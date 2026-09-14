Finlanda, țara NATO și UE cu cea mai lungă graniță cu Rusia, a aderat la umbrela nucleară franceză, anunță Alexander Stubb

Finlanda a aderat luni la umbrela nucleară franceză, consolidând parteneriatul în domeniul apărării dintre Helsinki și Paris, a anunțat președintele țării, Alexander Stubb.

Într-o postare pe X, Stubb a precizat că aderarea reprezintă un nou pas în cooperarea de securitate dintre cele două țări, după ce Franța a anunțat în această vară că va contribui cu trupe la Forțele Terestre Avansate ale NATO din Finlanda.

„Parteneriatul în domeniul apărării dintre Finlanda și Franța se consolidează”, a transmis Alexander Stubb.

The defence partnership between Finland and France is deepening. Our cooperation took a significant step forward this summer when France announced its contribution of troops to NATO’s Forward Land Forces in Finland. Today, we took a new step forward as Finland joined the French… pic.twitter.com/6P2E6NqPyX — Alexander Stubb (@alexstubb) September 14, 2026

Potrivit președintelui finlandez, inițiativa franceză are ca obiectiv principal consolidarea securității europene, întărirea responsabilității Europei pentru propria apărare și contribuția la prevenirea escaladării conflictelor.

Stubb a subliniat însă că inițiativa franceză nu înlocuiește și nu se suprapune cu descurajarea nucleară a NATO.

„Prioritatea principală a Finlandei este să acționeze în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, a precizat președintele finlandez, a cărui țară a aderat la Alianța Nord-Atlantică în anul 2023, dublând granița terestră dintre Rusia și NATO. Granița ruso-finlandeză măsoară 1340 km și reprezintă cea mai lungă frontieră pe care un stat membru al UE și al NATO o are cu Federația Rusă.

În același timp, Alexander Stubb a transmis un mesaj clar cu privire la componenta nucleară a cooperării cu Franța, precizând că „Finlanda nu intenționează să staționeze arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace”.

Franța este singurul stat membru al Uniunii Europene care deține propriile arme nucleare pe teritoriul său. Germania, în schimb, găzduiește arme nucleare americane pe teritoriul său.

Pe lângă Finlanda, alte opt state au convenit să își intensifice cooperarea nucleară cu Franța: Regatul Unit, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Germania, Grecia, Suedia, Danemarca și Norvegia.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în luna martie, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii. Acestea reprezintă unele dintre cele mai semnificative schimbări în doctrina nucleară a Franței de la sfârșitul Războiului Rece.