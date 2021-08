Florin Cîțu: PNRR-ul României ar trebui să fie aprobat în ultima săptămână din septembrie

Guvernul a încheiat discuțiile cu Comisia Europeană privind ultimele modificări din planul național de redresare și reziliență, care ar urma să fie aprobat în ultima săptămână din septembrie, a declarat marți, 24 august, premierul Florin Cîțu, la consultările avute, în sistem online, cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

„Am avansat foarte mult, de fapt, am încheiat pe PNRR, am trimis, cred că vineri, ultimele comentarii. Din discuţiile pe care le am acum cu ministrul Ghinea ar trebui să fie aprobat PNRR în ultima săptămână din septembrie”, a afirmat Cîţu.

De asemenea, premierul Florin Cîțu a dezmințit informația care circulă în spațiul public privind o legătură dintre reforma pe justiție și banii din PNRR.

„Nu este adevărat, sunt câteva lucruri acolo care sunt de bun simţ, dar nu au nicio legătură cu reforma în Justiţie aşa cum vrem noi să o facem. Deci, PNRR nu o să fie condiţionat de reforma în Justiţie cum ne-am asumat-o în MCV. Sunt doar câteva borne, clarificări”, a precizat șeful Guvernului.

În cadrul planului de relansare NextGenerationEU, Mecanismul de Redresare și Reziliență va furniza 723,8 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele în toate statele membre. Planul Greciei face parte din răspunsul fără precedent al UE pentru a ieși mai puternică din criza COVID-19, pentru a promova tranziția ecologică și digitală și pentru a consolida reziliența și coeziunea societăților noastre.

România a transmis documentul la 31 mai și l-a publicat la 2 iunie. Țara noastră dispune de o alocare de 29,2 miliarde de euro, 14,2 miliarde de euro granturi și 14,9 miliarde de euro împrumuturi, și ar urma să finanțeze cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro.

Până în acest moment, Executivul European a aprobat 18 planuri de redresare și reziliență, după cum urmează: Portugalia, Spania, Grecia, Danemarca, Luxemburg, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia, Franța, Slovenia, Lituania, Cipru, Croația, Irlanda și Cehia.

De asemenea, miniștrii economiei și finanțelor din UE au adoptat pe 13 iulie prima serie de decizii de punere în aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor naționale de redresare și de reziliență pentru 12 din cele 17 state membre, potrivit unui comunicat. Astfel, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia și Spania au primit undă verde pentru utilizarea fondurilor UE pentru redresare și reziliență în vederea stimulării economiilor lor și a recuperării în urma consecințelor COVID-19. Adoptarea deciziilor de punere în aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor permite statelor membre să semneze acorduri de grant și de împrumut care vor facilita o prefinanțare de până la 13%.

Planurile trimise de Slovenia, Cipru, Croaţia, Lituania, Irlanda și Cehia, care au fost aprobate după 1 iulie, urmează să fie analizate de miniştrii finanţelor în următoarele săptămâni.