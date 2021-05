Florin Cîțu, după discuțiile cu Marcel Ciolacu privind PNRR: Am prezentat, nu am negociat, planul. Reformele din PNRR au fost apreciate de Comisia Europeană

Premierul Florin Cîţu a declarat că în cadrul întâlnirii pe care a avut-o joi, la Palatul Victoria, cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe capitole, cu toate bugetele şi elementele de reformă cuprinse în document, subliniind că nu a negociat PNRR cu partenerii de discuţii.

“Astăzi, unele sindicate şi patronate au ales să facă parte delegaţia PSD, surprinzător, dar asta este. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a şi fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană, şi astăzi am prezentat aceste elemente. Elemente de reformă care au fost aprobate sau discutate în coaliţie, coaliţie care are în spate voturile românilor (…) Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu toate bugetele”, a declarat Florin Cîţu, joi, la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, informează Agerpres.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit joi la Guvern pentru o întâlnire cu prim-ministrul Florin Cîțu alături de prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu, Dumitru Costin, liderul BNS, şi Florin Jianu, preşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

Tema întâlnirii a vizat consultări pe marginea Planului Național de Redresare și Reziliență pe care România trebuie să-l depună la Bruxelles până pe 31 mai pentru a accesa cele 29,2 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Discuțiile Cîțu – Ciolacu pe marginea PNRR a avut loc în contextul în care Partidul Social Democrat a criticat puternic și în dese rânduri faptul că opoziția nu a fost implicată în elaborarea planului și că acesta nu a fost prezentat în Parlament.

Mai mult, discuțiile s-au derulat și în condițiile în care România se numără printre țările din UE care încă trebuie să aprobe în Parlament decizia privind creșterea contribuției țărilor membre la sistemul de resurse proprii ale UE prin care Comisia Europeană va finanța Mecanismul de Redresare și Reziliență de 672,5 miliarde de euro.

PSD a boicotat votul legat de creșterea contribuției României la bugetul UE pentru perioada în care planurile naționale de redresare și reziliență vor fi contractate, vot la care e nevoie de două treimi din deputați și senatori, argumentând că nu parlamentarii social-democrați nu vor vota până când Guvernul nu va prezenta PNRR în Parlament.

Uniunea Europeană nu poate lansa programul de relansare și reziliență până când nu există o aprobare a bugetelor în fiecare dintre cele 27 de state membre, astfel de decizii fiind întârziate până de curând și în țări precum Germania și Polonia.

Săptămâna trecută, liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat că a discutat cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre problemele din PNRR şi că acesta din urmă le-a dat dreptate social-democraţilor şi “l-a trimis” pe premierul Florin Cîţu să prezinte planul în Parlament.

Discuția respectivă a avut loc în contextul în care prim-ministrul Florin Cîțu s-a aflat într-o vizită la Bruxelles unde s-a întâlnit cu președinta Ursula von der Leyen cu vicepreședinții executivi Margrethe Vestager și Valdis Dombrovskis și cu comisarul pentru transporturi Adina Vălean.

Ulterior reuniunilor de la Comisia Europeană, Cîțu a anunțat că România va depune un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru toată suma alocată, 29,2 miliarde de euro.

De asemenea, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că cele mai mari alocări din PNRR vor fi pentru domeniile transporturilor (8,5 miliarde de euro), educației (3,7 miliarde de euro) și sănătății (2,5 miliarde de euro), reprezentând aproximativ 50% din PNRR. Printre exemplele de investiții mature se regăsesc alocări de aproximativ 600 de milioane de euro pentru digitalizare și de 300 de milioane pentru un fond destinat digitalizării și acțiunii climatice.