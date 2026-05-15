Finlanda nu se confruntă cu nicio „amenințare militară directă”, spune Stubb, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării în apropiere de Helsinki

Președintele Alexander Stubb a declarat vineri că Finlanda „nu se confruntă cu nicio amenințare militară directă”, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării în apropiere de Helsinki, relatează Politico Europe.

Ulterior, Kari Nisula, șeful operațiunilor din cadrul Forțelor de Apărare Finlandeze, a afirmat că Finlanda primise avertismente în avans, prin canale de informații militare, cu privire la apropierea unor drone, însă a refuzat să precizeze sursa informațiilor.

Avioane de luptă Hornet ale Forțelor Aeriene Finlandeze au fost mobilizate deasupra capitalei și a Golfului Finlandei, după ce autoritățile au detectat o presupusă dronă în spațiul aerian al țării. Locuitorilor din regiunea extinsă Uusimaa li s-a recomandat pentru scurt timp să rămână în locuințe.

„Le mulțumesc autorităților pentru reacția rapidă la alerta privind drona din această dimineață”, a scris Stubb pe X. Acestea „au demonstrat că erau bine pregătite. Nivelul de alertă a fost ridicat rapid. Finlanda nu se confruntă cu nicio amenințare militară directă”, a adăugat el.

Premierul Petteri Orpo le-a declarat jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă, că guvernul său „a informat Ucraina că, în nicio circumstanță, nu este acceptabil ca dronele să pătrundă accidental în spațiul aerian al Finlandei”. Țara nordică nu a confirmat încă dacă a identificat cu exactitate originea vehiculului fără pilot care a survolat Helsinki vineri dimineață.

Estonia and Latvia. The Finnish alert was lifted shortly after 7 a.m. local time. No casualties or damage were reported. Flights at Helsinki-Vantaa airport were disrupted for three hours but have since resumed.

În cursul aceleiași zile, Petteri Orpo a făcut apel la calm, asigurând cetățenii că forțele armate finlandeze „și-au intensificat capacitățile de supraveghere și contramăsuri”, iar „măsurile oficiale” erau „în desfășurare”.

„Pericolul a trecut. Oamenii pot merge în siguranță la muncă și la școală”, a scris ministrul de interne Mari Rantanen pe X, în dimineața zilei de vineri.

Incidentul a avut loc pe fondul unui atac ucrainean de amploare cu drone asupra teritoriului rus, desfășurat în timpul nopții. Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât 355 de drone, inclusiv în regiunea Pskov, aflată la granița cu Estonia și Letonia.

Alerta din Finlanda a fost ridicată la scurt timp după ora 7:00, ora locală. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Zborurile de pe aeroportul Helsinki-Vantaa au fost perturbate timp de trei ore, însă ulterior au fost reluate.

Incidentul de vineri nu este primul episod legat de drone care afectează Finlanda ca efect secundar al războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În martie, două drone au pătruns pe teritoriul finlandez și s-au prăbușit după ce au zburat la joasă altitudine deasupra mării și a sud-estului Finlandei.

În Letonia, guvernul de coaliție s-a prăbușit joi, după ce premierul Evika Siliņa l-a demis pe ministrul apărării Andris Sprūds din cauza modului în care au fost gestionate incidentele provocate de drone ucrainene rătăcite.