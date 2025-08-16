BUSINESS
Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală/PIB”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.
Fitch notează însă că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Consolidarea fiscală a început „de la o poziție extrem de slabă” în 2024, când deficitul guvernamental general era de 9,3% din PIB. Guvernul estimează că pachetul adoptat în iulie are un impact bugetar de circa 1% din PIB în acest an, principala măsură fiind creșterea TVA – cu 2 puncte procentuale la rata standard și între 2 și 6 pp la rata redusă – intrată în vigoare din august. Alte măsuri, inclusiv înghețarea salariilor și pensiilor în sectorul public pentru încă un an, sunt programate pentru ianuarie 2026.
Chiar și așa, Fitch se așteaptă ca deficitul să rămână printre cele mai ridicate din categoria „BBB”, coborând gradual la 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 și 5,9% în 2027. În paralel, agenția prognozează o creștere economică modestă, de doar 0,7% în 2025 și aproximativ 1,2% în 2026–2027, sub rata potențială de 2%, dar sprijinită de fondurile europene și de redresarea zonei euro.
Inflația ridicată, accentuată de majorarea TVA, rămâne o vulnerabilitate. Fitch estimează o inflație medie de 6,5% în perioada 2024–2026, dublă față de media statelor cu rating „BBB”.
Datoria publică a crescut la 55% din PIB la finalul lui 2024 și este prognozată să urce la 63,4% în 2027 și chiar la 70% în 2029. „Consolidarea fiscală doar va atenua presiunile asupra datoriei, ținând cont de deficitul extrem de ridicat”, avertizează agenția.
Pe partea externă, deficitul de cont curent a ajuns la 8,4% din PIB în 2024, iar datoria externă netă este estimată să crească la 26% din PIB până în 2027, mult peste media statelor comparabile, de 3%.
Fitch menționează că factori precum un eșec în implementarea consolidării fiscale sau deficite persistent ridicate ar putea duce la o acțiune negativă asupra ratingului. În schimb, progrese solide și credibile în consolidarea fiscală, alături de reducerea gradului de îndatorare externă și îmbunătățirea deficitului de cont curent, ar putea sprijini o acțiune pozitivă asupra ratingului.
Ilie Bolojan, consultări cu Consiliul Investitorilor Străini: Deși traversăm o perioadă cu provocări, România rămâne o țară în care se pot face investiții cu randamente bune
Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întrevederii pe care a avut-o miercuri la Palatul Victoria cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, că măsurile guvernamentale de reformă vor continua să vizeze reducerea cheltuielilor statului, îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare și corectarea dezechilibrelor economice.
„Atragerea de investiții străine directe este o prioritate pentru România și în anii următori. Vă considerăm, pe dumneavoastră, investitorii străini, drept ambasadori economici ai României și vreau să transmit un mesaj clar: deși traversăm o perioadă cu provocări, România rămâne o țară în care se pot face investiții cu randamente bune”, a declarat premierul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Reprezentanții investitorilor străini au adus în discuție „măsurile guvernamentale ambițioase” pentru stabilizarea finanțelor publice, combaterea evaziunii fiscale și reducerea arieratelor.
În cadrul consultărilor, atât premierul, cât și reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini au evidențiat importanța promovării unui set de măsuri fiscale și economice care să contribuie la creșterea economică sustenabilă.
Prim-ministrul a precizat că Executivul va continua să susțină politicile dedicate sectoarelor strategice, echilibrarea balanței comerciale, digitalizarea administrației, simplificarea procedurilor și direcționarea forței de muncă spre economia reală.
Consultările între Guvern și Consiliul Investitorilor Străini vor continua atât la nivel guvernamental, cât și la nivel sectorial.
