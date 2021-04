Florin Cîțu: Agenția de rating S&P a îmbunătățit perspectiva de rating a României de la negativ la stabil; Este prima modificare în sens pozitiv pentru România din 2013 încoace

Prim-ministrul Florin Cîțu și ministrul finanțelor publice Alexandru Nazare au anunțat vineri seară că agenţia de rating Standard and Poor’s a îmbunătăţit perspectiva de rating a României de la negativ la stabil, șeful Guvernului calificând acest anunț drept “vești fantastice pentru români”.

“Vești fantastice pentru români! Am promis, am făcut. România apreciată de S&P cu modificarea perspectivei de la negativ la STABIL. Am luat și continuăm să luăm cele mai bune măsuri pentru economie”, a scris Cîțu, pe Facebook.

Obiectivul de relansare economică pe care ni l-am asumat în acest an este validat și de agenția de rating Standard & Poor’s, care a anunțat îmbunătățirea perspectivei de la “negativ” la “stabil” aferentă ratingului acordat datoriei guvernamentale a României pe termen lung și scurt în monedă locală și valută, a anunțat și ministrul finanțelor Alexandra Nazare.

Potrivit oficialului, aceasta este prima modificare în sens pozitiv a perspectivei ratingului României operată de Standard & Poor’s din noiembrie 2013.

“Decizia Standard & Poor’s reprezintă o dovadă a recunoașterii internaționale a eforturilor României de consolidare fiscal-bugetară și confirmă că măsurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru țara noastră și așteptate de către partenerii externi. Totodată, am remarcat și estimările pozitive ale agenției referitoare la potențialul de creștere economică a României pe termen mediu. Este un semnal excelent, care ne încurajează și ne arată că suntem pe drumul cel bun, dar nu înseamnă că am ajuns deja acolo, eforturile trebuie continuate. Vom merge mai departe atât cu implementarea măsurilor destinate înlăturării efectelor negative ale pandemiei Covid-19 și relansării economiei, cât și cu politica fiscal-bugetară prudentă care să asigure înscrierea României în țintele asumate”, a mai precizat Nazare, într-o postare pe Facebook.

Agenţia americană de rating Standard and Poor’s a îmbunătăţit vineri seară perspectiva de rating a României de la negative la stabil, ceea ce reprezintă un pas înainte pentru guvernul Cîţu, în încercarea de a stabiliza finanţele publice ale României, care s-au înrăutăţit după criza COVID-19.

S&P spune că stoparea creşterii pensiilor , reducerea deficitului bugetar şi perspectiva unei stabilizări a datoriei publice la 50% în PIB până în 2023 sunt principalele motive pentru care a îmbunătăţit perspectiva de rating.

“În opinia noastră, decizia guvernului de a retrage legislaţia anterioară costisitoare privind pensiile va fi cheia pentru atingerea stabilităţii bugetare şi evaluăm agenda sa de consolidare pe termen mediu ca fiind credibilă”, spun cei de la Standard and Poor’s, potrivit Ziarul Financiar.