”Fit fot 55”: Marian Jean-Marinescu a solicitat CE să prezinte cu cifre clare care este nivelul de reducere a emisiilor care va fi obținut prin aplicarea Sistemului ETS în domeniul transportului

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, membru al Comisiei pentru transport și turism (TRAN) din Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene ”să prezinte foarte clar care sunt costurile pentru industrie și pentru consumatori pe care noile reglementări” ale pachetului ”Fit for 55” le implică, pentru că în studiul de impact aceste costuri nu sunt foarte clar prezentate.

Acesta a participat joi la reuniunea comisiei mai sus amintite, în care directorului Direcției Transporturi (DG MOVE) din cadrul Executivului european a prezentat reglementările din pachetul legislativ ”Fit for 55”, care au impact direct asupra transportului rutier, maritim și aerian.

”Fiind coordonatorul PPE pentru politica europeană de transport, am deschis această dezbatere foarte importantă și am solicitat doamnei director din cadrul DG MOVE să ne prezinte foarte clar care sunt costurile pentru industrie și pentru consumatori pe care aceste noi reglementări le implică, pentru că în studiul de impact aceste costuri nu sunt foarte clar prezentate. În plus, am cerut să ni se spună, cu cifre clare care este nivelul de reducere a emisiilor care va fi obținut prin aplicarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și în domeniul transportului, cât și prin trecerea la combustibilii alternativi”, a solicitat Marinescu.

În răspunsul la întrebarea privind costurile noilor reglementări reprezentanta DG MOVE a admis că nu există studii de impact cumulative pentru fiecare sector în parte și că aceste evaluări au fost solicitate statelor membre.

”Am aflat însă că în ce privește crearea infrastructurii pentru combustibilii alternativi, costurile se ridică la 90 miliarde euro până în 2050, primele 10 miliarde euro fiind necesare până în 2031, iar restul de 80 miliarde euro până în 2050. Din păcate, în ce privește nivelul de reducere a emisiilor prin aplicarea sistemului ETS și trecerea la combustibilii alternativi nu avem deocamdată nici un răspuns”, a conchis Marian-Jean Marinescu.

Parlamentul European și-a reluat activitatea, pachetul ”Fit for 55” numărându-se printre principalele teme ce urmează să fie dezbătute, după ce Comisia Europeană l-a propuse la mijlocul lunii iulie.

Acesta cuprinde propuneri care să pregătească politicile UE în domeniul climei, al energiei, al exploatării terenurilor, al transporturilor și al impozitării, astfel încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55 %, comparativ cu nivelurile din 1990.

Realizarea acestor reduceri ale emisiilor în următorul deceniu este esențială pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a transpune în realitate angajamentele Pactului verde european.

Propunerile prevăd: aplicarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în noi sectoare și înăsprirea sistemului existent al UE de comercializare a certificatelor de emisii; utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie; asigurarea unei mai mari eficiențe energetice; implementarea mai rapidă a modurilor de transport cu emisii scăzute și a infrastructurii și a combustibililor de care depind aceste moduri de transport; alinierea politicilor fiscale la obiectivele Pactului verde european; măsuri menite să împiedice relocarea emisiilor de dioxid de carbon și instrumente pentru conservarea și consolidarea absorbanților noștri naturali de carbon.