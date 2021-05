Florin Cîțu promite modificarea legislației și alocarea resurselor necesare pentru finalizarea proiectelor de infrastructură: Este obiectivul pentru care merg la Bruxelles

Premierul Florin Cîțu promite modificarea legislației și alocarea resurselor necesare pentru finalizarea la termen a proiectelor de infrastructură din România, precizând, totodată că acesta este obiectivul pentru care merge astăzi, 11 mai, la Bruxelles, potrivit unor declarații făcute la Satu Mare, unde vizitează șantierul de ocolire a municipiului.

„Şi toate aceste proiecte de infrastructură pe care le pornim acum, şi aţi văzut că a fost deja Sibiu-Piteşti şi A7 şi sunt mai multe şi aici continuăm, vor fi făcute exact în termenul pe care ni-l asumăm de la început. Aici am vorbit şi clar acest pod va fi terminat până la finalul anului, este asumată, resursele financiare sunt puse la dispoziţie, trebuie doar să continuăm. Dar nu este doar despre acest obiectiv, este despre obiectivele de infrastructură din România care au fost tărăgănate ani de zile. Vom modifica şi legislaţia şi vom avea şi resursele ca de acum înainte să începem şi să avem un termen pentru finalizare, să ne ţinem de termene. România are nevoie de infrastructură şi ştiţi foarte bine că este şi unul dintre obiectivele pentru care merg astăzi la Bruxelles”, a declarat Florin Cîţu.

Premierul a garantat că pe viitor guvernarea sa urmărește schimbarea modului de lucru în proiectele de infrastructură care nu face decât ca acestea să fie întârziate ani la rândul, la fel ca în cazul podului peste Someș.

„Am vrut neapărat să văd acest proiect, am avut anul trecut discuţii cu domnul ministru despre finanţare, m-a convins, am reuşit să alocăm resursele şi astăzi se văd şi rezultatele. Şi am înţeles şi eu acum importanţa acestui pod pentru această zonă, pentru judeţul Satu Mare. Problema pe care o văd şi pe care o vom remedia în această guvernare este că începem proiecte de infrastructură şi apoi durează, şi durează. Şi acest proiect, înţeleg că a fost în 2007 prima intenţie, dar în 2015 a fost pregătit şi abia acum putem să vedem că se apropie de finalizare. Ceea ce pot să vă garantez eu e că nu se va mai lucra aşa de acum înainte”, a mai precizat premierul României.

Șeful Guvernului participă astăzi, la Bruxelles, la o cină de lucru cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Vizita premierului se centrează pe negocierile cu partea tehnică a Comisiei Europene pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie finalizat și trimis în foarte scurt timp la Bruxelles.