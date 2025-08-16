Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice

Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.

„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală/PIB”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.

Fitch notează însă că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.

Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.

Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.

Consolidarea fiscală a început „de la o poziție extrem de slabă” în 2024, când deficitul guvernamental general era de 9,3% din PIB. Guvernul estimează că pachetul adoptat în iulie are un impact bugetar de circa 1% din PIB în acest an, principala măsură fiind creșterea TVA – cu 2 puncte procentuale la rata standard și între 2 și 6 pp la rata redusă – intrată în vigoare din august. Alte măsuri, inclusiv înghețarea salariilor și pensiilor în sectorul public pentru încă un an, sunt programate pentru ianuarie 2026.

Chiar și așa, Fitch se așteaptă ca deficitul să rămână printre cele mai ridicate din categoria „BBB”, coborând gradual la 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 și 5,9% în 2027. În paralel, agenția prognozează o creștere economică modestă, de doar 0,7% în 2025 și aproximativ 1,2% în 2026–2027, sub rata potențială de 2%, dar sprijinită de fondurile europene și de redresarea zonei euro.

Inflația ridicată, accentuată de majorarea TVA, rămâne o vulnerabilitate. Fitch estimează o inflație medie de 6,5% în perioada 2024–2026, dublă față de media statelor cu rating „BBB”.

Datoria publică a crescut la 55% din PIB la finalul lui 2024 și este prognozată să urce la 63,4% în 2027 și chiar la 70% în 2029. „Consolidarea fiscală doar va atenua presiunile asupra datoriei, ținând cont de deficitul extrem de ridicat”, avertizează agenția.

Pe partea externă, deficitul de cont curent a ajuns la 8,4% din PIB în 2024, iar datoria externă netă este estimată să crească la 26% din PIB până în 2027, mult peste media statelor comparabile, de 3%.

Fitch menționează că factori precum un eșec în implementarea consolidării fiscale sau deficite persistent ridicate ar putea duce la o acțiune negativă asupra ratingului. În schimb, progrese solide și credibile în consolidarea fiscală, alături de reducerea gradului de îndatorare externă și îmbunătățirea deficitului de cont curent, ar putea sprijini o acțiune pozitivă asupra ratingului.