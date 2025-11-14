U.E.
Finlanda va solicita Comisiei Europene o finanțare suplimentară pentru a supraveghea cu drone frontiera cu Rusia
Guvernul finlandez a anunțat joi că va solicita Comisiei Europene o finanțare suplimentară de 16 milioane de euro pentru a consolida supravegherea cu drone aeriene și maritime a frontierei sale cu Rusia și a Golfului Finlandei, anunță EFE, citat de Agerpres.
Conform aceleiași instituții finlandeze, fondurile ar trebui să fie acordate prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize (BMVI) a UE. Helsinki a beneficiat deja de 133 de milioane de euro, bani care provin din acest instrument, pentru a-și îmbunătăți capacitatea de supraveghere a frontierelor.
Noua finanțare cerută Bruxelles-ului ar urma să fie destinată achiziționării de sisteme de supraveghere fără pilot rezistente interferențelor electronice ruse care bruiază semnalul GPS, situație întâlnită frecvent în zonele de frontieră de când a început războiul în Ucraina.
Luna trecută, premierul Finlandei, Petteri Orpo sublinia necesitatea ca UE să adopte o postură defensivă, nu doar una comercială, pentru a face față tacticilor destabilizatoare ale Moscovei, care s-au intensificat în ultima perioadă.
În viziunea oficialului finlandez, solidaritatea trebuie să stea la baza securității europene.
Tot în luna octombrie, Comisia Europeană a publicat foia de parcurs pentru apărare pentru 2030, ce cuprinde o serie de inițiative europene:
- Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor
- Monitorizarea Flancului Estic (Eastern Flank Watch)
- Scutul Aerian European (European Air Shield)
- Scutul Spațial European (European Space Shield)
Demersurile actuale la nivel european în materie de consolidare a apărării sunt fundamentate pe raportul redactat de fostul președinte finlandez Sauli Niinistö, cel care a fost însărcinat să redacteze raportul privind pregătirea Europei pentru apărare.
Documentul, prezentat în urmă cu un an, prevede, printre altele, investiții pentru pregătirea militară și civilă în situații de criză, crearea unui regim de stocare strategică în domenii esențiale, inclusiv materii prime și sănătate, și înființarea unui „serviciu complet de cooperare în domeniul informațiilor la nivelul UE”.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Banca Română de Investiții și Dezvoltare se alătură Fondului de Inovare al celor Trei Mări, coordonat de BEI, pentru a stimula companiile din Europa Centrală și de Est
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) s-a alăturat Fondului de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări (3SI) cu o contribuție de 20 milioane de euro, devenind a cincea instituție națională de promovare care susține instrumentul coordonat de FEI. Fondul este conceput pentru a cataliza investițiile în companii aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est, acoperind sectoare de la tehnologie avansată la industrii tradiționale.
Odată cu contribuția BID, fondul ajunge la un total de 100 milioane de euro în angajamente naționale. Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), intenționează să egaleze aceste contribuții, cu ambiția de a mobiliza cel puțin 1 miliard de euro prin fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat.
Fondul de Inovare 3SI vizează companii care operează în regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, având ca scop consolidarea competitivității, sprijinirea inovației și accelerarea tranziției verzi și digitale.
„Fondul de Inovare 3SI este o platformă pentru dezvoltarea regională. Odată cu implicarea BID, consolidăm o Europă mai integrată și mai inovatoare. Angajamentul BID va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru afacerile românești și regionale, stimulând inovația, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Împreună aprofundăm piața internă a UE și îndeplinim obiectivele legate de climă și competitivitate” a declarat Marjut Falkstedt, director general al FEI.
„Prin aderarea la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, prin angajamentul de 20 milioane EUR al Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră își reconfirmă rolul strategic în Europa Centrală și de Est,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.
„Această decizie reflectă prioritatea Guvernului României de a sprijini inovația, infrastructura și convergența economică în regiune. Prin colaborarea cu FEI, direcționăm capital către companii românești și regionale cu potențial ridicat de creștere, accelerând tranziția verde și digitală. Participarea BID consolidează poziția României ca partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, aliniindu-se scopului nostru comun de a mobiliza cel puțin 1 miliard EUR pentru a susține competitivitatea regiunii și a promova o creștere durabilă,” a adăugat ministrul Nazare.
„Aderarea la Inițiativa celor Trei Mări reflectă angajamentul strategic al BID de a susține inovația și scalarea întreprinderilor românești. Această colaborare cu FEI și cu băncile de dezvoltare din regiune va direcționa capital către companii cu potențial ridicat, va consolida colaborarea transfrontalieră și va poziționa România ca actor-cheie în transformarea economică a regiunii” a declarat Dan Sandu, director general al BID.
Fondul de Inovare 3SI vizează participarea a până la nouă țări din regiune – inclusiv România, Croația, Cehia, Ungaria și Polonia – și angajamente naționale de 180 milioane EUR pentru investiții în fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat. Obiectivul general este mobilizarea a cel puțin 1 miliard EUR în finanțare nouă și susținerea dezvoltării afacerilor în Europa Centrală și de Est, unde astfel de finanțări au fost relativ limitate și unde satisfacerea cererii pieței este esențială pentru dezvoltarea durabilă și menținerea competitivității globale.
FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). Misiunea sa principală este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, facilitându-le accesul la finanțare. În România, FEI a pus la dispoziție finanțări în valoare de 6,4 miliarde EUR, care se estimează că vor cataliza cel puțin 15 miliarde EUR în finanțări pentru țară. Începând cu programul JEREMIE, FEI a gestionat 9 instrumente financiare europene cu o alocare totală de 2 miliarde EUR.
BID este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la finalul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, BID își propune să contribuie activ la un mediu economic național sustenabil și prosper.
Misiunea BID este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, competitivitatea economică, inovația, creșterea economică durabilă și atingerea neutralității climatice, cu scopul de a remedia disfuncționalitățile pieței financiare.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor
Europarlamentarul Gabriela Firea a adus în Parlamentul European drama familiilor celor 51 de femei ucise în România, subliniind că a dus acest strigăt de ajutor în inima Europei pentru ca viitorul fetelor din țara noastră și din întreaga Uniune Europeană să fie unul în siguranță, fără frică.
„Personalitāți feminine din țară şi de la Bruxelles şi-au dat mâna pentru a atrage încă o dată atenția asupra situației multor femei: fără acces neîngrădit la sănătate şi educație, muncind zilnic şi acasă şi la serviciu, plătite mai prost decât bărbații la locul de muncă, discriminate ori victime ale violenței domestice, abuzurilor psihologice, sexuale sau/şi financiare”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.
Gabriela Firea a precizat că, odată cu apropierea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor – 25 noiembrie –, au început cele 16 Zile de Activism, marcate printr-o dezbatere pe care o consideră esențială: „Stop Violență Domestică!”.
„Am adus acest strigăt de ajutor direct în inima Europei, la Parlamentul European, pentru că vreau ca viitorul fetelor din țara noastră și din toată Uniunea Europeană să fie unul în siguranță, fără frică. A fost o onoare să pun la aceeași masă forțe atât de puternice. Vreau să le mulțumesc în mod special femeilor extraordinare, românce și europene, care luptă zi de zi pentru egalitate și protecție: comisarul Roxana MÎNZATU – Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene, Iratxe GARCIA – Președinta Grupului S&D și o voce neobosită în Parlament, Helene FRITZON – Vicepreședinta S&D, care înțelege urgența acestei crize, Lina GALVEZ – președinta Comisiei pentru drepturile femeilor și Egalitate de gen, o susținătoare a femeilor, indiferent de vârstă”, a continuat Gabriela Firea.
Ea a precizat că Simona Bucura-Oprescu, chestor al Camerei Deputaților și fost ministru al Muncii, împreună cu Laura Albu, președinta Romanian Women’s Lobby, au adus la Bruxelles experiența și preocupările de acasă.
„Am avut alături pe Ministrul Muncii, Florin Manole, căruia îi mulțumesc pentru tot sprijinul și pe eurodeputata Maria Grapini, eurodeputații Gheorghe Cârciu şi Andi Cristea, alături de toți ceilalți experți și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, îi mulțumesc jurnalistei și psihoterapeutei Maria Coman, pentru ideile propuse şi pentru ajutorul în moderarea dezbaterii. Conferința la care au participat reprezentante din domeniile : sănătate, educație, cultură, presă, administrație nu se opresc la dezbatere”, a adăugat deputatul european.
De asemenea, Gabriela Firea a menționat că, alături de toți participanții din zona instituțională și din societatea civilă, a lucrat la un document care a fost transmis către Comisia Europeană și care conține propuneri concrete pentru modificarea și întărirea legislației europene privind sprininirea femeilor şi lupta împotriva violenței domestice.
COMISIA EUROPEANA
Bruxelles-ul propune noi măsuri pentru consolidarea luptei împotriva fraudei cu TVA, estimată la peste 32 mld. de euro anual
Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere legislativă menită să consolideze cooperarea dintre Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și statele membre, prin facilitarea accesului direct la informații privind TVA-ul și prin îmbunătățirea schimbului de date în cadrul investigațiilor.
Noua inițiativă oferă un temei juridic clar pentru transmiterea de informații între instituțiile europene și autoritățile naționale și permite accesul imediat la date relevante privind comerțul transfrontalier. Scopul este întărirea capacității UE de a combate frauda care afectează interesele financiare ale Uniunii, în special fraudele complexe de tip carusel.
„Combaterea fraudei în materie de TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare și de a asigura corectitudinea pe piața unică. Cei care încearcă să obțină profituri prin fraudă vor fi trași la răspundere. Cu ajutorul instrumentelor digitale și al unui schimb de informații mai eficient, construim un sistem fiscal mai puternic și mai echitabil pentru toți”, a declarat Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete și creștere economică curată.
Frauda carusel: pierderi uriașe pentru bugetele naționale
Comisia atrage atenția că frauda de tip carusel, cunoscută și ca „fraudă MTIC”, rămâne unul dintre cele mai costisitoare tipuri de fraudă cu TVA din UE. Conform estimărilor, pierderile provocate doar de acest fenomen variază între 12,5 miliarde și 32,8 miliarde de euro anual, fiind adesea coordonate de rețele criminale bine organizate.
Aceste pierderi reprezintă doar o parte din așa-numitul „VAT gap”, diferența dintre veniturile teoretice din TVA și cele efectiv colectate. În 2022, această diferență a fost estimată la 89,3 miliarde de euro la nivelul Uniunii.
Acces în timp real la date pentru EPPO și OLAF
Propunerea Comisiei este strâns legată de pachetul „TVA în era digitală”, care introduce raportarea digitală în timp real pentru comerțul transfrontalier. Noile reguli vor permite:
- acces imediat al EPPO și OLAF la datele privind TVA, pentru evaluarea rapidă a cazurilor suspecte la nivel european;
- identificarea mai promptă a comportamentelor frauduloase, înainte ca acestea să genereze pierderi majore;
- investigații coordonate la nivelul UE, cu un flux de informații mult mai eficient.
Comisia subliniază că, prin accesul la date actualizate și integrarea instrumentelor digitale existente, autoritățile europene vor putea urmări mai eficient operațiunile suspecte și vor reduce timpii de reacție în cazurile de fraudă.
Consolidarea cooperării între EPPO, OLAF și Eurofisc
Textul mai prevede crearea unor canale de comunicare directe și sigure între EPPO, OLAF și Eurofisc, rețeaua specializată a statelor membre pentru combaterea fraudei cu TVA. Aceste conexiuni vor facilita:
- schimbul imediat de informații critice;
- coordonarea investigațiilor transfrontaliere;
- utilizarea unor soluții digitale avansate pentru schimbul securizat de date fiscale.
Propunerea urmează să fie transmisă Consiliului UE pentru negociere și aprobare, iar Parlamentul European și Comitetul Economic și Social vor fi consultate. Noile reguli vor intra în vigoare după adoptarea formală de către co-legiuitori și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Banca Română de Investiții și Dezvoltare se alătură Fondului de Inovare al celor Trei Mări, coordonat de BEI, pentru a stimula companiile din Europa Centrală și de Est
Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor
Sondaj îngrijorător: Aproape jumătate dintre alegătorii din țări occidentale sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația
Bruxelles-ul propune noi măsuri pentru consolidarea luptei împotriva fraudei cu TVA, estimată la peste 32 mld. de euro anual
ICI București contribuie activ la discuțiile europene privind accesul deschis la infrastructuri de supercomputing, dezvoltarea AI și accelerarea inovării
Germania găzduiește reuniunea „Grupului celor Cinci” pentru discuții privind securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina
Franța își îmbunătățește scutul nuclear. Parisul a încheiat un nou ciclu de modernizare a rachetelor sale nucleare
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
Triumful pragmatismului asupra principiilor: PPE rupe „cordonul sanitar” al centriștilor și se aliază cu extrema dreaptă în PE pentru a-și impune agenda de reducere a birocrației
Finlanda va solicita Comisiei Europene o finanțare suplimentară pentru a supraveghea cu drone frontiera cu Rusia
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
Trending
- SĂNĂTATE7 days ago
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
30 de elevi olimpici români de la ICHB Pallady au vizitat Parlamentul European din Bruxelles, descoperind valorile și mecanismele democrației europene
- ENGLISH1 week ago
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
- NATO1 week ago
România, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Alexandru Rogobete a prezentat, la Health EU Summit, direcțiile strategice pentru dezvoltarea sănătății din România