Florin Cîțu: În aprilie vom avea în plus 4,5 milioane de doze de vaccin și vor fi vaccinate pâna la 100.000 de persoane zilnic

În contextul noilor restricții impuse pentru a opri răspândirea virsului SARS-COV2, premierul Florin Cîțu îi încurajează pe români că procesul de vaccinare va fi și mai rapid în luna aprilie.

„Știm că există deja în societate o oboseală după un an de zile în care am combătut această pandemie, dar încă nu am trecut peste această perioadă și este nevoie de încă un efort împreună să trecem peste această perioadă. Am luat aceste măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului și pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare. În luna aprilie vom avea în plus 4,5 milioane de doze de vaccin, vom crește capacitatea de a vaccina la 100.000 de persoane zilnic și, față de planul initial, dacă acest calendar de livrare a vaccinurilor se păstrează, vom putea vorbi de o vaccinare a 10 milioane de cetățeni în luna august față de luna septembrie”, se arată în postarea PNL.

Florin Cîțu reamintește că lupta pentru sănătatea românilor nu are culoare politică: „Decât să dăm mesaje politice confuse în această perioadă, este momentul să stăm toți la masa cu specialiștii și să vedem care sunt cele mai bune soluții pentru români, pentru sănătatea românilor.”

Referitor la protestele de ieri, Florin Cîțu precizează că oamenii pot să protesteze atâta timp cât nu încalcă legislația în vigoare: „Dreptul de a avea o opinie în România rămâne, avem opinii diferite. Pentru mine foarte important este să continue campania de vaccinare, este foarte important să găsim cele mai bune măsuri de a-i ajuta pe români. Spitalele sunt foarte aglomerate, de aceea luăm aceste măsuri. În acest moment pe acest lucru mă concentrez . Oamenii trebuie să respecte legea, toți trebuie să respectăm legea”, a mai adăugat acesta.

„Îi înțeleg pe români că după un an de zile au obosit, toți am obosit, ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am făcut toate eforturile. Am comandat doze de vaccin mai multe decât am avea nevoie pentru a ne asigura că dacă este nevoie anul viitor vom avea acest vaccin, dacă nu este nevoie, vom putea să exportăm, pentru că trebuie să ajutăm și populația din jurul României, nu este de ajuns să vaccinăm doar cetățenii români, dacă vrem să scăpăm de pandemie. Vom face toate eforturile și să discutăm starea noastră cu orice vine cu soluții pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă”, a conchis Florin Cîțu.

În România au fost administrate până pe 28 martie aproape 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19.