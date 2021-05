Florin Cîțu: România are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană pentru a doua oară consecutiv

România are cea mai mare creștere economică trimestrială, pentru a doua oară consecutiv, din Uniunea Europeană, a afirmat premierul Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, relatează Agerpres.

Șeful Guvernului a declarat că această creștere se traduce prin mai multe locuri de muncă, atractivitate pentru investițiile străine și competitivitate economică.

„Ieri am avut confirmarea că ceea ce facem de un an şi ceva la guvernare – guvernare liberală şi anul acesta guvernarea coaliţiei – facem bine. România, pentru a doua oară consecutiv, are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, trimestrială. Asta în timp ce în Uniunea Europeană sunt foarte multe ţări care au intrat iar în teritoriu negativ. Asta înseamnă pentru români mai multe locuri de muncă, înseamnă atractivitate pentru investitorii străini, înseamnă că avem o economie competitivă şi pregăteşte terenul pentru perioada următoare. Deci, felicitări tuturor românilor care au contribuit la creşterea economică, atât în 2020, dar şi în 2021, până acum. Sunt sigur că în continuare vom face mai bine şi vom spulbera estimările – chiar dacă unele dintre ele au fost foarte bune la începutul anului”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul mai afirma ieri că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. El a mai specificat că Guvernul pe care îl conduce a luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv.

Produsul Intern Brut a crescut cu 2,8%, pe serie ajustată sezonier, în trimestrul I din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, în timp ce, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, PIB nu a consemnat nicio modificare, conform datelor semnal publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS) și citate de Agerpres.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 0,2% în primul trimestru faţă de acelaşi trimestru din anul 2020.

În previziunile economice de primăvară, publicate recent, Comisia Europeană a îmbunătăţit la 5,1% estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,8% anterior, PIB-ul urmând să consemneze un avans de 4,9% anul viitor, de asemenea în creştere faţă de prognoza de 4% avansată în luna februarie a acestui an.

În raportul “World Economic Outlook”, publicat în aprilie, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit, de asemenea, estimările privind evoluţia economiei româneşti, care ar urma să înregistreze în acest an un avans de 6%, iar în Europa va fi devansată doar de Spania, care va înregistra o creştere economică de 6,4%.