Finanțare din partea UE de peste 1,3 mld. de euro pentru drepturile femeilor și ale tinerilor, securitatea alimentară, lupta împotriva bolilor și biodiversitate

Acesta nu este doar un război al Rusiei împotriva Ucrainei, ci este vorba despre autocrație împotriva democrației, care nu va mai fi dacă nu luăm atitudine, a subliniat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut în fața studenților Universității Princeton, moment prilejuit de desfășurarea celei de-a 77-a reuniuni a Adunării Generale a ONU, care a adus împreună peste 140 de șefi de stat sau de guvern.

”Fiecare dintre democrațiile noastre este unică și diferită pentru că, până la urmă, au fost modelate de către popoarele noastre, de către istoria, cultura, trecutul constituțiile noastre. Dar, în cele din urmă, democrațiile, în toate formele lor, se reduc la un numitor comun: le oferă oamenilor o voce. Oferă posibilitatea de a schimba lucrurile la urna de vot. În democrații, ne luptăm chiar și pentru dreptul de a nu fi de acord. Aceasta este democrația. Să poți spune ce gândești. Să-și schimbi părerea, dacă vrei. Să fii liber să fii tu însuți, astfel încât, dacă ești diferit de majoritate, să fii egal în fața legii. Aceasta este responsabilitatea față de toți, nu doar față de cei care te-au votat. Aceasta este democrația. Un sistem în care puterea este dată și luată de către cetățeni și înscrisă în echilibrul instituțional (mecanismul de checks and balances)”, a explicat von der Leyen.