La întâlnire au mai participat, din partea Guvernului, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Raul-Mircea Gutin, consilier de stat în cadrul Cancelariei.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Diplomație economică, atragerea investițiilor și aderarea la OCDE, discutate de șefa diplomației române cu reprezentanții Romanian Business Leaders
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire luni cu reprezentanții Romanian Business Leaders, în cadrul căreia a fost abordată în mod direct relația dintre antreprenoriatul românesc și diplomația economică, precum și obiectivul aderării României la Organizația de Cooperare și de Dezvoltare Economică (OCDE).
“Discuția a fost una deschisă, aplicată și consistentă, concentrată pe rolul diplomației economice și pe experiențele concrete ale antreprenorilor români în relația cu instituțiile publice”, arată MAE, într-o postare pe Facebook.
Potrivit sursei citate, în dialogul cu antreprenorii români, a fost subliniată importanța atașaților economici și comerciali în susținerea exporturilor și atragerea de investiții, precum și necesitatea reformării și eficientizării diplomației economice.
Totodată, s-a discutat despre importanța unei linii de comunicare cât mai predictibile și eficiente în sprijinul intereselor economice românești la nivel internațional.
“Promovarea exporturilor și atragerea investițiilor străine directe rămân priorități-cheie pentru diplomația românească. Totodată, a fost evidențiat progresul României în procesul de aderare la OCDE – un parcurs care contribuie deja la consolidarea unui cadru legislativ și instituțional predictibil pentru comunitatea de afaceri”, conchide sursa citată.
Aderarea României la OCDE va aduce beneficii precum accesul la bune practici de guvernanță, studii și analize necesare reformelor, precum și pentru simplificarea proceselor administrative și atragerea investițiilor. De asemenea, aderarea la OCDE va îmbunătăți ratingul de țară, facilitând accesul la finanțare mai ieftină pentru dezvoltare.
În prezent, conform rapoartelor BNR, peste 80% din investițiile străine directe în România vin din țările OCDE.
România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale OCDE. Dintre acestea, până la acest moment, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Volumul schimburilor comerciale între România și Germania a scăzut cu 6,1% în primul trimestru al acestui an, arată AHK România
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) arată că volumul schimburilor comerciale între România și Germania a scăzut cu 6,1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la valoarea de 10,36 de miliarde de euro.
Conform unui comunicat publicat de Agerpres, exporturile Germaniei către România s-au diminuat cu 1,2%, la peste 5,68 miliarde de euro, în timp ce importurile din România s-au redus cu 11,4% și au ajuns la un volum de 4,68 miliarde de euro.
Directorul general al AHK România, Sebastian Metz, a explicat că „declinul importurilor german din România se datorează în primul rând dinamicii economice slabe din Germania și situației economice tensionate din întreaga Europă”.
El a arătat că România, ca locație de afaceri, „trebuie să se concentreze și mai mult pe îmbunătățirea competitivității sale”.
„Un cadru fiscal stabil și favorabil mediului de afaceri este un factor esențial în acest sens. În acest context, măsurile de politică fiscală aflate în prezent în discuție capătă o importanță deosebită. Rămâne de sperat că interesele sectorului privat vor fi luate în considerare”, a mai spus Metz.
Directorul general al AHK România a subliniat că „pe termen mediu, este esențial să se iasă din dezechilibrul fiscal actual, în special printr-o creștere economică sustenabilă. Pe termen scurt însă – din perspectiva comunității noastre de business – sunt necesare cu prioritate măsuri de consolidare bugetară din perspectiva cheltuielilor, precum și o reducere semnificativă a birocrației, pentru a întări credibilitatea statului și a crea baza pentru o dezvoltare bugetară sustenabilă”, a mai spus Metz.
AHK România se numără printre organizațiile care au transmis o scrisoare de poziție comună privind intențiile de reformare a sistemului fiscal prin introducerea impozitării progresive.
Citiți și: Scrisoare de poziție comună a mediului de afaceri: Avem nevoie de stabilitate și predictiblitate fiscală, nu de poveri suplimentare
Documentul exprimă îngrijorări cu privire la efectele pe termen lung ale unei astfel de măsuri asupra economiei, investițiilor și competitivității României.
