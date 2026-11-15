Finlanda, după ce Rusia ar fi cerut, în discuțiile de pace privind Ucraina, ieșirea țării nordice din NATO: Absolut scandalos

NATO
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Antti Hakkanen / X

Finlanda a respins presupusa cererea avansată de Rusia în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, și anume ca țara nordică să părăsească NATO.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a afirmat că apartenența țării sale la alianță nu este negociabilă, informează Politico Europe.

„Astfel de chestiuni nu sunt în niciun caz negociabile. Rusia știe asta. Este absolut scandalos doar să se sugereze așa ceva”, a declarat Häkkänen reporterilor vineri, potrivit postului de televiziune finlandez Yle. Finlanda, care are o frontieră comună de 1.340 de kilometri cu Rusia, a aderat la NATO în 2023, într-o schimbare radicală de politică externă determinată de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Publicația germană „Bild” a relatat că o propunere rusă formulată în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi din această săptămână includea menținerea de către Moscova a teritoriilor ucrainene ocupate, preluarea controlului asupra unor noi zone de teritoriu, demilitarizarea porturilor din Ucraina, retragerea bazelor NATO din țările baltice și ieșirea Finlandei din NATO.

Rusia a propus retragerea armelor sale nucleare din Belarus și, în schimb, renunțarea la staționarea rachetelor cu rază intermediară de acțiune în această țară, a relatat Bild.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că un nou cadru de securitate pentru Europa după război, propus de americani, „poate fi periculos”.

„Rusia nu poate, cu siguranță, să ia decizii în numele tuturor societăților care sunt membre ale NATO”, a declarat el vineri în fața jurnaliștilor.

Comentariile lui Zelenski nu au fost un răspuns direct la cererile relatate de Bild, ci au venit în urma unei întâlniri cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care a avut loc joi la Dublin.

„Dorința lui Putin de a modifica granițele în Europa este un fapt. Sunt sigur că acest lucru face parte din conceptul său de revizuire a garanțiilor de securitate în Europa. Acest lucru este periculos deoarece, în opinia mea, tocmai astfel de lucruri duc la războaie sau la escaladări”, a spus Zelenski.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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