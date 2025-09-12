FMI: Economia SUA dă primele semne de tensiune, pe fondul încetinirii pieței muncii și al impactului tarifelor comerciale

Economia Statelor Unite începe să arate semne de slăbiciune după o perioadă prelungită de reziliență, a anunțat Fondul Monetar Internațional (FMI), citat de Reuters, preluat de Agerpres.

„Ceea ce am văzut în ultimii ani este că economia SUA s-a dovedit a fi destul de rezilientă. Acum vedem că încep să apară unele semne de tensiune. Cererea internă se moderează, iar creșterea numărului locurilor de muncă încetinește”, a declarat purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack.

Instituția notează că inflația se află pe traiectoria de atingere a țintei de 2% pe termen mediu stabilită de Rezerva Federală, însă riscurile rămân ridicate. Printre acestea se numără și impactul tarifelor vamale introduse de administrația Trump, care pot alimenta presiunile asupra prețurilor.

Potrivit FMI, anticiparea acestor taxe a dus la o majorare a importurilor la începutul anului, fapt ce a generat volatilitate în activitatea economică în primul semestru din 2025.

„Ca rezultat al acestor factori combinați, FMI vede posibilitatea unei reduceri a dobânzii de către Fed, deși instituția ar trebui să fie prudentă, analizând datele care apar”, a explicat Kozack.

Datele recente privind piața muncii au adâncit îngrijorările. Revizuirea în scădere a statisticilor arată că între martie 2024 și martie 2025 au fost create cu 911.000 mai puține locuri de muncă decât se estimase inițial.

„Revizuirea a fost puțin mai mare decât media istorică”, a precizat reprezentanta FMI, adăugând că subiectul va fi analizat în detaliu în noiembrie, în cadrul evaluării periodice a economiei americane.

În iulie, FMI anticipa că prima economie mondială va avansa cu 1,9% în 2025 și cu 2% în 2026. Totodată, instituția prognozează că reducerile de taxe și majorarea cheltuielilor vor duce la creșterea deficitului fiscal cu 1,5 puncte procentuale, veniturile generate de taxele vamale compensând doar parțial aceste evoluții.