U.E.
Finlanda și Polonia consideră „fundamentală” întărirea capacității de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei și cer extinderea sancțiunilor UE și ale SUA
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și omologul său polonez, Karol Nawrocki, au pledat marți, la Helsinki, pentru consolidarea capacităților de apărare și descurajare ale NATO în fața amenințării ruse și au susținut necesitatea extinderii sancțiunilor impuse Moscovei de Uniunea Europeană și Statele Unite, relatează EFE, preluat de Agerpres.
„Este fundamental să întărim capacitatea de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei, care reprezintă o amenințare pe termen lung. O eventuală pace sau un armistițiu în Ucraina nu înseamnă că putem să ne relaxăm”, a declarat Alexander Stubb în conferința de presă comună.
Șeful statului finlandez a avertizat că mediul de securitate european va rămâne „complex și impredictibil” nu doar în următorii ani, ci și în următoarele decenii, îndemnând statele europene să își majoreze cheltuielile militare, așa cum au procedat deja Finlanda și Polonia.
La rândul său, președintele polonez a subliniat că invazia Ucrainei demonstrează lipsa de credibilitate a liderului de la Kremlin.
„Credem că Putin este dispus să invadeze și alte țări și, din acest motiv, ne dezvoltăm forțele armate și ne consolidăm alianțele și relațiile cu aliații noștri”, a afirmat Nawrocki, amintind că Polonia alocă în prezent 4,7% din PIB pentru apărare.
El l-a catalogat pe Vladimir Putin drept „dictator” și a insistat că atât Polonia, cât și Finlanda cunosc bine „spiritul rus” al acestuia, din experiențele istorice.
Totodată, Nawrocki a salutat decizia Statelor Unite de a menține trupe pe teritoriul polonez, angajament reconfirmat personal de președintele american Donald Trump în timpul vizitei sale la Washington. „Este o veste bună pentru toată regiunea Europei Centrale și pentru țările baltice și nordice”, a spus liderul polonez.
Atât Nawrocki, cât și Stubb au subliniat că Donald Trump este „singurul lider occidental” care îl poate determina pe Putin să inițieze negocieri de pace cu Ucraina.
Cei doi șefi de stat au pledat și pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, prin noi sancțiuni coordonate cu Statele Unite, inclusiv împotriva statelor care continuă să cumpere petrol și gaz din Rusia.
„Trebuie să folosim toate crosele din geanta de golf când vine vorba de a exercita presiune asupra economiei ruse și, în mod evident, a opri achiziția de petrol și gaz din Rusia este o modalitate de a face acest lucru”, a punctat Stubb, făcând trimitere la pasiunea sa pentru golf, pe care o împărtășește cu președintele Trump.
U.E.
Comisia Europeană confirmă că Mecanismul pentru Ucraina livrează rapid rezultate și accelerează drumul spre aderarea la UE
Comisia Europeană a adoptat, marți, primul Raport Anual al Mecanismului pentru Ucraina, care confirmă că instrumentul financiar creat de Uniune își produce deja efectele cu rapiditate.
Potrivit documentului, numai în 2024 au fost mobilizate 19,6 miliarde de euro prin cele trei piloni ai Mecanismului: Planul pentru Ucraina, Cadrul de investiții pentru Ucraina și asistența pentru aderare și măsurile conexe.
Sprijinul acordat a permis Kievului să plătească salarii și pensii, să mențină funcționarea școlilor și spitalelor și să își păstreze stabilitatea macroeconomică în condiții de război.
Raportul subliniază că Mecanismul nu doar menține economia ucraineană pe linia de plutire, ci susține reformele structurale care apropie țara de aderarea la Uniunea Europeană. „Mecanismul este motorul financiar al reformelor”, se arată în document, care subliniază că în 2024 aproximativ un sfert dintre măsurile implementate de Ucraina au contribuit direct la alinierea la legislația UE în domenii precum transparența pieței energiei, controlul poluării industriale, evaluările de mediu și dezvoltarea regională.
De asemenea, Mecanismul contribuie la transformarea economiei ucrainene. Prin Cadrul de investiții pentru Ucraina, au fost sprijinite mari investiții străine, iar întreprinderile mici și mijlocii au beneficiat de sprijin dedicat prin garanții europene în valoare de 290 milioane de euro și finanțări combinate cu o valoare de 20 milioane de euro. Comunitățile locale au fost direct sprijinite, cel puțin 20% din granturile nerambursabile fiind direcționate către municipalități pentru a întări procesul de reconstrucție la nivel local.
Raportul notează și dimensiunea verde a programului: cel puțin 20% din investițiile Mecanismului vor fi dedicate reducerii amprentei de carbon a Ucrainei. Țara și-a adoptat prima lege-cadru privind clima, angajându-se să atingă neutralitatea climatică până în 2050, în timp ce modernizările majore în infrastructura energetică și de transport sunt deja aliniate cu Pactul Verde European.
Astfel, Comisia Europeană concluzionează că Mecanismul pentru Ucraina este un instrument esențial atât pentru reziliența țării în timpul războiului, cât și pentru accelerarea parcursului său european.
COMISIA EUROPEANA
Oficial: România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, a transmis Guvernul într-un comunicat în care a precizat că suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
Participarea la programul SAFE are trei implicații majore, arată Palatul Victoria, referindu-se la componenta de apărare, componenta bugetară și componenta de infrastructură.
Componenta de apărare presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare.
“Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene”, a comunicat Guvernul.
În ceea ce privește componenta bugetară, achizițiile de tehnică militară din următorii cinci ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât ar fi putut România obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.
Referitor la componenta de infrastructură este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni.
