Finlanda este “alături de aliatul său România”, afirmă Stubb: Atacul cu drone care a lovit un bloc din România, încă “o linie depășită” de Rusia

Robert Lupițu
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a condamnat vineri un atac cu drone al Rusiei care a lovit un bloc de apartamente din Romania, afirmând că acesta reprezintă „încă o linie depășită” în războiul de agresiune împotriva Ukraine.

Finlanda condamnă atacul cu drone al Rusiei care a lovit un bloc de apartamente din România. Rusia depășește încă o linie în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei. Finlanda stă alături de aliatul său România și continuă să sprijine Ucraina pentru a se apăra. Situația este discutată în cadrul Alianței”, a scris Stubb, pe X.

Mesajul din partea liderului de la Helsinki a venit după ce mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia – și înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene și Consiliului European și șefa diplomației europene au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Nicușor Dan a anunțat o serie de măsuri imediate dispuse de autorități. România a informat toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană, iar comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare.

De asemenea, România a solicitat oficial dislocarea de capabilități antidrone suplimentare pe teritoriul național, în coordonare cu NATO, pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic. În paralel, România va sesiza Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în legătură cu încălcarea dreptului internațional, iar Ministerul Afacerilor Externe, care l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i transmite protestul ferm al părții române, a fost mandatat să propună măsuri suplimentare în relația cu Federația Rusă.

Mai mult, Nicușor Dan a avut și o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, cu care a convenit „continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă”.

Președinții statelor baltice condamnă incidentul de la Galați și își exprimă solidaritatea cu România: „Escaladarea de către Rusia a acestui război brutal este inacceptabilă"
Viceprim-ministrul Belgiei, Maxime Prevot, după ce o dronă rusească a rănit civili în România: Sprijinim pe deplin dezvoltarea capacităților anti-drone de-a lungul flancului estic
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

