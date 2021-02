Florin Cîțu și Dacian Cioloș au discutat la Bruxelles despre “o ofensivă diplomatică” românească pentru finalizarea Mecanismului de Cooperare și Verificare

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a salutat miercuri adoptarea Mecanismului de redresare și reziliență de 672,5 miliarde de euro și a cerut Comisiei Europene să înființeze un grup de lucru între executivul și legislativul european pentru ca reprezentanții cetățenilor să fie informați în timp real cu privire la dificultățile și noile provocări și cu soluțiile puse în aplicare.

“Campania de vaccinare poartă drapelul european (…) Vaccinarea este proiectul care îi va marca pe europeni cel mai mult în acest mandat, dincolo de planul de redresare votat ieri, care este și el o revoluție“, a afirmat Cioloș, într-o dezbatere în plenul Parlamentului European cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderul Renew Europe a subliniat că prin vaccinare este pentru prima dată în istoria sa că Europa are o astfel de responsabilitate față de societatea europeană în domeniul sănătății și a reamintit că i-a solicitat comisarului european Thierry Breton, care face parte tot din Renew Europe, ca executivul european și statele membre să valorifice puterea industrială a UE pentru a crește producția de vaccinuri.

“Datorită forței noastre de cercetare, a capacității noastre de producție, avem o responsabilitate ca Uniune Europeană”, a mai precizat Cioloș.

Săptămâna trecută, Dacian Cioloș a condus și o reuniune specială a grupului Renew Europe cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acesta solicitând o dezbatere în Parlamentul European și cerând Comisiei Europene să ridice vălul secretului din jurul contractelor de vaccinare.

Într-o reacție separată pe Twitter, Cioloș a spus că planul de redresare adoptat miercuri de Parlamentul European va falicita relansarea Europei și va sprijini la transformarea economiei pe baze digitale și printr-o tranziție climatică.

The EU’s Recovery Fund has been approved by @Europarl_EN!

💪Billions of investment towards 🇪🇺 recovery from COVID19 will help to provide jobs & transform our economy.

🌍Investments in the climate transition & digital priorities show the mark of @RenewEurope!#StrongerTogether pic.twitter.com/lSZwZyILvp

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) February 10, 2021