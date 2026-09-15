Fiul lui Trump confirmă că un om de afaceri rus apropiat de Kremlin a finanțat festivități legate de nunta sa

Omul de afaceri rus Umar Kremlev, despre care există informații privind legături cu Kremlinul, a finanțat festivitățile organizate după nunta fiului cel mare al președintelui american Donald Trump, au confirmat luni Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Cei doi au transmis, într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al Bettinei Trump, că „dragul lor prieten” Umar Kremlev le-a oferit „cu foarte mare generozitate două seri incredibile” de festivități în Bahamas, în luna mai.

Confirmarea vine după o investigație a site-ului ProPublica, potrivit căreia Kremlev ar fi cheltuit câteva sute de mii de dolari pentru organizarea recepțiilor.

„A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten și îi suntem profund recunoscători”, au scris Donald Trump Jr. și Bettina Trump, respingând totodată orice interpretare politică a gestului.

Postarea de pe Instagram a Bettinei Trump a fost însoțită de aproximativ 20 de fotografii, dintre care câteva îi arătau pe tinerii căsătoriți pe o plajă, iar altele alături de Eric Trump, Ivanka Trump și Jared Kushner, ginerele lui Trump, și Tiffany Trump.

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), organizație de care Comitetul Internațional Olimpic s-a distanțat pe fondul unor probleme legate de guvernanță și etică. Potrivit IBA, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Kremlev, în aprilie 2026, Ordinul Prieteniei.

IBA a publicat anterior și fotografii cu Kremlev și Donald Trump Jr., realizate la un eveniment organizat la Istanbul în septembrie 2025.

Donald Trump nu a participat nici la ceremonia de nuntă, nici la festivitățile din Bahamas, afirmând că a trebuit să rămână la Washington pentru discuțiile privind războiul din Iran.

Potrivit publicației de investigații ruse Proekt, acest om de afaceri originar din Tadjikistan și-a început cariera ca promotor de box înainte de a stabili legături cu FSO, Serviciul federal rus pentru protecția personalităților.

Tot potrivit Proekt, el este și membru al „Lupilor Nopții”, un club de motocicliști pro-Kremlin ai cărui membri s-au deplasat în număr mare în Crimeea după anexarea acesteia de către Rusia în 2014. Unii dintre aceștia au luptat, de asemenea, alături de separatiștii proruși în estul Ucrainei.