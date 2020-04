FMI și OMC avertizează printr-o declarație comună asupra consecințelor restricțiilor impuse la exportul de materiale medicale și alimente: Limitează accesul la produsele de primă necesitate

Organizaţia Naţiunilor Unite a lansat vineri o iniţiativă globală “istorică” care reuneşte Uniunea Europeană și numeroase ţări occidentale, între care Franţa, Germania și Marea Britanie, dar fără participarea SUA, pentru a accelera producţia de vaccinuri, tratamente şi teste împotriva noului coronavirus şi pentru a asigura un acces echitabil la acestea, relatează AFP şi Reuters. În cadrul acestei inițiative globale, Uniunea Europeană își unește forțele cu partenerii globali pentru a demara, 4 mai 2020, o campanie de strâns donații ca răspuns mondial la coronavirus.

“Este o colaborare istorică pentru a accelera dezvoltarea, producţia şi distribuţia echitabilă a vaccinurilor, testelor şi a tratamentelor pentru COVID-19”, a declarat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei conferinţe de presă virtuale la care au mai participat preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel, ministrul de externe britanic Dominic Raab și preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și organizațiile mondiale din domeniul sănătății au lansat astfel un apel comun la acțiune pentru dezvoltarea unui acces rapid și echitabil la metode de diagnosticare, la terapii și la vaccinuri împotriva COVID-19, care să fie sigure, de calitate, eficace și la prețuri accesibile.

“Lumea are nevoie de aceste instrumente şi are nevoie de ele rapid”, a mai spus şeful OMS, citat de Agerpres. “Ne confruntăm cu o ameninţare comună pe care nu o putem învinge decât printr-o abordare comună”, a afirmat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Învingerea noii pandemii de COVID-19 necesită “cel mai important efort de sănătate publică din istorie”, a declarat la rândul său secretarul general al ONU Antonio Guterres, la lansarea iniţiativei globale.

“Lumea trebuie să dezvolte, să producă şi să asigure o distribuţie echitabilă a vaccinurilor, a tratamentelor şi testelor sigure şi eficiente împotriva COVID-19. Nu un vaccin sau tratamente pentru o ţară sau regiune sau jumătate din lume – ci un vaccin şi un tratament accesibil, sigur, eficient şi care poate fi administrat cu uşurinţă şi poate fi disponibil în mod universal – pentru toţi, în întreaga lume”, a mai spus Antonio Guterres.

Citiți și Uniunea Europeană organizează o conferință internațională online pentru a strânge donații de 8 miliarde de euro în căutarea unui vaccin împotriva COVID-19

“Trebuie să reunim întreaga lume – atât liderii săi, cât și cetățenii – în lupta împotriva coronavirusului. Peste doar 10 zile, vom lansa o campanie de donații la nivel mondial. Un adevărat maraton. Deoarece, pentru a învinge coronavirusul, este nevoie de un răspuns global și de acțiuni susținute pe mai multe fronturi. Trebuie să dezvoltăm un vaccin, să îl producem și să facem astfel încât acesta să ajungă în fiecare colț al lumii. La un preț accesibil”, a spus și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

The EU is at the heart of coronavirus global response. In 10 days, on 4 May, we will launch a global pledging effort. On that day we will also announce next milestones of a global campaign to kick off an ongoing rolling replenishment. → https://t.co/ADsLS09W08 pic.twitter.com/kXUUMzVrOu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2020