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare, formare și implementare a unor abordări integrate și inovatoare în domeniul sănătății, prin sprijinirea granturilor doctorale și postdoctorale, promovarea cercetării avansate în domeniul medical și farmaceutic și facilitarea colaborării interdisciplinare între universitate, spitale și centre de cercetare.
COMUNICATE DE PRESĂ
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România.
Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, alături de Academia de Studii Economice din București se situează pe poziția 801-1000 în clasamentul Times Higher Education, fiind cele mai bine poziționate universități din România, informează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București într-un comunicat.
Conform analizei transmise Times Higher Education 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București ocupă primul loc între cele 22 de universități clasificate din România.
„Faptul că UMF „Carol Davila” se menține și în această ediție a clasamentului internațional Times Higher Education, alături de Academia de Studii Economice din București, în intervalul 801–1000 mondial, consolidându-și poziția de vârf între cele 22 de universități din România incluse în ranking, ne onorează și ne responsabilizează deopotrivă. Această performanță este rezultatul efortului comun al cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și partenerilor instituționali care, prin munca lor, prin pasiune și profesionalism, mențin Universitatea noastră în elita educației medicale internaționale”, subliniază rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.
Acesta a reiterat că Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București „va continua să fie un reper” al excelenței academice, „o promisiune pe care o reînnoim cu fiecare generație”.
COMUNICATE DE PRESĂ
Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții) au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creștere cu 6,07% față de anul anterior. De asemenea, profitul din exploatare a crescut cu 1,37%, ajungând la 25,9 miliarde euro, reprezentând 9% din cifra totală de afaceri.
Datele relevă o evoluție pozitivă și în ceea ce privește forța de muncă: cele 13.078 de firme incluse în primele 10 poziții angajează un total de 1.393.055 de salariați, cifră în creștere cu 3,77% față de perioada anterioară.
„Cifrele Topului Național al Firmelor 2025 vorbesc de la sine. Avem o creștere de peste 6% a cifrei de afaceri, aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top și o extindere constantă a numărului de locuri de muncă. Aceste rezultate demonstrează că situația economică a României nu este deloc atât de sumbră pe cât se vehiculează uneori în spațiul public. Mediul de afaceri românesc dovedește capacitate de adaptare. Companiile noastre continuă să investească, să angajeze și să genereze profit. Creșterea cu aproape 4% a numărului de salariați este un semnal foarte important – economia română nu doar rezistă, ci creează oportunități” a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.
Din perspectiva structurii pe domenii, industria și serviciile domină clasamentul ca număr de companii (34,41%, respectiv 28,83%), în timp ce din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul deține cea mai mare pondere (43,98%), urmat de industrie (32,83%) și servicii (13,14%). Industria rămâne cel mai profitabil sector, concentrând 38,68% din profitul total al companiilor clasate, cu o marjă de profit de 10,63%.
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări.
Pentru ediția 2025, au fost analizate 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 356.105 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, în conformitate cu metodologia implementată de Camerele de Comerț din toate județele țării.
Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
COMUNICATE DE PRESĂ
Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € – Impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei
Într-un context geopolitic în care România se află în prima linie a apărării europene pe flancul estic, dată fiind poziționarea țării la graniță cu Ucraina, industria noastră de apărare începe să producă nu doar pentru consum intern, ci și pentru securitatea întregului continent, prin tehnologii de vârf capabile să răspundă amenințărilor moderne. Apariția unei companii inovatoare cu ADN românesc, Orbotix Industries, demonstrează că România poate trece de la statutul de importator de securitate la furnizor activ de capacități critice pentru NATO și Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Orbotix, o companie europeană de tehnologie pentru apărare, care dezvoltă sisteme de drone autonome de nouă generație bazate pe inteligență artificială, a obținut o finanțare strategică de 6,5 milioane de euro pentru a-și extinde misiunea de consolidare a suveranității tehnologice și operaționale a Europei. Runda de investiții a fost condusă de BVVC Fund, cu participarea Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings.
Orbotix se află în avangarda acestei transformări. Fondată de Bogdan Ochiană (România) și Sebastian Straube (Polonia), compania reunește o echipă europeană diversă și o rețea de inginerie, cu sediul central în Polonia și huburi operaționale în România și Spania. Orbotix este dedicată proiectării și livrării de soluții aeriene autonome de apărare, adaptate provocărilor și terenului continentului european.
“Această investiție este mai mult decât capital — este un semnal că UE este pregătită să ridice domeniul apărării la întregul său potențial”, a declarat Bogdan Ochiana, CEO și co-fondator al Orbotix. “Generația noastră va fi măsurată prin felul în care răspundem provocărilor de astăzi, nu de mâine, și suntem mândri să fim printre inovatorii care apără pacea și prosperitatea pentru care au luptat bunicii și părinții noștri.”
