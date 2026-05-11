Firma poloneză Polpharma oferă 270 de milioane de euro pentru a prelua producătorul român de medicamente Biofarm, extinzându-și prezența în regiune

Compania farmaceutică poloneză Polpharma a lansat o ofertă de preluare în valoare de 270 de milioane de euro pentru producătorul român de medicamente Biofarm, extinzându-și astfel prezența în Europa Centrală și de Est, informează TVP World.

Fondurile românești de investiții Longshield Investment Group și Lion Capital, care controlează împreună 88,4% din Biofarm, au acceptat deja să își vândă participațiile.

Preluarea necesită aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară din România.

Longshield a anunțat pe 6 mai că Polpharma a oferit 1,379 lei pe acțiune pentru Biofarm, evaluând compania la aproximativ 1,36 miliarde lei (circa 270 milioane euro).

Prețul oferit reprezintă o primă de aproape 15% față de valoarea de piață a companiei românești înainte de anunț.

Acțiunile companiei românești au crescut cu 2,9% pe 7 mai, iar titlurile acumulaseră un avans de peste 53% în ultimele șase luni, ceea ce sugerează că investitorii anticipaseră o posibilă tranzacție, arată sursa citată.

Biofarm a raportat rezultate stabile în primul trimestru din 2026. Veniturile din vânzări s-au ridicat la 92,49 milioane lei (17,7 milioane euro), ușor sub nivelul de 95,08 milioane lei (18,2 milioane euro) înregistrat cu un an înainte, în timp ce profitul net a crescut marginal la 32,53 milioane lei (6,22 milioane euro), de la 32,32 milioane lei (6,18 milioane euro).

Polpharma este cel mai mare producător farmaceutic din Polonia și unul dintre cei mai mari din regiune, generând venituri anuale de peste 1,1 miliarde euro și având aproximativ 5.600 de angajați.