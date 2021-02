Florin Cîțu, felicitat la Bruxelles pentru felul în care România a pregătit campania de vaccinare anti-COVID: Vom primi 2,4 milioane doze de vaccin în martie

Premierul Florin Cîțu a fost felicitat de Comisia Europeană pentru modul în care Guvernul pe care-l conduce a pregătit campania de vaccinare anti-Covid, precum și pentru ajutorul furnizat Republicii Moldova pentru combaterea pandemiei, potrivit unor declarații din timpul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria, sâmbătă, pe fondul primei vizite externe în calitate de prim-ministru. Șeful Guvernului a anunțat, totodată, că România urmează să primească alte 2,4 milioane de doze de vaccin în luna martie, iar din aprilie situația furnizării este de așteptat să se îmbunătățească.

„Am prezentat situaţia din România, cum ne-am pregătit campania de vaccinare, şi am fost felicitaţi pentru cum am pregătit campania de vaccinare. Am mulţumit preşedintelui Comisiei Europene pentru modul în care a pregătit toată această campanie, prin faptul că a început în acelaşi timp în fiecare ţară. Comisia Europeană a negociat în numele tuturor, pentru că altfel am fi avut probleme de ofertă a vaccinului în anumite ţări”, a spus Florin Cîţu în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Victoria după vizita începută miercuri, 10 februarie, la Bruxelles.

Șeful Guvernului a anunțat, sâmbătă, că România urmează să primească alte 2,4 milioane de doze de vaccin în luna martie, iar din aprilie situația furnizării este de așteptat să se îmbunătățească și mai mult.

„În martie, de exemplu, o să primim 2,4 milioane de doze de vaccin, un milion de la AstraZeneca, 1,2, parcă, de la Pfizer şi 230.000 de la Moderna. Începând cu aprilie, şi asta a fost concluzia discuţiilor cu doamna preşedinte, lucrurile vor demara şi mai rapid, rămânem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeană, 70% din populaţie (vaccinată – n.r.) la sfârşitul verii sau începutul lui septembrie”, a precizat premierul.

De asemenea, Cîțu a menţionat că, în cadrul vizitei la instituțiile UE, a discutat cu oficialii europeni şi despre procesul de producţie a vaccinului la nivelul UE, iar în context a primit aprecieri pentru eforturile pe care le face România în a furniza vaccinuri pentru statele din vecinătate, precum Republica Moldova.

„Am discutat şi despre propunerea noastră de a sprijini procesul de producţie de vaccinuri la nivel european, este un proces care are în vedere un obiectiv pe termen mediu şi lung. (…) Nu în ultimul rând, am discutat şi au fost apreciate de Comisia Europeană, dar şi de Consiliul European eforturile pe care le face România de a sprijini Republica Moldova. Şi aici am spus că eforturile noastre de a vaccina populaţia în Uniunea Europeană sunt foarte bune, sunt binevenite, dar dacă noi nu facem nimic pentru a-i ajuta pe cei din jurul nostru să se vaccineze, nu vom putea scăpa de pandemie. Şi aici concluzia a fost unanimă, că Uniunea Europeană va ajuta şi ţările din jur cu doze de vaccin şi echipamente pentru a putea scăpa de pandemie”, a mai spus premierul.