Potrivit lui Sebastian Straube, co-fondator și Chief Strategy Officer, “aceasta nu este doar o etapă pentru Orbotix, ci și o confirmare a importanței strategice a construirii unor astfel de capabilități în Europa. Apariția unei companii ca a noastră pe Flancul Estic garantează că regiunea cea mai expusă amenințărilor moderne va conduce în dezvoltarea tehnologiilor care vor proteja viitorul Europei.”
Finanțarea va accelera dezvoltarea tehnologiilor AI ale Orbotix, cu accent pe capabilități de swarming, și va sprijini extinderea microproducției în UE și dincolo de granițele acesteia. Această rundă de finanțare este mai mult decât o investiție financiară; reprezintă o confirmare strategică a rolului Orbotix în modelarea viitorului apărării europene. Joe Musselman, fondator și Managing Partner al Bravo Victor Venture Capital, subliniază această viziune comună: „Autonomia în roiuri va decide rezultatele pe câmpurile de luptă de mâine. Orbotix o construiește chiar acum, în Europa, la scară largă și sub control aliat. Modelul lor de producție distribuită și designul centrat pe operator oferă capacitatea suverană de care NATO are nevoie pentru a prevala într-o lume contestată. La BVVC, sprijinim fondatorii care comprimă timpii și transformă rapid prototipurile în producție, la ritmul impus de vremuri de război. Orbotix întruchipează acest spirit. Suntem mândri să susținem companii care se mișcă într-un ritm fără greș și înțeleg că Statele Unite și aliații noștri trebuie să devină mai puternici împreună și să câștige.”
De-a lungul ultimei decade, inovația în domeniul apărării a trecut printr-o revoluție silențioasă. În Statele Unite, inițiative precum Defense Innovation Unit au contestat modelul tradițional al marilor contractori și ciclurile de achiziții de lungă durată. Această schimbare a creat spațiu pentru o nouă generație de companii de tehnologie pentru apărare, care se mișcă cu viteza startup-urilor și adoptă adaptabilitatea bazată pe software. Astăzi, aceeași tendință începe să prindă contur în Europa, unde apar companii care oferă la scară largă capabilități suverane, orientate spre misiune.
Ca unul dintre startup-urile europene de tehnologie pentru apărare axate pe autonomie, Orbotix reflectă viitorul inovației în domeniul apărării: sprijinită de capital de risc, ghidată de misiune și construită pentru a se scala rapid. Prin sisteme bazate pe inteligență artificială, modulare și interoperabile, concepute pentru colaborare, compania își avansează ambiția de a face apărarea europeană mai autonomă, adaptabilă și mereu cu un pas înainte.
Cabinetul Baker McKenzie a acționat ca consilier juridic al fondului BVVC în această tranzacție, în timp ce cabinetul Kondracki Celej a oferit sprijin Orbotix Industries.
Orbotix Industries este un startup în domeniul apărării și securității, înființat ca răspuns la amenințările moderne, evidențiate în special de invazia pe scară largă a Ucrainei. Activând în Uniunea Europeană, compania este specializată în sisteme autonome și soluții bazate pe inteligență artificială pentru aplicații militare și de securitate.
Această investiție confirmă faptul că ecosistemul românesc de apărare și tehnologie este pregătit să intre într-o nouă etapă de maturitate, în care know-how-ul cu influențe locale se îmbină cu resurse europene pentru a genera soluții autonome, rapide și scalabile. Pentru România, succesul Orbotix înseamnă mai mult decât o validare a inovației: este dovada că expertiza noastră poate fi integrată în arhitectura de securitate a Europei, consolidându-ne poziția pe Flancul Estic ca sursă de reziliență și tehnologie defensivă de ultimă generație.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Va fi redactat un nou text de lege. Toate partidele din coaliție și-au asumat corectarea unei prevederi anormale
Friedrich Merz declară război extremei drepte, desemnând partidul AfD drept „principalul adversar” în alegerile regionale din 2026
Nicușor Dan, întâlnire cu comisarul european pentru afaceri interne: România acționează ca un membru Schengen deplin și responsabil. Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică
Finanțare de peste 15 milioane de euro pentru performanța cercetării doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
SRI atrage atenția: „Campanie de dezinformare coordonată” în mediul online ce vizează tragedia din Rahova. Devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ privind dezinformarea
Marea Britanie se declară „profund îngrijorată” de ciocnirile din Gaza, în ciuda acordului lui Trump: Trebuie să evităm „alte vărsări de sânge”
Secretarul de stat Cristian Bușoi a condus, în numele României, reuniunea de lucru din Luxemburg a Alianței Nucleare
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg. Eliminarea completă a importurilor rusești de energie, printre principalele subiecte de pe agendă
Spania reia demersul pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei în UE: „A sosit timpul” să îndeplinim propunerea; Măsura ar influența funcționarea pieței unice, consumul de energie și transporturile
Oana Țoiu, ironie privind un posibil survol al avionului lui Putin deasupra României: Să rămânem la “buna practică” că Putin ar trebui să ceară permisiunea înainte de a intra în spațiul aerian european
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- INTERVIURI5 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE5 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE6 days ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- NATO4 days ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea