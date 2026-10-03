Fintech Moldova 2026 | ICI București a prezentat RO AI Factory și sprijinul pentru utilizarea inteligenței artificiale în companii și administrația publică

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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Accesul la resurse de calcul, sprijinul pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială și pregătirea specialiștilor au fost principalele direcții prezentate de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, la Fintech Moldova 2026. Evenimentul s-a desfășurat pe 2 octombrie 2026, la Chișinău Arena, și a reunit reprezentanți din finanțe, tehnologie, mediul de afaceri și autorități.

În intervenția „RO AI Factory – Innovation and Digital Transformation”, directorul general al ICI București a prezentat obiectivele RO AI Factory și legătura dintre cercetarea în inteligență artificială și inovarea financiară. Cercetarea și validarea, accesul la date și putere de calcul, colaborarea cu sectorul privat și dezvoltarea competențelor au fost evidențiate drept condiții pentru transformarea rezultatelor cercetării în aplicații practice.

Pentru start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii și administrația publică, RO AI Factory urmărește să reducă barierele de acces la AI. Sprijinul avut în vedere include infrastructură de calcul, asistență pentru dezvoltarea modelelor, programe de formare și instrumente pentru utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale. Beneficiile urmărite sunt valorificarea rezultatelor cercetării și extinderea utilizării acestora în economie și societate.

Prezentarea a pus accent și pe colaborarea dintre cercetători, companii și instituții publice.

Infrastructura, accesul la date și competențele au fost abordate împreună cu etica și guvernanța, ca părți ale aceluiași sistem. Concluzia intervenției a fost că un ecosistem AI integrat este necesar pentru a susține o transformare de durată și soluții care pot fi extinse și utilizate cu încredere.

Adrian-Victor Vevera a prezentat, totodată, parcursul de la inițiativele EuroCC și EuroCC2 la BSC AI Factory și RO AI Factory, ilustrând dezvoltarea competențelor în calcul de înaltă performanță și inteligență artificială prin proiecte europene. În contextul relației dintre România și Republica Moldova, intervenția a evidențiat rolul infrastructurii europene de AI în conectarea expertizei dincolo de granițe.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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