Finlanda anunță un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, în valoare de 290 de milioane de euro

Guvernul finlandez a dezvăluit marți că va oferi Ucrainei un nou pachet de sprijin militar, a cărui valoare se ridică la 290 de milioane de euro, informează EFE, citat de Agerpres.

Acest ajutor se adaugă celorlalte 33 de pachete de sprijin pe care Finlanda le-a furnizat Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Asistența militară finlandeză oferită Kievului se ridică astfel la un total de 3,6 miliarde de euro.

Ultimul pachet, al doilea ca mărime furnizat de Finlanda până în prezent, conține echipamente solicitate urgent de Ucraina, a menționat Ministerul finlandez al Apărării într-un comunicat.

„Finlanda continuă să sprijine Ucraina în lupta sa defensivă împotriva agresiunii ilegale a Rusiei. Pe parcursul războiului, am furnizat Ucrainei asistență materială în funcție de nevoile sale”, a afirmat în acest text ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen.

„Pe lângă donarea de echipamente de apărare preluate din stocurile noastre, am achiziționat produse din industria finlandeză de apărare, unele dintre acestea fiind incluse în acest pachet. În acest fel, sprijinul Finlandei pentru Ucraina va consolida de asemenea capacitatea propriei noastre industrii de apărare”, adaugă același ministru.

Ajutorul anunțat este vital pentru Ucraina, care se confruntă cu o intensificare a atacurilor Moscovei.

Finlanda este a șasea țară în rândul membrilor UE în ierarhia ajutorului militar oferit armatei ucrainene raportat al PIB-ul țărilor donatoare, după Danemarca, Estonia, Lituania, Letonia și Suedia, conform ultimelor date ale Institutului Kiel din Germania.