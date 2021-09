Florin Cîțu, despre înghețarea prețurilor la energie: În Uniunea Europeană nu cred că poți face așa ceva

Tallinn, capitala Estoniei a fost desemnată Capitala Europeană Verde a anului 2023 și a câștigat un premiu în valoare de 600.000 de euro, transmite comunicatul Comisiei Europeane.

„Orașele Tallinn, Valongo și Winterswijk au dat dovadă de angajament și de acțiuni concrete pentru a crea locuri mai sănătoase, mai bune și mai ecologice pentru cetățenii lor. În ciuda unui nou an sub constrângerile Covid-19, ambițiile pentru o tranziție ecologică rămân ridicate. Câștigătorii din acest an ne-au convins de capacitatea lor de a face un efort suplimentar pentru durabilitate și de a fi lideri în crearea unor orașe potrivite pentru viață”, a transmis comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius.

Tallinn va primi un premiu în valoare de 600.000 de euro. Premiul va contribui la punerea în aplicare a inițiativelor și a măsurilor de îmbunătățire a sustenabilității ecologice a orașului, ca parte a anului 2023, anul în care orașul câștigător va deveni Capitală verde europeană. Valongo și Winterswijk, câștigătorii ediției 2022 la categoria “Frunza verde europeană”, vor primi fiecare un premiu financiar de 200.000 de euro.

💡 Did you know that the idea of ​​a #greencapital was born 15 years ago in #Tallinn?

The #EUGreenCapital jury pointed out Tallinn’s holistic approach, free public transport, brownfield conversion, and green ambassadorship as our strengths. 💪

💚We are so proud of our team!💚 pic.twitter.com/EKocsQsYy7

— Tallinn (@tallinnofficial) September 10, 2021