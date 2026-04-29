Finlanda deschide prima mină de litiu din Europa cu ciclu complet de producție, vizând reducerea dependenței de importurile din Asia și Australia

Finlanda devine primul stat european care găzduiește un lanț complet de producție a litiului, de la extracție până la rafinare, potrivit datelor citate de Geological Survey of Finland și preluate de Euronews, într-un proiect considerat esențial pentru reducerea dependenței Europei de importurile din Asia și Australia.

Exploatarea de tip carieră deschisă Syväjärvi, situată în regiunea Kaustinen, va produce hidroxid de litiu de calitate pentru baterii, un material critic pentru industrii precum cea a vehiculelor electrice și a electronicelor. Cererea pentru litiu este adesea comparată cu cea pentru petrol la începutul secolului XX, iar Finlanda deține unele dintre cele mai mari rezerve din Europa.

Proiectul, în valoare de 783 de milioane de euro, este operat de Keliber Oy, o companie finlandeză specializată în minerit și materiale pentru baterii. Grupul sud-african Sibanye-Stillwater deține 80% din acțiuni, iar restul de 20% aparțin companiei de stat Finnish Minerals Group. Banca Europeană de Investiții a contribuit, de asemenea, cu o finanțare de 150 de milioane de euro.

Directorul general al Keliber Oy, Hannu Hautala, a declarat că proiectul va contribui la reducerea dependenței Europei de importuri. „Acest proiect dezvoltă și crește independența față de importurile din, de exemplu, țările asiatice și Australia”, a spus acesta, adăugând că operațiunile ar urma să creeze aproximativ 300 de locuri de muncă.

Mina ar urma să devină complet operațională în următorii doi ani. Minereul extras va fi transportat către o instalație de concentrare din apropiere, unde va fi transformat într-un concentrat cu aspect de nisip, care ulterior va fi rafinat pentru a produce hidroxid de litiu destinat industriei europene a bateriilor.

La rafinărie, directorul tehnic Sami Heikkinen a precizat că testele au început deja, folosind apă, iar dacă totul decurge conform planului, „vom ambala primele cantități la finalul acestui an”, descriind produsul final ca având aspectul „cristalelor de zahăr alb”, ambalate în saci de 500 sau 1.000 de kilograme pentru transport.

Directorul executiv al Sibanye-Stillwater, Neal Froneman, a descris mina drept relativ mică, dar „foarte, foarte importantă” din punct de vedere strategic și tehnologic, reprezentând prima investiție majoră a companiei în Europa.

Odată ajunsă la capacitate maximă, rafinăria ar urma să producă aproximativ 15.000 de tone de hidroxid de litiu pe an, echivalentul a circa 10% din cererea actuală a Europei, potrivit estimărilor din industrie, ceea ce înseamnă că importurile vor continua să joace un rol important. În prezent, China domină lanțul global de aprovizionare cu litiu.

Proiectul Keliber acoperă o suprafață de peste 500 de kilometri pătrați și include, pe lângă mina Syväjärvi, încă șase situri miniere planificate în regiune. Spre deosebire de alte state europene care dețin rezerve de litiu, precum Portugalia sau Cehia, Finlanda este prima care reunește întregul lanț de producție într-un perimetru restrâns, de aproximativ 43 de kilometri, între mină, instalația de concentrare și rafinărie.