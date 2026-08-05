Fitch menține ratingul, dar România nu a trecut testul reformelor și al stabilității politice, avertizează Camera de Comerț Americană în România

Menținerea ratingului de țară al României în categoria recomandată investițiilor de către agenția Fitch transmite un semnal de încredere către piețele financiare, dar nu elimină vulnerabilitățile economiei românești, avertizează Camera de Comerț Americană în România (AmCham). Organizația apreciază că decizia confirmă progresele înregistrate în consolidarea fiscală, însă subliniază că stabilitatea politică, predictibilitatea deciziilor și accelerarea reformelor rămân condiții esențiale pentru păstrarea credibilității României în fața investitorilor și a celorlalte agenții internaționale de rating.

“Menținerea ratingului de țară în categoria recomandată pentru investiții, BBB-, ultima treaptă a acestei categorii, este o veste importantă pentru România, așteptată cu aceeași încordare ca decizia de vara trecută, când România a evitat retrogradarea, în condițiile unui deficit estimat atunci de Fitch la 7,4% din PIB pentru 2025. De data aceasta, deficitul estimat de agenția de rating pentru 2026 a coborât la 5,9% din PIB, sub prognoza oficială de 6,2%. Sunt recunoscute mai multe progrese pe câteva arii tehnice supuse evaluării, dar, în ciuda acestora, sustenabilitatea traiectoriei de consolidare fiscală, deficitul în continuare ridicat și dezechilibrele macroeconomice reprezintă îngrijorări”, arată sursa citată, conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Decizia contribuie la transmiterea unui semnal de încredere către investitori și piețele financiare, dar evidențiază și vulnerabilitățile economiei românești care nu au fost depășite. Fitch numește explicit cauzele fragilității macroeconomice a României – instabilitatea politică, incertitudinea decizională și riscul încetinirii reformelor, toate legate de modul în care funcționează clasa politică și instituțiile statului.

Dincolo de menținerea ratingului, pentru mediul de afaceri, cel mai important mesaj al raportului este avertismentul transmis: încrederea investitorilor și credibilitatea României depind direct de stabilitatea guvernării, de predictibilitatea politicilor publice și de capacitatea instituțiilor de a implementa reformele asumate, și de funcționarea ca stat de drept viabil și sustenabil.

Companiile au plătit costul reducerii deficitului bugetar, investesc, plătesc taxe, susțin locuri de muncă și sprijină economia într-o perioadă dificilă, dar nu pot compensa lipsa de predictibilitate politică, un criteriu foarte atent evaluat de clienți, acționari și investitori instituționali.

După evaluarea Fitch, urmează analiza celorlalte două mari agenții internaționale de rating, S&P și Moody’s. Fiecare măsură pentru continuarea reducerii deficitului bugetar și implementarea reformelor, inclusiv prin restabilirea echilibrului politic și administrativ, contează decisiv pentru credibilitatea României.

Acest moment impune mai puțină confruntare politică și mai multă responsabilitate instituțională. Răspunsul la semnalul transmis prin raportul Fitch nu poate fi unul declarativ, bazat pe noi promisiuni sau angajamente pentru viitor. Este nevoie de decizii și acțiuni imediate: un consens transpartinic în jurul obiectivelor strategice ale României, asigurarea stabilității guvernamentale și a unui executiv cu puteri depline, precum și continuarea procesului critic de ajustare fiscală către ținta de deficit bugetar de 3% și existența unui plan concret și clar pentru adoptarea monedei euro.

Prioritățile sunt clare: combaterea evaziunii fiscale și creșterea colectării, restructurarea cheltuielilor publice, profesionalizarea administrației, accelerarea reformelor structurale necesare pentru valorificarea la maximum a fondurilor din PNRR și din viitorul cadru financiar european, precum și utilizarea integrală a oportunităților oferite de programul SAFE. Aceste obiective nu mai pot fi amânate și nici subordonate ciclurilor electorale.

Mediul de afaceri și societatea cer decidenților și administrației să nu mai tolereze corupția, incompetența și amânarea proiectelor strategice în domenii esențiale, precum energia,digitalizarea sistemelor publice, apărarea, sănătatea și educația. Crizele actuale din sfera energiei și securității cibernetice au scos la suprafață vulnerabilitățile sistemice care ar fi fost evitabile, dacă ne-am fi făcut temele la timp. Pe măsură ce provocările economice, energetice, climatice și de securitate se multiplică și devin mai complexe, întârzierea reformelor și investițiilor în infrastructuri critice, precum și prelungirea instabilității politice, generează blocaje sistemice, costuri economice, neîncredere în instituții și tensiuni sociale, reducând capacitatea statului de a răspunde eficient crizelor.

Pe fondul unor nevoi acute de finanțare și al reașezării economice globale, prioritatea trebuie să fie încurajarea investitorilor să își consolideze activitatea în țară și atragerea de noi investiții de scară mare, cu efect multiplicator în economie, iar menținerea ratingului de țară, ideal îmbunătățirea lui, precum și aderarea la OECD și la zona euro sunt moduri concrete de a transmite piețelor această deschidere.

Investitorii așteaptă implementarea reformelor, politici publice moderne si eficiente, precum și capacitatea de a plasa obiectivele strategice ale României deasupra ciclurilor și intereselor politice.

AmCham România rămâne un partener activ în acest proces. Vom continua să susținem, prin dialog și propuneri concrete, măsuri care întăresc predictibilitatea și sustenabilitatea politicilor publice, precum și atractivitatea României pentru investiții.

Camera de Comerț Americană în România – AmCham Romania este cea mai reprezentativă asociație de afaceri, recunoscută pentru facilitarea unui dialog public privat consistent pe marginea agendei economice și pentru contribuția la întărirea relațiilor economice dintre România și Statele Unite.

Cu peste 30 de ani de prezență în România, AmCham reunește în prezent peste 600 de companii americane, internaționale și românești cu investiții cumulate de peste USD 30 mld în România.

Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde EUR. Fiecare 1 million de EUR suplimentar la cifra de afaceri creează alte 10 locuri de muncă în economie.

Membrii AmCham Romania activează în 32 de sectoare economice, ceea ce face posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat, Energie, Educație, Economie Digitală, Protecția Datelor Personale, Fiscalitate, Piața Muncii, Sănătate, Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Legislația Comercială, și Turism.

AmCham România este membru acreditat al Camerei de Comerț a SUA și face parte din rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane.