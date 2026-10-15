Prioritățile cercetării românești și viitorul finanțărilor europene, pe agenda reuniunii CNCS găzduite de Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a găzduit joi, 15 octombrie, reuniunea Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), în cadrul căreia reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților din domeniu au discutat despre prioritățile cercetării românești, oportunitățile de finanțare europeană și direcțiile de dezvoltare a sistemului național de cercetare.

La deschiderea reuniunii au participat prof. univ. dr. Adrian Petrușel, prorector al UBB, dr. Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, prof. univ. dr. Adrian Curaj, directorul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), și prof. univ. dr. Markó Bálint, prorector al UBB și președinte al CNCS.

Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat propunerile Comisiei Europene privind viitorul buget destinat cercetării și inovării, în contextul pregătirii următorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Discuțiile au vizat, de asemenea, pregătirea unui ghid dedicat publicării responsabile a rezultatelor cercetării și evaluării corecte a activității științifice, precum și cercetarea cu dublă utilizare, ale cărei rezultate pot avea aplicații atât civile, cât și în domeniul securității și apărării.