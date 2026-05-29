Finlanda este “alături de aliatul său România”, afirmă Stubb: Atacul cu drone care a lovit un bloc din România, încă “o linie depășită” de Rusia

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a condamnat vineri un atac cu drone al Rusiei care a lovit un bloc de apartamente din Romania, afirmând că acesta reprezintă „încă o linie depășită” în războiul de agresiune împotriva Ukraine.

„Finlanda condamnă atacul cu drone al Rusiei care a lovit un bloc de apartamente din România. Rusia depășește încă o linie în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei. Finlanda stă alături de aliatul său România și continuă să sprijine Ucraina pentru a se apăra. Situația este discutată în cadrul Alianței”, a scris Stubb, pe X.

Finland condemns the Russian drone attack hitting an apartment building in Romania. Russia is crossing another line in its war of aggression against Ukraine. Finland stands with its ally Romania and continues to support Ukraine to defend itself. The situation is being discussed… — Alexander Stubb (@alexstubb) May 29, 2026

Mesajul din partea liderului de la Helsinki a venit după ce mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia – și înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene și Consiliului European și șefa diplomației europene au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Nicușor Dan a anunțat o serie de măsuri imediate dispuse de autorități. România a informat toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană, iar comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare.

De asemenea, România a solicitat oficial dislocarea de capabilități antidrone suplimentare pe teritoriul național, în coordonare cu NATO, pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic. În paralel, România va sesiza Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în legătură cu încălcarea dreptului internațional, iar Ministerul Afacerilor Externe, care l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i transmite protestul ferm al părții române, a fost mandatat să propună măsuri suplimentare în relația cu Federația Rusă.

Mai mult, Nicușor Dan a avut și o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, cu care a convenit „continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă”.