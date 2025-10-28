Finlanda avertizează că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea în regiunea Indo-Pacific: „China ne privește”

Înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru a stăvili China în regiunea Indo-Pacific, a declarat ministrul apărării din Finlanda, avertizând Europa și partenerii democrați, inclusiv Australia, că se confruntă cu o luptă cu consecințe globale, informează The Guardian.

Antti Hakkanen a lăudat decizia lui Donald Trump de a impune sancțiuni asupra a două companii petroliere rusești săptămâna trecută, numind această mișcare un semn important al hotărârii președintelui american împotriva războiului de trei ani al lui Vladimir Putin.

Într-un interviu acordat The Guardian Australia la Ministerul Apărării din Helsinki, Häkkänen a declarat că voința Occidentului de a rămâne ferm în opoziția față de agresiunea Rusiei va fi analizată cu atenție.

„China ne privește. Are Occidentul puterea și rezistența necesare, în condițiile în care autocrații și dictatorii cred că pot continua războiul încă un an, iar țările democratice vor ajunge să se sature? Nu. Trebuie să arătăm că suntem și mai hotărâți să combatem violența. Nu este vorba doar de Ucraina. Este vorba de combaterea violenței, a războiului, iar acest lucru este un semnal și pentru China și zona Indo-Pacific”, a arătat Hakkanen.

Pentru a pune capăt conflictului din Ucraina este necesară o abordare bazată pe trei piloni, a afirmat el: sancțiuni mai severe asupra economiei rusești și exporturilor de energie; asistență militară mai consistentă pentru Ucraina; și utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune pentru a distruge fabricile de drone și rachete.

Dar Trump a rezistat presiunilor de a permite Ucrainei să utilizeze rachete de croazieră americane Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei. În ciuda presiunilor exercitate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și de partenerii occidentali, Trump a susținut că armele sunt prea complexe și necesită ani de antrenament.

Hakkanen a afirmat că orice urmă de slăbiciune ar încuraja China.

„Dacă va exista un conflict militar în zona Indo-Pacific, provocat de China, Rusia va fi implicată într-un fel sau altul, prin sprijinirea Chinei sau ceva de genul acesta. Vedem acum că Rusia, prin propriile resurse, nu poate continua acest tip de război, dar China o ajută foarte mult. Le oferă o mulțime de bani pentru a-și susține economia, din exporturile de energie, și le oferă o mulțime de componente militare și cooperare industrială”, a spus el.

Finlanda are o frontieră terestră de peste 1.300 km cu Rusia și îl consideră pe Putin o amenințare permanentă la adresa securității europene. Țara a aderat la NATO în 2023, iar președintele său, Alexander Stubb, a stabilit relații strânse cu Trump.

Hakkanen a declarat că președintele Chinei, Xi Jinping, ar trebui să ia notă de hotărârea manifestată de alianța democratică globală, inclusiv de „coaliția celor dispuși”, din care face parte și Australia.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său, iar experții în politică externă cred că Beijingul își propune să fie capabil să întreprindă o acțiune militară împotriva Taiwanului cel mai devreme din 2027, pe fondul intensificării activității militare în Strâmtoarea Taiwan și în Marea Chinei de Sud.