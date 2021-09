Florin Cîțu: PNRR vine cu un mesaj cheie de angajament, unitate și solidaritate la nivelul UE. Aprobarea lui, la sfârșitul lunii

Digitalizarea, inteligența artificială, securitatea cibernetică sunt subiecte ce se află pe agenda mai multor structuri de cooperare internațională a Camerei Deputaților, printre care delagațiile la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, adunarea parlamanetară a NATO, grupul parlamentar de control asupra Europol, dar și comisiile de specialitate în cadrul cooperării interparlamentare la nivel european, a declarat marți Ludovic Orban, președintele PNL și al Camerei Deputaților, într-un mesaj înregistrat transmis în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

„Viitorul înseamnă conectivitate, iar infrastructura este esențială. În cadrul Summit-ului parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări din luna mai, am reamintit importanța parteneriatului transatlantic și proiectelor majore înscrise pe agenda Inițiativei, inclusiv cele privind regiunile Dunării și Mării Negre pentru securitatea și prosperitatea economică a tuturor celor carese află în această parte a lumii”, a punctat acesta.

Potrivit președintelui Camerei Deputaților, partenerii României din regiune și de peste ocean sunt hotărâți la nivelul propriilor legislative să ofere toată susținerea acestui format de cooperare.

„Dialogul pe teme privind securitatea regională, dar și avansarea realțiilor bilaterale s-a aflat și pe agenda reuniunilor oficiale la cel mai înalt nivel din Polonia, cu președintele Andrzej Duda. Aș aminti în contextul înâlnirilor bilaterale la nivel înalt și discuția cu președintele Consiliului Național al Republicii Austria. De Austria ne leagă importante interese economice, dar și în alte domenii, de aceea consider de mare importanță acest dialog”, a adăugat el.

În mesajul său, Ludovic Orban subliniat faptul că a devenit un fapt incontestabil că digitalizarea va modela viitorul societăților noastre și implicit al democrației.

„De aceea, în cadrul Conferinței președinților de parlamente ale statelor UE, am vorbit despre utilizarea noilor tehnologii pentru stimularea comunicării dintre cetățean și aleșii săi, dar am deschis și o temă de reflecție cu privire la politicile pentru combaterea fenomenului știrilor false, care acum este ridicat la nivel de amenințare hibirdă”, a menționat președintele PNL.

Mai mult, acesta a amintit că împreună cu Anca Dragu, președinta Senatului, a avut o întâlnire cu omologul slovac, cu care a discutat aspecte privind relația bilaterală, dar și cooperarea pe teme europene.

„Reflecția asupra modului în care viitorul societății poate fi mai democratic și mai prosper se află și în centrul Camerei Deputaților, la Conferința privind Viitorul Europei. În toamna acestui an, în sprijinirea dialogului cetățenilor sunt organizate, la nivelul comisiilor permanente, dezbateri tematice”, a mai spus el.

„Pentru că viitorul democrației este direct legat de statul de drept, aș dori să aduc în atenție faptul că în primăvara acestui an am avut o întâlnire virtuală cu vicepreședintele Comisiei Europene, Věra Jourová, în cadrul căreia am purtat un dialog foarte constructiv privind instrumentele de monitorizare ale UE și am oferit unele clarificări utile cu privire la situația din Româmnia”, a adăugat Ludovic Orban.

În final, președintele Camerei Deputaților a subliniat importanța cooperării regionale, ce reprezintă pentru diplomația parlamentară un reper deosebit de important și a amintit că în prezent este președintele în exercițiu al adunării parlamentare a cooperarii economice la Marea Neagră, calitate în care și-a propus să promoveze pe agenda adunării dezbateri privind digitalizarea „ca un motor de creștere economică regională”.

„Integrarea europeană a statelor din regiune, în special din Balcanii de Vest, dar și cele ale Parteneriatului Estic, una dintre linile de acțiune majoră ale diplomației române , se află pe agenda delagațiilor noastre”, a conchis Ludovic Orban.

Citiți și:

Klaus Iohannis: Pentru România rămâne esențial “triunghiul de aur” al politicii externe – creșterea rolului în UE și NATO și parteneriatul strategic cu SUA

Klaus Iohannis, mesaj pentru ambasadorii români în contextul crizei politice: În România, nu ne abatem de la parcursul nostru european și euroatlantic

RADR 2021. Președinta Senatului, Anca Dragu: Diplomația parlamentară reprezintă un instrument de sprijin a dimensiunii de politică externă dedicată statului de drept și avansării proceselor democratice

Ediția 2021 a Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR) se desfășoară în perioada 7-9 septembrie 2021, sub titlul ”Acțiunea diplomației pentru consolidarea rezilienței României”în sistem video-conferință, pentru a doua oară în istoria organizării acestui eveniment, potrivit MAE.

Tema principală a reuniunii din acest an este centrată în jurul conceptului de reziliență, având în vedere creșterea importanței acesteia în contextul pandemiei de COVID-19 și de provocările de provocările asociate.

Pentru diplomația română, conceptul de reziliență înseamnă protejarea mai eficientă a valorilor, intereselor cetățenilor, ale statului și ale organizațiilor internaționale din care acesta face parte – atât prin acțiuni pe plan intern, cât și pe plan extern. Mai concret, înseamnă creșterea rezistenței și capacității de adaptare și de a gestiona provocări regionale și globale, securizând în același timp funcționalitatea optimă la nivel instituțional.