Guvernul a mai precizat că după alocarea acestei sume urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanțate, iar această negociere se va desfășura în septembrie și octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Această temă a fost discutată săptămâna trecută, cu prilejul vizitelor în România ale liderilor instituțiilor UE, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fiind primită la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu de către președintele Nicușor Dan, iar președintele Consiliului European, Antonio Costa, la București.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a descris marți, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.
Cu mai puțin de trei săptămâni până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale și aflate sub semnul încercărilor destabilizatoare ale Rusiei, Maia Sandu a vorbit în hemiciclul de la Strasbourg, despre amenințările în creștere la adresa democrațiilor și le-a prezentat eurodeputaților lecțiile Republicii Moldova din lupta pentru democrație.
„Am rezistat multor presiuni venite din partea Moscovei în trecut. Independența noastră a fost câștigată cu greu – cu dificultăți economice și politice și un conflict alimentat de Rusia pe pământul nostru. Iar de fiecare dată când ne-am exercitat cu adevărat dreptul de a alege liber, Moscova a ripostat: ne-a tăiat gazul, ne-a interzis vinul și fructele, a provocat tensiuni în regiunea transnistreană. Dar astăzi ne confruntăm cu un război hibrid fără limite – de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei. Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.
Învecinată doar cu România și Ucraina, țara cu 2,4 milioane de locuitori, care împarte o frontieră de 1 200 de kilometri cu Ucraina, a devenit o țintă a războiului hibrid purtat de Rusia, inclusiv prin dezinformare și propagandă, atacuri cibernetice și manipularea alegerilor.
Șefa statului moldovean a subliniat că interferența rusă nu se rezumă la ziua votului, ci începe cu luni întregi înainte și persistă mult după.
„Precum un virus, găsește slăbiciunile – și lovește”, a spus Sandu, amintind criza energetică artificial provocată în ianuarie, care a lăsat regiunea transnistreană „în frig și beznă” și a semănat dezbinare între cetățeni.
Ea a detaliat mecanismele de finanțare ilicită.
„Finanțarea ilicită a curs prin criptomonede, firme-paravan și carduri preplătite. Anul trecut, într-o singură zi, peste un milion de euro în numerar au fost confiscate pe aeroportul din Chișinău. Iar instituțiile noastre estimează că, pe parcursul anului, Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile din 2024”, a adăugat șefa statului moldovean.
Potrivit președintei Republicii Moldova, Kremlinul a recurs chiar la „o schemă de cumpărare de voturi” fără precedent.
„O bancă rusească aflată sub sancțiuni a deschis 138.000 de conturi pentru a influența rezultatul prin intermediul unor plăți directe. Nu este ceva cu care să ne mândrim, dar arată cum Rusia identifică și exploatează vulnerabilitățile. Iată însăși democrația transformată într-o țintă”, a continuat aceasta.
Citiți și Maia Sandu, ovaționată în hemiciclul Parlamentului European: “Calea noastră europeană este despre supraviețuire” în fața Rusiei. “Câmpul de luptă”, alegerile din 28 septembrie
Sandu a acuzat Moscova că alimentează proteste cu bani și logistică, folosește minciuni, e-mailuri false, deepfake-uri și site-uri inventate pentru a răspândi propaganda. „Un think tank românesc a constatat că doar o sută de conturi coordonate au promovat videoclipuri cu 13 milioane de vizualizări într-o singură lună. Comentariile lor — mii de rânduri copiate cuvânt cu cuvânt — reflectă o manipulare, nu o dezbatere autentică”, a arătat ea.
Atacurile cibernetice completează tabloul prezentat de Maia Sandu. „Anul trecut a fost atacată Poșta – pentru că duce pensiile acolo unde băncile nu ajung. Campanii de phishing țintesc demnitari”, a mai spus ea.
În același timp, religia, grupările criminale și chiar diaspora sunt transformate în instrumente de destabilizare. „La ultimele alegeri, paisprezece secții de vot din țări membre ale UE au primit alerte false cu bombă pentru a fi oprită votarea”, a continuat ea.
„Toate acestea se întâmplă acum. Sunt coordonate, astfel încât să ne copleșească instituțiile și să suprasolicite resursele limitate. Sunt finanțate cu sute de milioane – bani murdari. Și amplificate de propagandă”, a avertizat șefa statului moldovean.
Ea a explicat și trăsăturile care fac atacurile Kremlinului și mai periculoase.
„Se schimbă constant: noi canale de finanțare, noi metode, noi narative de dezinformare. Sunt digitale: plăți pe Telegram, minciuni pe TikTok, deepfake-uri pe Facebook și Instagram. Peste 80% din conținutul toxic pe TikTok este generat de inteligența artificială. Și lovesc chiar în inima democrației: libertatea religioasă se transformă în propagandă, libertatea de întrunire – în proteste plătite, libertatea de asociere – în partide susținute de Kremlin, create peste noapte, libera circulație a capitalului – în bani iliciți pompați în politică”, a precizat aceasta.
În final, Maia Sandu a transmis un avertisment direct către Europa.
„Aceasta nu este doar situația Moldovei. Schemele cripto testate la Chișinău ajută acum Rusia să ocolească sancțiunile UE și să finanțeze mașinăria de război. Metodele de cumpărare a voturilor încercate în Moldova au apărut în alte țări. Alertele false cu bombă, apărute mai întâi la alegerile noastre, au afectat deja scrutine în alte țări. Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a mai adăugat președinta Republicii Moldova în discursul în fața europarlamentarilor.
De altfel, eurodeputații vor participa la o dezbatere separată cu Consiliul și Comisia privind consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești, iar miercuri vor vota o rezoluție în acest sens.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni și să contracareze tacticile hibride ale Rusiei.
