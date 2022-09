FMI acordă Republicii Moldova 27 de milioane de dolari pentru a realiza reformele esențiale în vederea creșterii rezilienței

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut miercuri, în marja Adunării Generale a ONU, o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu care a discutat despre eforturile comune pentru aderarea acestei țări la Uniunea Europeană.

“Susținem pe deplin eforturile Republicii Moldova de a face față impactului războiului din Rusia, cu finanțare și asistență tehnică pentru economia și securitatea energetică a acesteia. De asemenea, lucrăm în vederea aderării Republicii Moldova la UE și salut eforturile de reformă depuse”, a afirmat von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter însoțit de un montaj video de la întâlnirea cu Maia Sandu.

Glad to meet @sandumaiamd at #UNGA77

We fully support 🇲🇩 efforts to deal with the impact of Russia’s war, with funding and technical assistance to its economy and energy security.

We also work towards Moldova’s 🇪🇺 accession and I welcome the reform efforts made. pic.twitter.com/KyyuEmlyU7

