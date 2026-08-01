Fitch Ratings menține ratingul suveran al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă. Nazare: Stabilitatea politică și continuitatea consolidării fiscale rămân condițiile decisive ale perioadei următoare

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor, se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanțe.

Evaluarea este susținută de apartenența la Uniunea Europeană, de accesul la fluxuri de capital și finanțare externă, precum și de nivelul PIB-ului și al indicatorilor de guvernanță. Agenția evidențiază totodată îmbunătățirea execuției bugetare și estimează pentru 2026 un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta de 6% stabilită de Guvern.

„Menținerea României în categoria recomandată investițiilor este un rezultat important, într-un moment în care fiecare decizie politică și bugetară este urmărită atent de piețe și de agențiile de rating. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că ajustarea produce rezultate: deficitul cash s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, iar Fitch estimează pentru 2026 un deficit de 5,9%, sub ținta Guvernului. Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor și respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante.”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Rezultatele execuției bugetare au contribuit decisiv la menținerea ratingului investițional

Agenția estimează că deficitul administrației publice se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta de 6% asumată de Guvern și în scădere semnificativă față de nivelul de 9,3% înregistrat în 2024.

În primul semestru al anului 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, reprezentând 2% din PIB-ul estimat pentru acest an, comparativ cu 70 de miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Fitch evidențiază creșterea veniturilor și menținerea sub control a cheltuielilor, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile și beneficiile sociale.

Raportul subliniază, de asemenea, rolul fondurilor europene în susținerea investițiilor și în reducerea necesarului de finanțare externă de pe piețe în 2026. Resursele din politica de coeziune, PNRR și mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanțare și la menținerea unui nivel ridicat al investițiilor în perioada de ajustare fiscală.

Stabilitatea politică și continuitatea deciziilor rămân decisive

Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile generate de nivelul încă ridicat al deficitului, creșterea datoriei publice, dezechilibrul contului curent șiincertitudinea politică. Fitch semnalează că prelungirea blocajelor politice ar putea diminua capacitatea de implementare a reformelor și vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după anul 2026.

„Mă bazez pe responsabilitatea tuturor forțelor politice și a instituțiilor statului pentru a evita blocajele și inițiativele fără acoperire care ar putea compromite efortul făcut până în prezent. Prioritatea noastră este să protejăm ratingul României, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii perspectivei la stabilă.”, a adăugat Alexandru Nazare.

Agenția indică drept principal risc pentru rating imposibilitatea continuării măsurilor de consolidare și a stabilizării datoriei publice, inclusiv în situația unui blocaj politic prelungit. În sens invers, progresele constante în reducerea deficitului și creșterea încrederii că datoria publică va fi stabilizată ar putea conduce la revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă.

Evaluările agențiilor de rating reprezintă un reper important pentru percepția investitorilor asupra economiei și pentru condițiile în care se finanțează statul, companiile și populația.

Menținerea calificativului în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea accesului României la piețele financiare și la susținerea încrederii în perspectivele economice ale țării. Evoluția finanțelor publice, stabilitatea cadrului instituțional și continuitatea politicilor economice vor rămâne elemente relevante în evaluările viitoare.