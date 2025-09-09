Finlanda și Polonia consideră „fundamentală” întărirea capacității de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei și cer extinderea sancțiunilor UE și ale SUA

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și omologul său polonez, Karol Nawrocki, au pledat marți, la Helsinki, pentru consolidarea capacităților de apărare și descurajare ale NATO în fața amenințării ruse și au susținut necesitatea extinderii sancțiunilor impuse Moscovei de Uniunea Europeană și Statele Unite, relatează EFE, preluat de Agerpres.

„Este fundamental să întărim capacitatea de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei, care reprezintă o amenințare pe termen lung. O eventuală pace sau un armistițiu în Ucraina nu înseamnă că putem să ne relaxăm”, a declarat Alexander Stubb în conferința de presă comună.

It was an honour to host your visit to Finland, President @NawrockiKn. Kiitos vierailustanne Suomeen, Puolan presidentti @NawrockiKn. Keskustelimme presidentti Nawrockin kanssa kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. pic.twitter.com/kZVHo2by2E — Alexander Stubb (@alexstubb) September 9, 2025

Șeful statului finlandez a avertizat că mediul de securitate european va rămâne „complex și impredictibil” nu doar în următorii ani, ci și în următoarele decenii, îndemnând statele europene să își majoreze cheltuielile militare, așa cum au procedat deja Finlanda și Polonia.

La rândul său, președintele polonez a subliniat că invazia Ucrainei demonstrează lipsa de credibilitate a liderului de la Kremlin.

„Credem că Putin este dispus să invadeze și alte țări și, din acest motiv, ne dezvoltăm forțele armate și ne consolidăm alianțele și relațiile cu aliații noștri”, a afirmat Nawrocki, amintind că Polonia alocă în prezent 4,7% din PIB pentru apărare.

El l-a catalogat pe Vladimir Putin drept „dictator” și a insistat că atât Polonia, cât și Finlanda cunosc bine „spiritul rus” al acestuia, din experiențele istorice.

Totodată, Nawrocki a salutat decizia Statelor Unite de a menține trupe pe teritoriul polonez, angajament reconfirmat personal de președintele american Donald Trump în timpul vizitei sale la Washington. „Este o veste bună pentru toată regiunea Europei Centrale și pentru țările baltice și nordice”, a spus liderul polonez.

Atât Nawrocki, cât și Stubb au subliniat că Donald Trump este „singurul lider occidental” care îl poate determina pe Putin să inițieze negocieri de pace cu Ucraina.

Cei doi șefi de stat au pledat și pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, prin noi sancțiuni coordonate cu Statele Unite, inclusiv împotriva statelor care continuă să cumpere petrol și gaz din Rusia.

„Trebuie să folosim toate crosele din geanta de golf când vine vorba de a exercita presiune asupra economiei ruse și, în mod evident, a opri achiziția de petrol și gaz din Rusia este o modalitate de a face acest lucru”, a punctat Stubb, făcând trimitere la pasiunea sa pentru golf, pe care o împărtășește cu președintele Trump.